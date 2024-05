‘All Eyes On Rafah’ Dikongsi 44 Juta Kali Di Media Sosial

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

#AllEyesOnRafah kini dilihat membanjiri media sosial.

Pengguna Facebook, Twitter, dan Instagram majoriti berkongsikan tanda pagar isu konflik berkenaan itu. Untuk pengetahuan anda, imej janaan kecerdasan buatan (AI) yang mengandungi perkataan #AllEyesOnRafah itu telahpun dikongsi oleh lebih 44 juta akaun Instagram sejak Isnin lalu.

Dan perkara tersebut mula tersebar luas apabila Israel menyasarkan serangan maut ke atas kem yang diduduki oleh penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza setelah dimusnahkan sepenuhnya oleh rejim Zionis.

Imej yang dihasilkan oleh AI menunjukkan pemandangan udara sebuah kem disusun dalam barisan khemah yang teratur, terletak di antara kawasan yang kelihatan seperti puncak bersalji. Di tengah-tengah, beberapa khemah berwarna lebih terang disusun untuk membentuk tulisan “All eyes on Rafah”.

Latar belakangnya pula adalah langit biru cerah dengan awan-awan kecil berbentuk kapas.

Slogan #AllEyesOnRafah kini dilihat membanjiri media sosial terutamanya X (Twitter). Ini kerana tanda pagar slogan berkenaan telah menarik hampir satu juta perkongsian (hits), menurut pemantau dalam talian Visibrain.

People start speaking up by reposting this image saying “ALL EYES ON RAFAH”, I hope people know that this is a long term movement, not just reposting a single no context AI image & call it done



PLEASE ALSO SHARE CONTEXT ABOUT RAFAH. u can start by reposting useful infographics🇵🇸 pic.twitter.com/TCISebaJ7T