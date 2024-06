Baju Sukan Olimpik 2024 Buat Kontinjen Malaysia Jadi Topik Hangat, Orang Ramai Mula Reka ‘Design’ Baru

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Debaran bagi acara Sukan Olimpik bagi tahun ini yang akan diadakan di Paris pada 26 Julai sehingga 11 Ogos sudahpun mulai dirasai.

Namun lain pula yang menjadi tumpuan orang ramai selepas baju rasmi bagi kontinjen Malaysia dilancarkan oleh Majlis Olimpik Malaysia (MOM) baru-baru ini.

Rata-rata orang ramai dilihat tidak berpuas hati dengan rekaan baju seragam yang dikatakan bagai ditempah untuk pelajar sekolah.

Baca Artikel Berkaitan: Ramai Kecewa Lihat Baju Atlet Malaysia Bagi Sukan Olimpik 2024, Ini Respon Hannah Yeoh

Ada juga yang membandingkan baju atlet Malaysia dengan negara luar seperti dari Thailand, Jepun, Amerika Syarikat (AS) dan lain-lain. Menurut pemilik akaun X (Twitter) dikenali sebagai Januar Haikal, pakaian seragam merupakan pandangan pertama bagi negara luar.

Rekaan baju Olimpik 2024 dari France pula dikatakan seolah-olah berada pada tahap pertunjukan fesyen.

Bukan nak cakap apalah, dah la event dekat Paris lepas tu korang tengok uniform untuk atlet Olympics dan Paralympics team USA was made by THE RALPH LAUREN! Tercampak ke belakang lah team Malaysia kalau cenggini. Kita ada Bernard Chandran, Jimmy Choo dan Rizalman tapi tulatu. pic.twitter.com/rppf0Sa6aP

Susulan itu, orang ramai menerusi telah berkongsi beberapa idea rekaan baju yang lebih menarik dan kreatif. Antara rekaan baju yang mencuri tumpuan orang ramai adalah dari pemilik akaun @dideeyat.

Menggunakan tema warna yang sama, Dayat mereka baju kontinjen dengan sentuhan belang harimau. Menurutnya, dia hanya mengambil masa satu jam sahaja bagi mereka baju berkenaan.

Ada juga yang memberi idea untuk menggunakan tema warna lain seperti biru gelap bagi menggantikan rekaan sedia ada.

Walaupun masih menggunakan tema warna yang sama seperti asalnya, namun orang ramai dilihat lebih menggemari rekaan baju diketengahkan oleh pengguna X berbanding pakaian dari Yonex Sunrise Malaysia itu.

Redesign concept jacket kontinjen Malaysia for Olympic Paris 2024



aku dh adjust flag malaysia to their right color, maintain the originality



add on away concept,

black color#olympicparis2024 https://t.co/MsfvSwzyUk pic.twitter.com/dhgnVVDkOU