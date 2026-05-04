Anak Susah Nak Selesaikan Masalah Tambah-Tolak? Ibu Ayah Boleh Ajar Teknik ‘Make 10’ Ini

Matematik merupakan salah satu subjek yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar di dalam negara sejak di sekolah rendah lagi.

Namun bagi sesetengah kanak-kanak, mata pelajaran matematik ni memang susah betul! Boleh jadi sampai tertekan bila nak kena jawab ujian matematik.

Sebenarnya ibu ayah boleh mendidik anak-anak menggunakan teknik yang betul agar mereka lebih memahami logik di sebalik soalan matematik dan memudahkan mereka untuk menyelesaikan suatu persamaan.

Ajar Anak Teknik ‘Make 10′ Agar Mudah Selesaikan Masalah Matematik

Menerusi hantaran di Threads (@fereenalex), wanita dikenali sebagai Fereen yang banyak berkongsi mengenai pendidikan sekolah rendah telah menerangkan tentang teknik ‘Cukupkan 10’ yang boleh dipraktikkan dalam menjawab soalan matematik.

Katanya, mungkin ramai ibu ayah yang memaksa anak-anak menyelesaikan masalah matematik tanpa teknik yang betul.

Namun menerusi teknik ‘Cukupkan 10’ atau ‘Make 10′, anak akan lebih memahami logik di sebalik kiraan matematik. Sama macam Lego yang boleh dicabut dan dipasangkan!

Fereen berkata kanak-kanak yang mahir menggunakan teknik ini akan mempunyai pemahaman matematik yang lebih tinggi sehingga ke sekolah menengah.

Cukupkan, Pecahkan Atau Ratakan Angka Menjadi Nilai 10

Kata Fereen lagi, teknik ‘Make 10′ bertujuan untuk melatih pemikiran matematik atau mathematical thinking dalam kanak-kanak.

Menerusi teknik ini, sesuatu nombor akan dipecahkan atau ditambah agar menjadi angka 10.

“Inilah logik asas matematik. Memudahkan yang rumit, menukar yang tidak diketahui kepada yang diketahui,” katanya.

Dia kemudiannya berkongsi beberapa kaedah yang boleh dilakukan bagi mempraktikkan teknik ini.

#1. Lagu ‘Kawan 10’

Bagi kanak-kanak kecil, paling penting sekali adalah mendidik mereka pasangan nombor yang boleh membentuk angka 10.

Salah satu caranya adalah dengan menghafal lagu ‘Kawan 10’ sebagai asas.

Lagu ini dapat membantu mereka untuk melakukan penambahan menjadi nilai 10 dengan lebih mudah.

Lagu Kawan 10

1 dan 9 kawan baik (1+9=10)

2 dan 8 pegang tangan (2+8-10)

3 dan 7 sangat mesra (3+7=10)

4 dan 6 jalan bersama (4+6=10)

5 dan 5 jadi sepasang tangan (5+5=10)

#2. Teknik Cukupkan 10 (Penambahan)

Teknik ‘Cukupkan 10’ boleh dilakukan bagi penambahan yang lebih besar daripada angka 10.

Secara logiknya, soalan susah akan ditukar menjadi bentuk ’10 + x’ yang lebih mudah.

Angka yang lebih besar (tetapi kurang 10), akan digenapkan menjadi 10 dengan mengambil nilai daripada nombor yang lebih kecil.

Sebagai contoh, dalam persamaan “9+4”.

Angka 9 hanya kurang 1 untuk menjadi 10. Oleh itu, nilai 1 boleh didapatkan daripada angka 4 yang dipecahkan menjadi 1 dan 3 (4=1+3).

Ini akan membentuk persamaan baharu iaitu “10+3” yang lebih mudah ditambah bersama untuk mendapatkan jawapannya.

Lihat gambar di bawah untuk contoh lain.

Sumber: Threads (@fereenalex)

#3. Teknik Ratakan 10 (Penolakan)

Selain itu, terdapat juga teknik ‘Ratakan 10’ bagi membantu kanak-kanak menyelesaikan persamaan tolak.

Menerusi teknik ini, suatu angka yang lebih besar dari 10 akan ditolak hingga menjadi nilai 10.

Sebagai contoh, dalam persamaan ’14-5′.

Nilai 14 perlu ditolak 4 untuk menjadi 10. Ini bermakna angka 5 juga perlu ditolak 4, yang menjadikan bakinya 1 (5-4=1).

Ini akan membentuk persamaan baharu iaitu “10-1” yang lebih mudah ditolak, lebih-lebih lagi selepas anak menghafal lagu Kawan 10 di atas.

#4. Teknik Pecahkan 10 (Penolakan)

Selain teknik ‘Ratakan 10’, terdapat juga teknik ‘Pecahkan 10’ yang boleh dipraktikkan bagi penolakan.

Menerusi teknik ini, angka yang besar perlu dipecahkan untuk membentuk nilai 10 dan satu angka lain (angka sa).

Sebagai contoh, dalam persamaan ’17-9′.

Nilai 17 boleh dipecahkan menjadi 10 dan 7. Persamaan baharu akan menjadi ‘7+10-9’.

Kemudian, nombor 10 tadi boleh digunakan dengan lebih mudah untuk menolak nilai 9 tersebut (10-9=1).

Ini akan membentuk persamaan baharu ‘7+1’ yang lebih ringkas dan lebih mudah diselesaikan berbanding persamaan asal.

Lihat jalan kerja di bawah untuk lebih memahami teknik ini.

Sumber: Threads (@fereenalex)

