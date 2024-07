JAKIM Perjelas Kenapa Ada Robot Transformers Dalam Persembahan Maal Hijrah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap kali sambutan Maal Hijrah, Malaysia yang merupakan negara Islam pasti tidak ketinggalan untuk menyambutnya termasuklah melibatkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Baru-baru ini, pihak JAKIM mengambil kesempatan untuk menganjurkan sebuah majlis bersempena dengan sambutan Awal Muharram.

Namun salah satu aturcara persembahan dalam majlis berkenaan telah menerima kritikan kurang senang daripada masyarakat yang menontonnya.

Menerusi video dimuat naik semula di laman X (@ahmadazarul_), individu ini mempersoalkan kemunculan robot Transformers serta penari yang muncul ketika gimik persembahan bersempena dengan Maal Hijrah.

Dalam gimik tersebut, kelihatan dua individu yang memakai kostum Transformers seolah-olah sedang berlawan sambil seorang lagi lelaki sedang membuat persembahan menggunakan nyalaan api.

“Betul ke Sambutan Maal Hijrah tahun ini ada show macam ni? Apa signifikan dengan kehadiran robot-robot Transformer ni dalam sambutan Maal Hijrah ya?” soal netizen.

Ia kemudiannya diakhiri dengan rakaman suara ‘Game Over’ sebelum diteruskan dengan nyanyi persembahan dari Mawi dan Shahir Zawawi.

Beberapa netizen di media sosial turut mempertikaikan konsep yang cuba diterapkan dalam persembahan Maal Hijrah berkenaan dan menganggap ia seperti tidak sesuai dengan sambutan pada hari bersejarah dalam Islam itu.

Can we hire proper creative directors?



Hari tu reveal baju Olimpik guna patung korang rembat dari Billion.



Yang ni plak guna Transformers untuk Maal Hijrah, a very significant event in the Islamic Calendar. https://t.co/3pyPJDQqJL