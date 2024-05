Pelancong Asing Buat Konten Baca Ayat Al-Quran Depan Batu Caves Dikecam Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti semua sedia maklum, Malaysia terdiri daripada pelbagai agama di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih. Sebagai contoh agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain.

Oleh disebabkan itu, adalah penting bagi setiap masyarakat menjaga adab agar tiada persefahaman antara penganut berlaku.

Hal ini juga bagi memastikan keharmonian dalam negara sentiasa terjamin dan setiap individu boleh hidup dengan tenang serta sejahtera.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@AbdeenTube) apabila seorang pengasas akademi membaca al-Quran dikenali sebagai Abdeen sedang membaca satu petikan ayat dari kitab suci.

Kebiasaannya, konten Abdeen di media sosial adalah dengan melakukan ‘social experiment’ bersama orang awam, sama ada mereka boleh membaca mana-mana ayat al-Quran ataupun tidak.

Namun lain pula kali ini, Abdeen telah membacanya di hadapan kuil agama Hindu iaitu Batu Caves, Selangor.

Abdeen dilihat membaca petikan surah al-Anbiya ayat ke-66 di mana Nabi Ibrahim (Ibrahim) berkata, “Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak (pula) mendatangkan mudarat kepada kamu?” di depan Tugu Dewa Muruggan.

Hantaran itu bagaimanapun telah mendapat perhatian selepas dimuat naik semula di laman X (Twitter @thesharktattooo).

Jelas pemilik akaun dikenali sebagai Diya, perbuatan pelancong yang membaca ayat Quran di hadapan tempat ibadah penganut agama lain tersebut adalah tidak sopan.

Malah, dia juga berkata mana-mana netizen yang menyokong perbuatan tersebut di ruangan komen adalah bersifat rasis.

The disrespect you, a foreigner, have to come and read verses of the Quran infront of our place of worship is just DISGUSTING. But what’s more disturbing is the locals encouraging him in the comments. pic.twitter.com/QJfh2bTYZG