“Celebrating Chester” – Jelajah Tribute Linkin Park Bakal Gegarkan Malaysia September Ini

“I’ve become so numb, I can’t feel you there, become so tired, so much more aware, I’m becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you.”

Ah, rindunya nak dengar Linkin Park perform!

Pasti ada dalam kalangan pengguna jalan raya yang menyusuri laluan Bukit Bintang City Center terperasan akan kewujudan billboard yang berjudul, ‘Linkin Park Tribute Experience Tour’ pada Jumaat lalu.

Malah, ada juga yang sehingga kini masih berteka-teki dengan intipati billboard itu.

Say no more! Penganjur konsert berkenaan, Mediaberg, menjelaskan bahawa sebuah konsert akan diadakan sebagai penghormatan terhadap legasi mendiang vokalis Linkin Park sebelum ini iaitu Chester Bennington.

Linkin Park Tribute Experience Tour

Untuk rekod, Linkin Park Tribute Experience Tour ini akan berlangsung pada 28 September 2024 di Jio Space, Petaling Jaya.

Jadi, siapa yang akan menjadi peneraju jelajah ini?

Kumpulan rock dari Pune, Nemophilis, band tribute antarabangsa yang terkenal dengan showmanship yang penuh perasaan akan membuat persembahan. Dengan lebih daripada 100 persembahan penghormatan buat Linkin Park, Nemophilis telahpun memukau penonton di seluruh dunia.

Band ini telah dipaparkan dalam majalah berprestij seperti Rock Street Journal, Rolling Stone, Classic Rock, dan banyak lagi. Mediaberg berkata Nemophilis telah menangkap inti pati suara luar biasa Chester Bennington dan kehadiran pentas band yang memukau.

Penghormatan Buat Julung Kalinya

Eksklusif untuk Malaysia, jelajah ini menjanjikan Set Mega luar biasa yang menampilkan persembahan tanpa henti 40 lagu Linkin Park terbaik dan paling digilai ramai.

Peminat boleh menjangkakan malam penuh emosi namun bertenaga dan semangat yang menggambarkan persembahan Chester Bennington. Maraton 40 lagu ini adalah pengalaman eksklusif dan sekali seumur hidup yang akan kekal dalam ingatan peminat.

Mediaberg Productions telah mencipta pengalaman yang menampilkan visual mengasyikkan dan elemen interaktif untuk menghormati ingatan Chester sambil meraikan kesan berterusan muzik Linkin Park.

Mengikuti hubungan peribadi dan ikhlas Chester dengan peminatnya, ini akan menjadi konsert yang intim dengan tiket yang terhad.

Cara Dapatkan Tiket

Untuk mendapatkan tiket, peminat perlu mendaftar untuk Mediaberg Priority Sales terlebih dahulu. Pendaftaran dibuka sehingga 26 Jun, 3 petang untuk membolehkan peminat mendapatkan tiket sebelum ia dibuka kepada orang ramai.

Mediaberg Priority Sales akan bermula pada 27 Jun dari jam 2 petang hingga 11.59 malam. Sementara itu, jualan umum akan bermula pada 28 Jun pada jam 3 petang.

Untuk mendapatkan tiket, anda boleh klik terus di www.mediaberg.com dan nikmati diskaun 5% pada Mediaberg Priority Sale Day.

Tiket juga akan tersedia di www.ticket2u.com.my.

