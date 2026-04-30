Muka Breakout Sebab Sepanjang Hari Pakai Makeup? Ini Tips Jaga Kulit Wajah Anda

Pemakaian makeup dalam kehidupan seharian sudah menjadi satu norma khususnya buat golongan dewasa. Bagi sesetengah individu, solekan ini membuatkan mereka lebih yakin untuk keluar dan berjumpa dengan orang.

Malah banyak juga pekerjaan yang memerlukan staf memakai makeup sepanjang waktu bertugas. Ia termasuk dalam kriteria dan skop kerja mereka tidak kira lelaki atau wanita sebagai contoh, hos televisyen, pramugari dan pramugara, pelakon, dan banyak lagi.

Oleh disebabkan itu, memang susah untuk terlepas daripada memakai solekan di muka pada setiap hari.

Muka Anda Naik Jerawat Tiap Kali Pakai Makeup? Ini Cara Atasinya

Namun jangan risau, banyak sebenarnya cara untuk menjaga kulit muka daripada breakout atau naik jerawat disebabkan makeup. Selepas ni bolehlah pakai makeup tanpa rasa serba salah atau bimbang dengan keadaan kulit wajah.

Berikut adalah antara tips yang boleh dipraktikkan:

#1. Bersihkan Makeup Sebelum Tidur

Tips ini adalah common atau biasa namun masih ramai yang gagal membersihkan muka dengan bersih daripada makeup yang dipakai selama seharian. Akhirnya, mereka bawa sekali makeup untuk dibawa tidur.

Kesannya? Anda boleh perasan terdapat jerawat pasir (tiny bumps) yang kecil mula muncul di kawasan dahi terutamanya buat mereka yang mempunyai kulit muka jenis berminyak.

Foto: Janaan AI

Lebih parah apabila jerawat merah dan besar tumbuh di bahagian muka.

Bagi memastikan pori tidak tersumbat semalaman, pastikan anda gunakan makeup remover atau cleansing balm/oil sebagai langkah pertama. Kemudian, teruskan proses itu dengan menggunakan pencuci muka.

#2. Pilih Produk Makeup Yang Sesuai

Yang paling penting adalah sebelum meletakkan apa sahaja jenis produk di muka, anda perlu mengenal pasti dahulu jenis kulit. Sama ada normal, kering, berminyak, combination (kering + berminyak) atau sensitif.

Daripada situ, cari produk makeup yang mempunyai kandungan bahan yang sesuai dengan jenis kulit.

Sumber: Pexels

Sebagai contoh, isopropyl alcohol, isopropyl myristate, silikon atau minyak zaitun adalah tidak sesuai untuk kulit berminyak. Ia mampu menyumbatkan pori muka.

Sebaliknya, cari produk yang tertulis non-comedogenic pada label kandungan bahan.

#3. Pakai Skincare Sebelum Makeup

Memakai produk penjagaan muka (skincare) sebelum makeup bantu melindungi kulit daripada sebarang iritasi sekaligus membuatkan solekan melekap dengan baik pada kulit wajah.

Sapukan pelembap sebelum memakai foundation atau bedak

Jangan skip pelindung matahari (sunscreen) untuk perlindungan dari sinar UV terutamanya jika anda terlibat dengan banyak aktiviti luar

Pakai primer yang mempunyai bahan-bahan pelindung kulit

Sumber: Pexels

#4. Kurangkan Pakai Makeup Tebal Setiap Hari

Perlu diingatkan bahawa kulit wajah juga perlu ‘bernafas’. Oleh disebabkan itu, memakai solekan tebal secara berterusan mampu menyebabkan pori tersumbat serta meningkatkan risiko kulit berjerawat dan kusam.

Sebagai alternatif, pilih hari yang mana anda akan memakai makeup secara sederhana atau minimalis. Mungkin pada hari anda kurang berjumpa dengan orang lain.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

Seterusnya, hanya memakai makeup tebal jika perlu dan semasa ada acara khusus yang perlu dihadiri.

Lebih baik jika anda boleh memilih satu ke dua hari dalam seminggu untuk tidak langsung memakai makeup.

#5. Elak Tutup Jerawat Guna Makeup

Ramai sebenarnya yang salah faham tentang konsep makeup. Pemakaian solekan tidak mampu merawat masalah jerawat sebaliknya hanya dapat memudarkannya untuk sementara waktu.

Selain itu, foundation yang tebal pada muka juga boleh membuatkan iritasi jerawat bertambah teruk. Akhirnya? Tujuan asal memakai makeup iaitu untuk meningkatkan keyakinan diri berubah menjadi punca masalah kulit yang lebih serius.

Justeru, anda dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan pakar kulit sekiranya jerawat besar yang sakit tidak menunjukkan tanda pemulihan selepas dua minggu.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

