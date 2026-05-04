Wanita Kongsi Tips Persediaan Sebelum Lakukan Prosedur IVF

Pada zaman moden ini, wanita yang sedang berusaha untuk mendapatkan anak atau trying to conceive (TTC) boleh melakukan pelbagai rawatan.

Salah satu kaedah yang boleh dijalankan adalah menerusi in vitro fertilization (IVF) yang mana persenyawaan telur dan sperma dilakukan di dalam makmal.

Namun kaedah ini tidaklah bermakna seorang wanita pasti akan berjaya hamil. Oleh itu penting untuk melakukan persediaan dengan betul bagi meningkatkan kebarangkalian berjaya.

Wanita Kongsi Tips Sebelum Jalani Prosedur IVF

Sebelum ini, seorang wanita yang dikenali sebagai Aleen telah berkongsi tips dan persediaan yang dilakukan olehnya sebelum menjalani prosedur IVF.

Menerusi hantaran di Threads (@aleeeeeeeen1), dia meminta para wanita agar banyakkan pembacaan dan melakukan persediaan awal bagi IVF agar tidak menyesal kelak, memandangkan ia merupakan prosedur yang amat mahal.

#1. Amalkan Gaya Hidup Sihat

Aleen berkata, dia bermula dengan membaca buku ‘It Starts with the Egg’ oleh Rebecca Fett.

Dia turut berkongsi ringkasan dari buku tersebut yang menjelaskan bahawa ovum berkualiti hanya boleh dihasilkan menerusi gaya hidup sihat. Ini termasuklah:

Menjaga pemakanan : Meningkatkan pengambilan protein, mengurangkan karbohidrat, serta mengelakkan gula dan kafein.

: Meningkatkan pengambilan protein, mengurangkan karbohidrat, serta mengelakkan gula dan kafein. Elakkan penggunaan bahan plastik mengandungi BPA : Terutamanya untuk bekas makanan, gantikan dengan bekas kaca atau besi.

: Terutamanya untuk bekas makanan, gantikan dengan bekas kaca atau besi. Elakkan bahan kimia phthalates : Dalam plastik, produk pencuci dan produk wangian.

: Dalam plastik, produk pencuci dan produk wangian. Ambil suplemen bagi meningkatkan kualiti telur: Termasuk vitamin pranatal, CoQ10, vitamin E, DHEA dan lain-lain.

#2. Ambil Suplemen Lebih Awal Sebelum IVF

Bagi pengambilan suplemen, Aleen menegaskan agar ia mula diambil sekitar tiga bulan sebelum prosedur IVF dijalankan.

Namun dia mengingatkan kaum hawa agar mendapatkan nasihat doktor dahulu, lebih-lebih lagi bagi suplemen DHEA yang akan diberi bagi wanita dengan masalah hormon Anti-Mullerian (AMH) yang rendah dan kurang bilangan telur.

#3. Lakukan Senaman Ringan

Salah satu perkara yang selalunya dilakukan oleh wanita TTC adalah bersenam. Ini juga penting bagi mereka yang bakal menjalani IVF.

Antara senaman ringan yang boleh dilakukan ialah brisk walking sekitar 30 minit sehari.

“Ni penting juga tau untuk melancarkan darah, menstabilkan hormon dan mengurangkan tekanan,” kata Aleen.

#4. Kekalkan Mood Gembira & Elakkan Tekanan

Tambah wanita itu lagi, mereka yang bakal menjalani prosedur IVF perlu mengekalkan mood yang baik termasuk sentiasa dalam keadaan gembira dan tidak terasa tertekan kerana ia mempunyai kaitan dengan tahap hormon.

“Saya tekankan pada suami yang perlu gembira sebulan sebelum IVF dan sampai selepas fasa two-week wait (2WW). Jadi masa tu kalau ada urusan yang mendatangkan tekanan, saya berhenti dulu,” katanya.

Aleen juga berkata bahawa dia memulakan fasa 10 hari cucuk perut bagi prosedur IVF ketika sedang bercuti agar dapat kekal tenang dan tidak tertekan.

#5. Lebihkan Pengambilan Protein Ketika Tempoh Rangsangan Ovari

Selain itu, pengambilan protein juga penting sebelum memulakan prosedur IVF.

Aleen berkata dia telah meningkatkan pengambilan protein ketika tempoh rangsangan ovari bagi menghasilkan telur yang kuat dan sihat.

Contoh makanan yang boleh diambil ialah telur rebus, kekacang, protein shake, avokado dan buah delima.

#6. Lakukan Akupuntur Bagi Melancarkan Darah

Salah satu tips tambahan yang diberikan oleh Aleen adalah untuk melakukan akupuntur sebelum memulakan prosedur IVF.

Katanya ia dapat membantu untuk melancarkan darah dan turut disarankan oleh ramai wanita yang telah berjaya dalam prosedur IVF mereka.

Menurut Aleen, dia telah berjaya menghasilkan 15 telur matang setelah mempraktikkan segala tips di atas.

Dia turut mengingatkan para wanita agar melakukan prosedur IVF dengan lebih awal kerana kadar AMH dan telur berkualiti akan semakin berkurangan apabila umur meningkat.

Proses Yang Dijalankan Ketika Prosedur IVF

Sekadar info, satu kitaran prosedur IVF boleh mengambil tempoh sekitar dua ke tiga minggu yang bermula dengan rawatan hormon untuk menghasilkan telur matang.

Berdasarkan Mayo Clinic, seorang wanita akan menjalani proses ini kira-kira satu ke dua minggu sebelum telur sedia untuk dikumpul.

Sekiranya terdapat masalah berbangkit seperti folikel telur yang terhasil tidak mencukupi, kitaran IVF itu mungkin perlu dibatalkan.

Telur matang yang dikumpul akan diletakkan di dalam cecair yang membantu perkembangannya sebelum dicampur bersama sperma pasangan untuk menghasilkan embrio.

Kemudian, embrio yang dihasilkan akan disuntik masuk ke dalam rahim sekitar dua ke enam hari daripada tarikh telur dikumpul. Dalam prosedur yang berjaya, embrio tersebut akan melekat pada lapisan endometrium.

Kira-kira 12 hari daripada tarikh telur dikumpul, barulah wanita tersebut akan menjalani ujian darah untuk mengenal pasti sama ada kehamilannya berjaya ataupun tidak.

