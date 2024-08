Tak Pakai Cermin Mata Khas & Tangan Seluk Poket, Aksi Atlet Turkiye Menang Pingat Perak Olimpik Jadi Tumpuan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sukan Olimpik Paris 2024 kini menjadi tumpuan seluruh dunia dengan ribuan atlet dari 206 buah negara lain sedang melakukan yang terbaik dalam acara yang disertai.

Atlet Malaysia juga tidak ketinggalan bersama atlet lain bagi merebut pingat bagi mengharumkan nama negara.

Malah, kebanyakan negara termasuk Malaysia juga menawarkan ganjaran istimewa kepada para atlet mereka sekiranya berjaya memperoleh tempat pertama dalam mana-mana kategori yang diwakilkan.

Dalam satu acara menembak 10 meter kategori campuran, pasukan dari Turkiye iaitu Yusuf Dikec dan Sevval Ilayda telah mengharumkan nama negara mereka selepas meraih pingat perak dalam sukan berkenaan di Sukan Olimpik 2024.

Acara berkenaan telah meraih perhatian ramai di media sosial selepas Yusuf yang berusia 51 tahun melakukan aksi menembak tanpa memakai sebarang peralatan khas dan hanya mengenakan cermin mata biasa.

Bukan itu sahaja, gaya Yusuf yang kelihatan bersahaja sambil memasukkan tangan ke dalam poket juga telah menjadikan aksi penembak itu cukup memukau.

Lazimnya, atlet menembak akan menggunakan beberapa peralatan khas untuk memastikan tumpuan penuh diberikan. Antara alat tersebut adalah:

Tanpa alatan ini, Yusuf masih berjaya membawa pingat perak bersama ahli pasukannya dan ia merupakan pencapaian yang membanggakan selepas acara berkenaan turut ditontonkan oleh Menteri Belia dan Sukan Turkiye, Osman Askin Bak di sana.

Dua atlet penembak Turkiye itu walau bagaimanapun akur selepas tewas kepada atlet Serbia Damir Mikec dan Zorana Arunovic dengan mata 16-14.

