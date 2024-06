“Kalau Warna Cantik Tapi Tak Dapat Emas Pun Tak Guna” – Ketua Kontinjen Malaysia Ulas Isu Baju Atlet Sukan Olimpik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Belakangan ini, isu rekaan baju untuk atlet Malaysia yang bakal bertanding di Sukan Olimpik 2024 telah mengundang perdebatan masyarakat sejak ia dilancarkan oleh Majlis Olimpik Malaysia (MOM) pada 23 Jun lalu.

Wujud kritikan daripada orang ramai bahawa pakaian yang ditaja oleh Yonex Sunrise Malaysia itu seolah-olah dibuat seperti ala kadar dan mereka turut menyamakannya seperti pakaian sukan yang ditempah untuk murid sekolah.

Situasi ini membuatkan sesetengah masyarakat di media sosial berasa kecewa kerana pakaian rasmi untuk mewakili Malaysia di pentas dunia sepatutnya dihasilkan dengan penuh kreatif bagi mencerminkan nilai negara kita.

Memetik laporan Kosmo, Ketua Kontinjen (CDM) Malaysia ke Sukan Olimpik 2024 Datuk Hamidin Mohd Amin berkata pihak mereka berpendirian tetap untuk tidak menukar rekaan baju bagi pakaian seragam atlet Malaysia.

Sebaliknya, pihak MOM mahu menumpukan fokus utama mereka bagi mengejar pingat emas dalam temasya sukan berkenaan yang bakal berlangsung pada 26 Julai sehingga 11 Ogos di Paris.

Jelas beliau lagi, pemilihan warna emas dan hitam berbanding warna oren yang digunakan pada tahun-tahun sebelum ini adalah untuk membawa aura pingat kepada kontinjen.

Kata beliau lagi, rekaan tersebut telah mendapat kelulusan dari pengurusan tertinggi MOM dan ia tidaklah terlalu buruk.

Walau bagaimanapun, mereka tetap mengambil maklum tentang kritikan orang ramai tentang pakaian seragam berkenaan.

Hamidin juga menjelaskan logo yang terpampang pada pakaian tersebut adalah milik MOM dan bukan Jalur Gemilang seperti yang didakwa oleh orang ramai.

Pada masa sama, Ketua Kontinjen Malaysia itu berharap masyarakat tidak lagi mempertikaikan tentang rekaan atau pemilihan warna bagi baju tersebut dan mahu fokus memburu pingat di acara sukan berkenaan.

“Soal untuk menukar rekaan baharu, saya rasa tidak perlu kerana kita tiada masa yang mencukupi malah baju ini juga tidaklah terlalu teruk,” katanya.

Hamidin juga beranggapan mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat rekaan baharu.

Sementara itu, Hamidin juga telah menghubungi Presiden MOM iaitu Tan Sri Mohamad Norza Zakaria bagi melontarkan idea tentang membuka peluang kepada orang ramai untuk membuat rekaan pakaian bagi kontinjen Malaysia.

Mohamad Norza bersetuju dengan cadangan tersebut dan akan memberikan peluang tersebut kepada masyarakat untuk temasya Olimpik.

Di media sosial, masyarakat mula berkongsi beberapa idea rekaan baju yang lebih menarik dan kreatif untuk atlet Malaysia yang bakal mewakili negara di Sukan Olimpik 2024.

Antara rekaan yang dibuat adalah seperti berikut:

