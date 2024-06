Tandas Awam Di Beijing Pasang Timer, Elak Individu Guna Telefon Sambil ‘Buang Hajat’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pernah tak korang pergi ke tandas awam dan terpaksa menunggu lama untuk masuk ke dalam tandas tersebut?

Jangan terkejut kerana ada sesetengah masyarakat yang mengambil masa agak lama untuk membuang hajat sehingga melebihi 20 minit.

Malah, segelintir individu sering menggunakan telefon bimbit sambil membuang hajat agar melayani kesakitan pada bahagian perut yang dialami.

Bagi mengelakkan seseorang leka menggunakan telefon sehingga menyebabkan orang lain terpaksa menunggu lama, tandas awam di sebuah lokasi pelancongan di Beijing, China telah dipasang dengan jam digital.

Jam digital berkenaan yang dipasang di atas pintu setiap kubikel tandas akan menunjukkan tempoh masa dengan lampu berwarna merah manakala tandas yang tidak berpenghuni akan memaparkan lampu berwarna hijau.

Difahamkan tandas percuma tersebut terletak di Grottoes Buddha Yungang dalam wilayah Shanxi.

Seorang pekerja memberitahu akhbar Xioxiang Morning Herald bahawa peranti tersebut dipasang dengan tujuan bagi menangani masalah bilangan pengunjung yang terlalu ramai.

Jelasnya, ‘timer’ tersebut bukanlah untuk mengawal tempoh masa kerana mereka tidak akan mengusir individu keluar dari tandas secara tiba-tiba.

“Kami juga tidak menetapkan sebarang had masa seperti 5 atau 10 minit atau berapa lama seseorang itu boleh menggunakan tandas,” katanya.

Kewujudan tandas wanita yang dipasang dengan peranti masa itu juga dikongsikan menerusi laman X oleh seorang pengguna (@jenniferzeng87).

