Lelaki Baik Hati Belanja Makan Selepas Lihat Sekumpulan Kanak-kanak ‘Tongtong’ Nak Beli Makanan Di Kafe

Kalau imbau balik kenangan waktu kanak-kanak dulu, mesti korang pernah ada fasa di mana akan menyimpan duit dalam tabung untuk membeli sesuatu seperti permainan, buku novel dan sebagainya.

Selain menabung duit raya, duit belanja sekolah pun kadangkala hanya digunakan separuh sahaja bagi membolehkan duit tabung semakin bertambah.

Walaupun sumber wang yang ada tidaklah terlalu banyak, tetapi pada waktu itu kita semua percaya dengan pepatah ‘Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit’.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@ShazwanWong), lelaki ini berkongsi kisah ketika sedang menjamu selera di sebuah kafe bernama ‘Brunch Spot’ di Shah Alam.

Semasa berada di sana, individu tersebut yang dikenali sebagai Shazwan Wong telah tertarik melihat gelagat sekumpulan tujuh orang kanak-kanak lelaki yang juga mahu menjamu selera di kafe berkenaan.

Jelas Shazwan, seorang kanak-kanak dalam kumpulan terbabit secara sukarela untuk membantu mengutip wang dari rakan-rakannya semasa mahu memesan hidangan di sana.

“Masa nak order, dah start collect duit. Kelakar juga tengok diorang. Yang collect duit siap cakap ‘Aku kan bendahara’, kata Shazwan dipercayai merujuk kepada Bendahari yang biasanya menguruskan hal kewangan sesuatu kumpulan.

Namun sebelum sempat mereka membuat pembayaran, individu ini telah ‘memotong’ barisan di kaunter kerana mahu membayarkan hidangan untuk sekumpulan anak muda tersebut.

“Sebelum sempat diorang bayar, saya dah bayarkan bil mereka. Saya harap ia dapat menggembirakan hari mereka,” kata pengguna laman X tersebut.

