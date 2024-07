“Zayn Malik Suka La Ni” – Inside Scoop Tampil Dengan Aiskrim Perisa Ubat Batuk. Pelik Tapi Benar

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Malaysia dengan makanan ‘pelik’ dan unik memang berpisah tiada. Bukan sahaja melibatkan makanan berat dan minuman, malah manisan seperti aiskrim juga tidak terkecuali.

Seperti sebelum ini, jenama makanan dalam penerbangan Santan telah melancarkan satu perisa aiskrim yang diubah suai dengan makanan ikonik kegemaran warga tempatan iaitu Nasi Lemak.

Aiskrim Nasi Lemak Pak Nasser itu adalah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2020 lalu. Ada yang berkata sambal diletakkan di atas aiskrim tersebut tidak begitu pedas manakala aiskrim berkenaan berperisa santan.

Perisa unik aiskrim tidak terhenti di situ sahaja. Baru-baru ini, Inside Scoop telah memperkenalkan perisa aiskrim yang terbaru dikenali sebagai Pei Pa Koa.

Apa yang menariknya manisan ini, aiskrim tersebut adalah gabungan rasa vanila dan juga Ubat Cap Ibu Dan Anak yang legend di Malaysia atau nama sebenarnya Nin Jiom Pei Pa Koa.

Difahamkan, rasa penuh berkrim dari vanila itu akan diseimbangkan dengan sentuhan rasa dari ubat batuk berkenaan.

Walaupun Inside Scoop selalu mengeluarkan aiskrim dengan perisa yang unik, tetapi siapa sangka ubat batuk pilihan ramai rakyat Malaysia juga digunakan sebagai menu baru mereka.

Uhuk uhuk uhuk. Jom la try esok! ❤️ pic.twitter.com/XuoIjbjw0a

Menu baru Inside Scoop ini telah mendapat perhatian ramai selepas dimuat naik oleh pengguna X (Twitter @AzlilAdzif).

Mak cakap kalau batuk jangan makan aiskrim..



Inside Scoop: say no more 🙅🏼‍♂️ pic.twitter.com/M8PgEkrGVl