Pelanggan Dakwa Cat Kereta Tercabut Lepas 3 Bulan, Ini Respon Dari MyTukar

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selain menjaga enjin serta bahagian dalaman kereta, kebanyakan pemilik kenderaan juga mahu memilih warna yang diminati mereka sebelum membeli kereta.

Kalau ada duit lebih, sekali sekali boleh tukar warna cat kereta yang menampakkan kereta anda lebih cantik mengikut citarasa peribadi.

Namun, pengalaman seorang lelaki yang teruja untuk mengecat warna keretanya bertukar pahit selepas berlaku satu isu terhadap kenderaannya itu.

Menerusi ciapan yang dimuat naik, seorang pengguna X (Twitter @_Faisalismail) meluahkan rasa ketidakpuasan hati terhadap kualiti cat keretanya selepas dihantar ke sebuah syarikat dikenali sebagai MyTukar.

Dalam ciapan itu, Faisal juga memuat naik video menunjukkan keadaan cat di beberapa bahagian keretanya yang sudah tertanggal.

Faisal menceritakan dia memilih MyTukar sebagai lokasi untuk mengecat keretanya kerana mempunyai tawaran promosi pada ketika itu.

Namun, dia agak terkejut selepas didakwa perlu membayar caj tambahan sebanyak RM800.

Tambahnya lagi, kereta mereka yang sepatutnya diterima selepas empat hari mengikut polisi juga telah tiba lewat iaitu selepas dua minggu.

Berdasarkan polisi, kenderaan yang dipulangkan selepas empat hari boleh mendapat ganti rugi sebanyak 50% pada bayaran bil dan mempunyai waranti tiga tahun jika berlaku sebarang kerosakan.

Okey 2 week masih boleh bersabar and dah dapat kereta semua even, we supposedly entitle for free deep cleaning for interior but after complaining baru buat!

Pengguna Twitter Faisal Ismail.