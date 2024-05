ZUS Coffee Bakal Guna Straw Baru Selepas Terima Banyak Aduan Dari Pelanggan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selepas jenama kopi terkenal telah diboikot oleh masyarakat Malaysia, ramai yang mencari alternatif lain untuk memenuhi keinginan mereka.

Antara salah satu jenama yang kini menjadi perhatian ramai adalah kedai minuman tempatan iaitu ZUS Coffee.

Walaupun menyediakan pelbagai menu dan pilihan kopi untuk para pelanggan, tetapi ada satu masalah yang sering diadukan oleh orang ramai iaitu berkaitan kualiti straw mereka.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@jjhwonu), pengguna ini meluahkan rasa tidak puas hati dengan kualiti straw dari ZUS Coffee yang mudah lembik dalam tempoh singkat.

“Saya suka dengan semua benda dari ZUS kecuali penyedut minuman mereka. Tolong buat sesuatu. Saya janji akan terus senyap selepas ini,” kata pengguna laman X.

I LIKE EVERYTHING FROM ZUS EXCEPT FOR THE STRAW PLEASE DO SOMETHING ABOUT IT I PROMISE I WILL SHUT UP 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/BUaLIdWfnc