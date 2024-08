[Video] Atlet Olimpik Muntah 10 Kali Selepas Selesai Acara Renang Di Sungai Seine, Paris

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pemilihan Sungai Seine di Paris, Perancis sebagai lokasi untuk acara berenang bagi kategori marathon dan triatlon telah mencetuskan kontroversi masyarakat berikutan tahap kualiti kebersihannya.

Ia menjadi semakin membimbangkan apabila masyarakat tempatan di sana melakukan protes dengan membuang air besar beramai-ramai di Sungai Seine sambil melakukan kempen di media sosial dengan #JeChieDansLaSeine yang bermaksud ‘SayaBerakDiSeine’.

Protes itu dilakukan selepas mereka tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Bandar Paris, Anne Hidalgo yang membelanjakan wang terlalu banyak bagi membersihkan sungai berkenaan sehingga mengabaikan dana untuk kebajikan rakyat.

Baru-baru ini, seorang peserta renang kategori triathlon dari Kanada iaitu Tyler Mislawchuk dipercayai telah muntah sejurus selesai berenang di Sungai Seine.

Peserta berusia 29 tahun itu yang berjaya menghabiskan acara triathlon melibatkan aktiviti berbasikal sejauh 40km, larian 10km dan berenang 1.5km di Sungai Seine secara tidak sengaja dirakam oleh jurukamera stesen televisyen BBC ketika sedang muntah.

Mislawchuk memberitahu kepada pemberita bahawa dia telah muntah sebanyak 10 kali dan tidak menyesali perkara yang dilakukannya selepas berjaya mendapat tempat ke-9 dalam acara berkenaan.

Dalam rakaman tersebut yang telah dimuat naik semula di laman (@Germaarig), beberapa atlet perenang lain yang berjaya menghabiskan acara tersebut juga dilihat terbaring di atas lantai.

Olympic triathletes vomited after swimming in the Seine — the main river in Paris is teeming with E. coli.



Ekaterina Shabalina, who competed for the Kazakh national team, said that during the swim she felt like she was hit on the head, after which she choked on river water. pic.twitter.com/1UhxMQVKJk