[Video] Penumpang Cemas Selepas Ternampak Ular Dalam Kapal Terbang

Kalau anda pernah menonton filem Snakes On A Plane, mesti akan ada di antara anda yang pernah ‘overthink’ kerana bimbang jika situasi seperti di dalam cerita itu benar-benar berlaku.

Mana tidaknya, penumpang tidak boleh lari ke mana-mana untuk mencari tempat lain yang lebih selamat jika terdapat ular di dalam kapal terbang berkenaan.

Namun siapa sangka, keadaan yang menjadi ketakutan orang ramai itu ternyata bertukar menjadi realiti dalam sebuah penerbangan di Thailand baru-baru ini.

Menerusi video dimuat naik semula di laman X (Twitter @ThaiEnquirer), detik cemas berjaya dirakam oleh penumpang berkenaan ketika seekor ular kecil dipercayai berada di atas tempat letak bagasi dalam pesawat.

Difahamkan, kejadian itu berlaku semasa kapal terbang sedang bersedia untuk mendarat.

Kewujudan haiwan reptilia tersebut membuatkan ramai penumpang mula cemas terutamanya mereka yang duduk berhampiran dengan lokasi ular tersebut menyusur.

Penumpang yang duduk di bawah tempat letak bagasi itu juga segera keluar dari tempat duduk untuk menyelamatkan diri masing-masing.

Situasi yang berlaku juga telah dimaklumkan kepada petugas kru kabin untuk membolehkan ular itu segera ditangkap.

Memetik Mothership, ular berkenaan dipercayai telah dijumpai dalam kapal terbang Airbus A320 penerbangan AirAsia FD3015 dari Lapangan Terbang Antarabangsa Don Mueang, Bangkok ke Lapangan Terbang Antarabangsa Phuket pada 13 Januari lalu.

Ketika berdepan dengan situasi tersebut, seorang kru kabin lelaki dilihat cuba untuk menangkap ular itu dengan menggunakan botol plastik. Namun, haiwan berkenaan enggan masuk ke dalam ‘perangkap’.

Tidak lama selepas itu, kru kabin berkenaan dilihat menggunakan sebuah plastik dan menolak ular tersebut ke dalamnya menggunakan botol.

Ular tersebut dikenal pasti sebagai jenis Blanford’s Bridle iaitu spesies yang tidak berbahaya dan tidak mempunyai bisa.

