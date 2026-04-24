[Video] Pakar Kongsi Apa Perlu Buat Jika Penerbangan Anda Cancel, Jangan Panik Dulu!

Mungkin ada di antara anda yang pernah berdepan dengan situasi penerbangan dibatalkan secara tiba-tiba tidak kira domestik atau antarabangsa.

Ada sesetengah syarikat penerbangan memaklumkan atau memberi notis kepada penumpang lebih awal, bagaimanapun atas faktor tertentu, ada juga yang tahu pada minit terakhir. Oleh disebabkan itu, segelintir individu terkandas dan panik susulan isu terbabit.

Namun jika anda berada dalam situasi ini, jangan hanya berdiam diri! Ketahui hak anda dan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi mengelakkan kerugian.

Ketahui Hak Sebagai Penumpang Jika Penerbangan Dibatalkan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila pakar kewangan Faiz Azmi atau lebih mesra dikenali sebagai Financial Faiz berkongsi tentang perkara yang penumpang perlu tahu selepas penerbangan dibatalkan.

Berikut adalah panduannya:

#1. Mohon Slip Gangguan Penerbangan

Pertama sekali, penumpang harus mohon slip gangguan penerbangan (Flight Disruption Certificate) daripada perkhidmatan pelanggan syarikat penerbangan.

Kalau anda tengah rushing, boleh sahaja pergi mendapatkannya di kaunter syarikat penerbangan di lapangan terbang.

Slip ini penting untuk membuat sebarang tuntutan pampasan dari insurans perjalanan.

Selain itu, ia juga boleh dijadikan bukti mengapa anda lewat atau tidak dapat masuk kerja pada waktu terbabit. Hantar sahaja dokumen rasmi itu kepada staf Sumber Manusia (HR).

Dalam masa sama, slip berkenaan boleh digunakan untuk menerima bayaran balik daripada hotel yang ditempah.

Perlu diingatkan juga untuk tidak melengah-lengahkan proses permohonon slip ini kerana ia akan melambatkan urusan penerbangan.

#2. Muat Naik Slip Gangguan Penerbangan Ke OTA

Selepas itu, muat naik slip berkenaan dalam laman OTA (Online Travel Agency) untuk dapatkan bayaran semua tiket yang dibatalkan.

Kemudian, periksa dengan syarikat penerbangan sama ada terdapat penerbangan seterusnya pada hari sama untuk destinasi yang dituju.

Sekiranya ada, minta pihak mereka mengatur penerbangan baharu dan diberikan keutamaan (priority) memandangkan penerbangan sebelum ini sudah dibatalkan.

Namun usah risau, anda tidak perlu membuat bayaran tambahan untuk tiket terbabit kerana ia merupakan kesalahan syarikat penerbangan itu sendiri dan bukannya penumpang.

#3. Anda Berhak Dapatkan Bayaran Balik Penuh

Jika tiada penerbangan dalam masa terdekat, anda boleh meminta untuk dijadualkan bagi penerbangan keesokan harinya.

Pun begitu, anda juga mempunyai hak untuk mendapatkan bayaran balik penuh (full refund) bagi pembatalan tiket.

Menurut Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM), pengguna berhak menerima bayaran balik kos tiket penerbangan 100% atau diberi pilihan perubahan laluan ke destinasi akhir menggunakan keadaan pengangkutan yang setanding.

Syaratnya, penerbangan dibatalkan atau ditunda melebihi tiga jam atau lebih.

#4. Request Makanan, Tempat Penginapan Atau WiFi Percuma

Bukan itu sahaja, anda juga layak menerima pampasan seperti berikut:

Bagi kelewatan selama 2 jam atau lebih, anda layak menerima:

Makanan

Panggilan telefon

Akses kepada internet

Bagi kelewatan selama 5 jam atau lebih, anda layak menerima:

Makanan

Panggilan telefon

Akses kepada internet

Penginapan hotel (jika perlu)

Pengangkutan antara hotel dan lapangan terbang (jika perlu)

Langkah yang dikongsikan ini juga boleh digunakan sekiranya anda membeli tiket penerbangan dari pihak ketiga (3rd party) seperti Trip.com, Agoda dan sebagainya.

Apa Punca Yang Menyebabkan Penerbangan Boleh Dibatalkan?

Rata-rata syarikat penerbangan seluruh dunia mahu memberikan yang terbaik kepada setiap penumpang. Namun atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, penerbangan terpaksa dilewatkan atau lebih parah dibatalkan.

Berikut adalan antara faktor yang menyebabkan situasi itu berlaku:

Cuaca buruk

Masalah teknikal pada pesawat

Kesesakan trafik udara

Isu operasi syarikat penerbangan seperti anak kapal tidak mencukupi

Pemeriksaan keselamatan yang lama

Arahan pihak berkuasa

Ruang udara tutup akibat peperangan atau konflik negara

