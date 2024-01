“Hati-hati Orang Shah Alam” – 2 Lelaki Didakwa Ganggu Wanita Di Parkir Mall, Siap Cucuk Skru Pada Kereta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kes wanita digganggu dan dihendap oleh para lelaki di Malaysia dilihat semakin berleluasa. Golongan wanita ini sering menjadi sasaran apabila mereka sedang bersendirian atau berada di kawasan sunyi tanpa pengawasan pihak lain.

Jika hal tersebut tidak dibendung, ia akan menimbulkan perasaan takut terhadap keselamatan diri dan trauma kepada golongan ini.

Nak lakukan rutin harian bersendirian pun rasa gelisah dan tidak tenang selain perlu sentiasa berjaga-jaga terhadap situasi sekeliling.

2 Lelaki Didakwa Mengganggu Wanita Di Parkir Plaza Masalam

Baru-baru ini, tular satu perkongsian di laman X (Twitter @adlinakml), apabila dia berkongsi satu luahan mengenai dua orang lelaki tidak dikenali yang didakwa menggangu ketenteraman wanita sekitar kawasan parkir kenderaan di pusat beli-belah Plaza Masalam, Shah Alam.

Menurut wanita yang berkongsi tentang kes itu, dua orang lelaki tersebut enggan beredar dari lokasi dan bertindak menyembunyikan diri di celah pokok apabila mereka tidak mahu memasuki keretanya.

“Bila tak mahu masuk kereta, mereka menyorok di depan kereta supaya kami tidak nampak,” kata mangsa.

Selepas beberapa ketika, mangsa difahamkan telah memberanikan diri dan memasuki keretanya. Nasib menyebelahi mereka kerana terdapat beberapa kenderaan lain berada di parkir yang menyebabkan dua orang lelaki itu tidak dapat mendekati.

Walaupun berjaya melarikan diri daripada individu yang kelihatan curiga itu, tetapi mangsa mendakwa dua orang lelaki itu telah mencucuk sebatang skru pada kereta miliknya.

Sumber: X

Reaksi Netizen Terhadap Kes Gangguan Terhadap Wanita

Menjengah ke ruangan balas ciapan, rata-rata netizen meluahkan rasa berang terhadap kelakuan dua individu yang dakwa mereka adalah warga asing.

“Tolonglah pihak berkuasa ambil tindakan terhadap para warga asing yang merempat dekat Malaysia. Sampai takut nak jalan dalam negara sendiri,” kata seorang wanita.

Dalam pada itu, ramai juga dalam kalangan warganet yang berasa risau tentang keselamatan golongan wanita selain menasihati mereka untuk sentiasa berjaga-jaga.

“Saya harap wanita akan lebih alert selepas ini terutamanya apabila anda berseorangan. Mungkin letak skru sebab nak tanda yang driver kenderaan tersebut adalah perempuan. Stay safe semua!” ujar seorang netizen.

Malah ada juga yang memberi saranan untuk melaporkan sebarang kes jenayah kepada pihak berkuasa agar tindakan boleh diambil.

“My friend pernah jadi macam ini. So mereka pergi ke balai polis terdekat. Jangan risau, polis tidak akan marah kau. Tangkap gambar as much as you can. At least bila polis tanya, ada proof,” jelas sorang lelaki.

Sumber: X

Kes Mengintai & Rakam Wanita Ketika Dalam Tandas Di Plaza Masalam

Kes melibatkan keselamatan wanita terancam tidak terhenti di situ sahaja, pemilik akaun X itu juga telah mendedahkan satu lagi insiden di mana seorang wanita telah diintai dan dirakam apabila berada di dalam tandas di pusat beli-belah yang sama.

Jelas seorang individu, mangsa yang merupakan kakaknya dikatakan bekerja di lokasi sunyi itu. Namun alangkah terkejutnya wanita tersebut ketika terlihat kelibat tangan bersama sebuah telefon bimbit di atas pintu tandas seolah-olah sedang merakam.

“Sedang buang hajat, pandang atas nampak tangan pegang phone macam sedang rakam. Kakak saya terus menjerit dan cepat-cepat keluar,” ujar adik kepada mangsa.

Difahamkan, kes tersebut sudah dilaporkan kepada pihak polis dan pelaku kini diarah oleh mahkamah untuk membayar saman atas pertuduhan terbabit.

Tips Keselamatan Bagi Wanita Ketika Berseorangan

Bagi para wanita yang selalu berjalan berseorangan, di sini kami kongsikan beberapa tips bagi melindungi diri anda. Antaranya:

Elakkan berjalan di kawasan sunyi dan gelap.

Jangan menggunakan telefon bimbit semasa berjalan.

Berjalan dalam langkah yang yakin.

Pastikan tangan sentiasa bersedia untuk melawan sekiranya diserang.

Tidak memakai beg sandang bertali panjang untuk mengelak kes ragut.

Berjalan bertentangan trafik supaya tidak diserang daripada belakang.

Hati-hati semua!

Sumber: Pexels

