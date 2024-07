“Effortnya!” – Nabil Ahmad Buat Kejutan, Tempah Billboard Bukit Bintang Minta Bos Approve Cuti

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat mereka bergelar seorang pekerja, sudah pasti sekali-sekala anda mahu mengambil cuti bagi merehatkan minda daripada kerja yang banyak.

Pun begitu, bukan semua golongan pekerja mudah untuk mendapatkan cuti atas faktor-faktor tertentu sebagai contoh tugasan yang bertimbun, kekurangan staf dan lain-lain.

Oleh disebabkan itu, sesetengah pekerja bertindak menggunakan pelbagai cara dan alternatif untuk ‘membodek’ majikan bagi meluluskan permohonan cuti mereka.

Nabil Ahmad Minta Bos Untuk Datang Ke Bukit Bintang

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@era.je) menyaksikan pengacara dan penyampai radio Nabil Ahmad bersama Pengurus Kandungan ERA Dhan Andreas di tengah-tengah Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Dhan Andreas atau lebih mesra dipanggil sebagai Oney pada awalnya dilihat keliru dan pelik mengapa Nabil memanggil untuk datang ke ibu kota walaupun sudah menjelang waktu malam.

“Dia nak aku buat apa ni?” tanya Dhan kepada salah seorang staf ERA.

Nabil Tempah Billboard Semata-mata Untuk Mohon Cuti

Tidak lama selepas itu, Nabil telah mendedahkan sebab sebenar dia mengajak Dhan untuk ke sana. Menerusi video perkongsian, Nabil telah menunjukkan skrin besar billboard yang terpapar di Bukit Bintang kepada Dhan.

Perkara yang membuat Dhan lebih terkejut adalah apabila dia melihat Nabil di skrin iklan elekronik billboard yang besar di tengah bandar tersebut.

Dalam video berkenaan, Nabil telah membuat permohonan cuti secara terbuka bagi mendapatkan kelulusan majikan.

Nak minta cuti depan-depan. Tolonglah saya merayu sangat. Tolonglah saya nak cuti bos. Tolong approve cuti saya. Saya nak cuti ya. Ni satu Bukit Bintang kenal bos, so approve ya. Nabil menerusi billboard.

Lebih mencuti hati adalah apabila Nabil turut menyertakan gambar Dhan membuat tanda jari ‘peace’ di sebelahnya agar dia dikenali semua pengunjung di sana.

Dhan Luluskan Cuti Nabil Dengan Syarat

Melihat kepada kesungguhan Nabil, Dhan akhirnya membuat keputusan untuk meluluskan cuti berkenaan dengan syarat. Syarat yang ditetapkan oleh Dhan adalah dua penyampai radio ERA yang lain iaitu Azad dan Radin perlu bertugas sepanjang pelawak itu bercuti.

Nabil dipercayai akan mula bercuti dalam masa terdekat sehinggalah 30 Julai dan akan kembali bertugas pada 1 Ogos.

“Nak cuti punya pasal sampai kena ambil billboard. Duit cuti aku dah habis dekat billboard tahu Dhan,” ujar Nabil lagi.

Aksi bersahaja Nabil membuat Dhan terhibur dan tidak sangka penyampai radio tersebut akan melakukan perkara sebegitu bagi mendapatkan perhatiannya.

Buat mereka yang nak tonton video penuh billboard tersebut, anda boleh lihat [DI SINI].

Orang Ramai Terhibur Lihat Gelagat Nabil Bersama Dhan

Menjengah ke ruangan komen, orang ramai dilihat terhibur dengan tindakan Nabil yang spontan itu bagi mendapatkan cuti dari majikan.

Malah ramai juga tidak sabar untuk melihat reaksi Azad dan Radin selepas Nabil bersetuju dengan syarat ditetapkan oleh Dhan.

“Habis Pak Azad dengan Radin nak diam ke tu? Saya nak tengok drama apa pula esok-esok diorang dua (Azad dan Radin) buat,” kata seorang wanita.

Sementara itu, ada juga individu yang memuji Dhan kerana bersikap sempoi melayan telatah Nabil.

“Baik sangat bos ERA ni. Best dapat bos macam ni. Layan pekerja macam kawan-kawan. Barulah syok nak kerja. Hari-hari semangat nak datang kerja,” ujar seorang pengguna TikTok.

