Asyik Sakit Kepala Sebab Hadap Telefon? Ini Tips Untuk Kurangkan ‘Screen Time’ Anda

Penggunaan teknologi canggih dalam kehidupan sememangnya sudah menjadi satu norma dalam masyarakat kini. Daripada urusan pembelajaran, pekerjaan sehingga komunikasi, semuanya bergantung kepada sesebuah peranti.

Walaupun ia terbukti memudahkan dan meningkatkan produktiviti seseorang, namun tanpa kawalan rapi, masa skrin (screen time) yang melampau sebenarnya boleh memberi impak kepada kesihatan seseorang.

Oleh disebabkan itu, anda perlu bijak mengimbangkan penggunaan teknologi dan aktiviti seharian. Antara caranya adalah dengan mengehadkan masa skrin.

Keburukan Pandang Skrin Terlalu Lama Dalam Masa Sehari

Kebiasaannya, topik masa skrin yang lama ini hanya ditekankan buat anak-anak kecil kerana ia boleh mengganggu perkembangan mereka. Bagaimanapun, masa skrin yang lama juga tidak boleh dipandang remeh buat golongan dewasa.

Antara kesan buruknya adalah seperti:

Meningkat stres dan anxiety

Mengurangkan interaksi sosial

Sakit kepala

Sakit leher dan bahu

Sakit belakang

Masalah postur badan

Tips Elak Masa Skrin Terlampau Lama

Namun begitu, banyak sahaja cara yang anda boleh lakukan bagi mengurang dan mengawal masa skrin seharian. Buat mereka yang sedang berdepan dengan masalah-masalah di atas, di sini kami kongsikan beberapa tips anda boleh cuba:

#1. Jejak Masa Skrin & Tetapkan Matlamat

Langkah pertama adalah menjejaki masa skrin keseluruhan dalam masa sehari. Daripada jumlah tersebut, tetapkan satu sasaran masa skrin baharu yang mahu dicapai.

Bagaimana nak kurangkan? Sebagai contoh, jika masa skrin anda lapan jam, kurangkan menjadi lima jam sahaja.

Anda boleh melakukan atau sibukkan diri dengan melakukan aktiviti lain bagi baki tiga jam itu seperti beriadah, mendaki bukit, berjumpa dengan rakan dan sebagainya.

Bahagikan juga masa skrin kepada beberapa kategori seperti kerja, hiburan, media sosial, dan komunikasi. Daripada situ, tetapkan had masa skrin untuk penggunaan yang kurang penting.

#2. Hadkan Masa Skrin Di Luar Waktu Kerja

Sesetengah daripada kita tidak boleh terlepas daripada menghadap skrin sepanjang waktu bekerja. Sebagai contoh mengikut pengalaman saya sendiri sebagai seorang penulis.

Jika anda bekerja dalam bidang sebegitu, apa yang anda boleh lakukan adalah mengehadkan masa skrin di luar waktu kerja dan disiplin dengan perkara tersebut.

Sebagai contoh, jadualkan sekurang-kurangnya satu hingga dua jam sehari untuk aktiviti tanpa skrin. Dengan cara ini, anda akan rasa lebih segar dan kurang penat.

#3. Amalkan Peraturan 20-20-20

Memandang skrin sepanjang hari boleh memberi kesan besar terhadap penglihatan. Bagi mengurangkan ketegangan pada bahagian mata, amalkan peraturan 20-20-20.

Caranya adalah mengalihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 saat bagi setiap 20 minit. Jika perlu, tetapkan pemasa (timer) supaya lebih konsisten dan elak daripada terlupa.

Bertenang untuk tempoh sekejap ini membantu otot mata untuk kembali relaks dan mengurangkan keletihan. Malah anda juga boleh memakai cermin mata hitam dengan perlindungan cahaya biru (blue light) jika perlu memandang skrin pada waktu malam.

#4. Peka Dengan Apa Yang Ditonton

Menyedari apa yang anda tonton boleh memberi impak kepada masa skrin. Sebagai contoh, sekiranya perkara yang ditonton itu tidak membawa manfaat dan hanya melalaikan, anda dinasihatkan untuk mengurangkan masa tontonannya.

Ingat, sentiasa memilih kualiti berbanding kuantiti agar setiap masa yang diluangkan lebih bermakna.

Dari aspek media sosial pula, fikirkan tentang impikasinya. Jika ia lebih mengundang negatif berbanding positif, adalah lebih baik untuk membuang media sosial berkenaan daripada peranti. Ia sekaligus dapat mengurangkan masa skrin.

#5. Gunakan Teknologi Untuk Hadkan Masa Skrin

Mungkin ada yang keliru, bagaimana nak hadkan masa skrin tetapi masih menggunakan teknologi? Jangan salah faham, caranya adalah menggunakan kemudahan seperti timer untuk mengingatkan anda untuk menutup peranti.

Seterusnya, matikan notifikasi mesej atau media sosial terutamanya ketika waktu tidur bagi mengelakkan gangguan.

#6. Wujudkan Zon Tanpa Skrin Di Rumah

Bukan hanya tertumpu kepada golongan dewasa, malah cara ini juga boleh digunakan untuk kanak-kanak juga iaitu dengan mewujudkan zon tanpa skrin di rumah.

Sebagai contoh, menetapkan peraturan tidak boleh menggunakan sebagai jenis peranti termasuk telefom bimbit, tablet atau komputer riba ketika berkumpul bersama di meja makan.

Bukan sahaja mampu mengurangkan masa skrin, malah mengeratkan hubungan keluarga.

