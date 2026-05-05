“Kenapa Lepas Bersalin Badan Makin Naik?” – Netizen Kongsi Pelbagai Tips Untuk Maintain Berat Badan

Tubuh badan seorang ibu sememangnya akan mengalami pelbagai perubahan sejak mereka hamil lagi.

Ini adalah disebabkan oleh perubahan hormon yang berlaku untuk menyediakan tubuh badan bagi menampung kandungan selama tempoh sembilan bulan.

Mungkin ada ibu yang menganggap tubuh badan akan kembali kepada asal sebaik selepas melahirkan bayi. Namun perkara ini sebenarnya bergantung kepada setiap individu.

Para Ibu Kongsi Tips Turunkan Berat Badan Selepas Bersalin

Baru-baru ini, perkara ini telah menjadi perbincangan dalam kalangan para ibu yang pernah melahirkan anak.

Dalam satu hantaran di Threads (@baiqsazan), seorang wanita mempersoalkan bagaimana ibu yang telah bersalin boleh mendapatkan semula badan yang kurus seperti sebelum berkahwin.

Kaum hawa kemudiannya memenuhi ruangan balas dengan tips yang dipraktikkan oleh mereka untuk menurunkan berat badan selepas bersalin.

#1. Amalkan Pemakanan Sihat

Sama seperti ketika anda mahu menurunkan berat badan di waktu biasa, pemakanan sihat memang penting untuk mengawal berat badan.

Ramai para ibu yang berkongsi tips bahawa mereka mengamalkan pemakanan sihat selepas bersalin termasuklah mengambil diet seimbang, serta mengurangkan makanan dan minuman manis.

Ada juga yang memberi saranan agar ibu menjaga pemakanannya sejak mengandung lagi agar berat badan tidak naik mendadak.

#2. Lakukan Senaman

Selain pemakanan sihat, ibu juga diingatkan agar melakukan senaman untuk membantu penurunan berat badan.

Seorang jurulatih peribadi mencadangkan ibu agar melakukan senaman teras (core) dan lantai pelvis serta latihan kekuatan untuk menguatkan otot.

Melakukan senaman ringan seperti brisk walking sejak hamil juga dapat membantu.

#3. Menjaga Kesihatan Mental

Di samping itu, sesetengah individu menekankan bahawa ibu perlu menjaga kesihatan mental mereka.

Ini termasuklah mengelak daripada berasa tertekan sepanjang tempoh postpartum.

Ada juga yang memesan agar ibu mencuri masa untuk tidur siang atau nap kerana pasti akan banyak berjaga di waktu malam untuk menyusukan bayi.

#4. Memakai Bengkung

Pemakaian bengkung atau corset ketika tempoh pantang juga dikatakan dapat membantu ibu untuk mengekalkan bentuk badan.

Menurut WebMD, bengkung boleh membantu organ dan otot kembali ke posisi asal selepas melahirkan bayi.

Namun jangan pakai terlalu lama sekiranya ibu berasa sakit, tekanan yang kuat, serta mengalami kegatalan atau ruam.

#5. Menyusukan Bayi Dengan Susu Badan

Sesetengah ibu memilih untuk menyusukan bayinya dengan susu badan selepas dilahirkan. Ramai yang berkongsi bahawa perkara ini juga dapat membantu dalam mengurangkan berat badan jika dilakukan secara konsisten dan berterusan.

Secara saintifiknya, ini kerana tubuh badan akan membakar kira-kira 500 kalori apabila ibu menyusukan bayi, sekali gus membantu menghilangkan berat selepas bersalin.

Mengapa Ibu Lebih Mudah Naik Berat Badan Selepas Bersalin?

Menurut Dr Kirtly Parker Jones dari University of Utah Health, berat badan merupakan salah satu isu yang sering membelenggu kaum wanita selepas bersalin.

Katanya, salah satu perkara yang menyebabkan berat badan ibu meningkat adalah fungsi tiroid yang rendah ketika dan selepas hamil. Dalam hal ini, ujian tiroid diperlukan bagi mengenal pasti puncanya.

Selain itu, Dr Jones menegaskan bahawa wanita yang sukar tidur juga akan mengalami kenaikan berat badan.

Memetik satu kajian, dia berkata wanita yang tidur kurang lima jam seminggu dalam tempoh enam bulan selepas bersalin, mempunyai kebarangkalian tiga kali ganda untuk mengekalkan berat badan ketika hamil, malah mungkin akan lebih bertambah.

Tambah Dr Jones, tekanan yang dirasai oleh ibu secara tidak langsung menyebabkan mereka makan lebih banyak, sekali gus meningkatkan berat badan mereka.

Oleh itu penting untuk menjaga pemakanan dan tahap kesihatan mental ibu bagi mengekalkan berat badan selepas bersalin.

