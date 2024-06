Ceddy Beri Tip RM50 Kepada Pemandu E-Hailing Lepas 2 ‘Ride’ Dari KLIA Ke Shah Alam Ditolak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Perkhidmatan e-haIling adalah salah satu servis yang mendapat permintaan tinggi di Malaysia terutamanya di kawasan sekitar Lembah Klang.

Bagi mereka yang tidak mahu memandu dan stres menghadap kesesakan lalu lintas, perkhidmatan e-hailing adalah solusinya.

Walau bagaimanapun, wujud juga pemandu dengan ragamnya tersendiri sehingga ada yang sanggup ‘menyidai’ pelanggan mereka seperti mana berlaku kepada seorang influencer baru-baru ini.

Menerusi bebenang dimuat naik di laman X (@CeddyOrNot), influencer dikenali sebagai Ceddy ini berkongsi kisah ketika dia mahu menempah perkhidmatan e-hailing untuk bergerak dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke Shah Alam.

Semasa tempahan pertama, pemandu tersebut terus membatalkan perkhidmatan dan Ceddy mendakwa ia berkemungkinan berlaku selepas mengetahui lokasi destinasinya adalah di Shah Alam.

Tidak lama selepas itu, Ceddy menempah pemandu untuk kali kedua pula dan keadaan menjadi lebih keruh apabila dia telah ‘disidai’ selama 10 minit.

Bukan itu sahaja, dia juga cuba untuk menghubungi pemandu terlibat tetapi tidak dibalas, malah Ceddy pula yang perlu membatalkan tempahan berkenaan.

Dalam pada itu, Ceddy tidak berputus asa dan mencuba nasib untuk membuat tempahan ketiga dan kali ini nasib menyebelahi dirinya.

Sewaktu pemandu e-hailing ketiga itu sudah menjemput di KLIA, influencer berkenaan bercerita kepada pemandu terbabit tentang kesedihannya terhadap sesetengah pihak yang tidak mahu ke kawasan Shah Alam.

“Saya bagitahu dia yang saya sedih banyak pemandu tak nak pergi ke Shah Alam sebab takut bila sampai sana tak dapat job dan ada juga yang sengaja sidaikan pelanggan kerana tidak mahu membatalkan sendiri pesanan itu,” kata Ceddy.

Disebabkan terharu dengan kebaikan pemandu ketiga itu bernama Mr Gusti, Ceddy telah memberikan ‘tip’ berjumlah RM50 kepadanya sebagai tanda penghargaan kerana mahu menghantarnya ke Shah Alam.

Selepas hampir tiba di kediaman Ceddy, tanpa disangka-sangka pemandu berkenaan telah mendapat tempahan pesanan baharu di mana destinasi pelanggan seterusnya adalah berhampiran dengan tempat tinggalnya.

Walau bagaimanapun, influencer tersebut mahu membuat laporan kepada syarikat e-hailing atas tindakannya yang telah membuang masa.

Reached KLIA, had 1st Grab driver cancelling my ride immediately, I suspected dah it’s because of my destination (Shah Alam), but all good because HE cancelled terus.



Booked second driver, this one pula sidaikan I, I saw his car stopped here for about 10 minutes so I called him… pic.twitter.com/sCvPIoEEgo