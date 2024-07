“Hidup Ni Keras Dik” – Perlu Bayar Ayah $11K Dalam Monopoly, Ragam Si Kecil Nangis Cuit Hati Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Meluangkan masa bersama keluarga merupakan satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh segelintir masyarakat di luar sana.

Mana tidaknya, selepas sibuk dari Isnin hingga Jumaat dengan pekerjaan dan sekolah, kadangkala ibu bapa dan anak juga tidak mempunyai kesempatan untuk berbual mesra atau main bersama.

Namun dalam keseronokan bermain bersama, pasti ada ibu bapa yang terpaksa melayan si anak yang terlalu ‘serius’ dalam sesuatu permainan.

Kanak-kanak Nangis Lepas Perlu Bayar Sewa Permainan Monopoly

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@nuraisyahabuhusin) apabila seorang ibu dikenali sebagai Nuraisyah berkongsi situasi ahli keluarganya sedang meluangkan masa bersama di rumah.

Menerusi video perkongsian, anak perempuan dikenali sebagai Esabelle, anak lelaki dan juga si ayah dilihat sedang bermain permainan papan, Monopoly.

Buat mereka yang tidak tahu cara bermain permainan tersebut, setiap peserta akan mencampak dadu mengikut turutan bagi menentukan berapa banyak anda perlu melangkah ke hadapan.

Dengan duit permainan yang diterima pula, anda boleh membeli tanah sebanyak yang mungkin.

Setiap kali pemain lain memasuki tanah anda, mereka perlu membayar sewa kepada pemilik. Harga sewaan pula bergantung kepada jenis tanah yang dimiliki.

Difahamkan, Esabelle telah memasuki tanah ayahnya yang juga mempunyai tiga buah hotel dengan jumlah sewaan sebanyak $11 ribu.

Sumber: TikTok (@nuraisyahabuhusin)

“Life is tough but you must be tougher. Esabelle nangis sebab kena bayar ayah $11 ribu masuk hotel ayah,” kata si ibu.

Sedih kerana terpaksa membayar sewa dengan jumlah yang banyak, anak kedua itu telah menangis teresak-esak atas permainan papan berkenaan.

Perkara yang membuatkan situasi tersebut lebih mencuit hati adalah apabila si ayah dilihat terbaring di sisi sambil meletakkan tangan di dahinya seolah-olah pening kepala dengan ragam anak perempuannya.

Orang Ramai Terhibur Lihat Esabelle Hampir ‘Bankrap’

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai dilihat terhibur dengan gelagat si kecil yang sedih bermain permainan papan tersebut.

“Aku ingat gaduh apalah anak beranak ni, kaya betul anak dia sampai hotel pun kena bayar masuk hotel, rupanya…,” kata seorang pengguna TikTok.

Malah ada yang berkata situasi tersebut sering berlaku apabila seseorang bermain Monopoly.

“Aku yang dah 31 tahun ni pun koyak main benda alah ni. Rasa nak nangis bila asyik masuk hotel anak. Anak aku umur 8 tahun pulak tu. Penat aku tahan emosi,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ramai yang berseloroh dengan mengatakan Esabelle seharusnya belajar tentang cara-cara menjaga kewangannya.

“Sebab tu pentingnya belajar pengurusan aset dan kewangan,” jelas seorang individu.

Sumber: TikTok (@nuraisyahabuhusin)

