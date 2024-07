[Video] DJ Guna Upin & Ipin Sebagai Visual Pentas Di Indonesia Undang Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum, siri televisyen Upin & Upin yang diterbitkan oleh Les’ Copaque Production telah menjadi kegemaran rata-rata anak kecil di Malaysia dan negara jiran seperti Indonesia.

Selepas mendapat sambutan hangat di rantau Asia Tenggara, Upin & Ipin bakal hadir dengan permainan konsol tersendiri yang boleh dimainkan di Sony Playstation PS4 dan Switch.

Jelas Pengarah Urusan Les’ Copaque Productions Burhanudin Md Radzi, permainan yang bakal dilancarkan ini sesuai dimainkan oleh semua peringkat umur dan mesra keluarga kerana tiada unsur keganasan.

Walaupun siri animasi tersebut sering dilihat di kaca televisyen, namun lain pula kali ini apabila Upin & Ipin dilihat di pentas konsert pula.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@wukongofficial) menyaksikan DJ Wukong yang berasal dari Singapura sedang menganjurkan festival sekitar Indonesia.

Difahamkan festival yang berlangsung dari Jun hingga Julai itu bertempat di beberapa bandar raya sekitar negara berkenaan termasuklah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan banyak lagi.

Antara perkara yang mencuri tumpuan adalah animasi Upin dan Ipin telah digunakan sebagai latar belakang pentas dengan visual dan penyuntingan yang mengagumkan.

Menerusi video perkongsian kelihatan, watak Upin telah tampil di skrin selepas DJ Wukong menyapa pengunjung Indonesia yang hadir ke jelajahnya.

Selepas itu, karakter Ipin pula dilihat menerusi skrin latar pentas dengan cahaya biru yang terpancar keluar daripada matanya. Memang ‘next level’ betul ya penyuntingan tersebut.

Perkongsian tersebut kemudiannya mengundang perhatian selepas dimuat naik semula di laman X (Twitter @kimyaqee2).

