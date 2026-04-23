Elak Tabiat Pembelian Impulsif! Ini Tips Berbelanja Barang Dapur Mengikut Bajet

Ramai di kalangan masyarakat suka keluar mencuci mata di pusat membeli-belah. Kadangkala, belum masuk gaji lagi tetapi sengaja berjalan melihat apa produk-produk baharu yang dijual di pasaran.

Bagi sesetengah individu, ini sudah menjadi satu hobi. Lebih-lebih lagi buat golongan ibu atau suri rumah.

Tetapi sebenarnya, di sinilah sebenarnya ‘perangkap’ bermula. Daripada tidak mahu membeli apa-apa, tiba-tiba troli sudah penuh dan beratur di kaunter.

Mana silapnya? Disebabkan sikap pembelian impulsif yang selalu anda tutup sebelah mata.



Elak Berbelanja Hingga Simpanan Anda Lesap

Namun disebabkan ketidaktentuan ekonomi sekarang susulan konflik Asia Barat, orang ramai dinasihati untuk mula berjimat-cermat selain elak melakukan pembaziran dan menguruskan perbelanjaan dengan baik.

Memang tidak salah untuk berbelanja buat diri sendiri sekali-sekala, tetapi janganlah selalu sehinggakan menjejaskan simpanan anda.



Buat anda yang selalu mengalami masalah berbelanja melebihi bajet untuk barangan dapur, di sini kami kongsikan beberapa tips bagi mengelakkannya:

#1. Rancang Menu Mingguan

Merancang menu sekeluarga untuk tempoh seminggu adalah antara cara paling efisien bagi memastikan perbelanjaan barangan dapur anda terkawal. Tanpa perancangan awal, individu akan cenderung membeli bahan masakan yang tidak diperlukan.

Sebagai contoh, membeli sehingga lebih daripada tujuh jenis protein dalam satu masa walhal anda hanya memasak satu jenis lauk sahaja untuk sehari.



Dengan menyenaraikan menu apa yang mahu dimasak, anda juga akan lebih teliti dan ingat tentang dengan bahan-bahan penting yang perlu dibeli.

Yang paling utama sebelum keluar rumah, periksa dahulu stok barang di kabinet bagi mengelakkan anda membeli produk sama nanti.



#2. Tetapkan Jumlah Bajet

Bagi mengawal perbelanjaan, penting untuk anda menetapkan bajet pembelian. Tetapkan had belanja sebelum ke pasar raya dan cuba disiplinkan diri untuk tidak melebihi jumlah berkenan.

Jika bajet sudah tidak mencukupi, tangguh dahulu pembelian tersebut.

Contoh pengiraan:

Barang asas (beras, ayam, telur, minyak): RM300

Makanan tambahan (susu, roti, makanan kering): RM100

Lain-lain (snek, air kotak): RM50



#3. Bandingkan Harga

Tips yang kedua yang patut anda cuba adalah dengan membandingkan harga produk dan bahan mentah yang dijual di setiap pasar raya atau pusat membeli-belah.

Memang betul cara ini agak mengambil masa kerana perlu rajin singgah ke beberapa lokasi berbeza bagi melakukan perbandingan, namun jika sudah menjumpai tempat yang menjual barangan murah, ia akan menjimatkan wang anda.



Bagaimanapun terdapat cara lain untuk melakukan ini. Sebagai contoh, kebanyakan pasar raya sekarang sudah aktif di media sosial. Anda boleh menggunakan platform tersebut bagi memeriksa harga bahan-bahan atau produk yang dijual pada setiap minggu.

Selain itu, sesetengah pasar raya juga mempamerkan harga barang menerusi aplikasi mereka. Jadi sebelum keluar membeli, buat dahulu perbandingan harga.



#4. Masak Dalam Kuantiti Banyak Sekaligus

Memasak secara pukal (banyak) adalah salah satu cara bagi mengelakkan anda berbelanja lebih daripada bajet ditetapkan.

Apabila merancang untuk memasak dalam kuantiti banyak, kebiasaannya anda akan fokus membeli bahan-bahan yang penting dan diperlukan bagi resepi itu sahaja.

Malah masak secara pukal ini sebenarnya sudah menjadi satu trend buat sesetengah golongan pekerja yang tidak mempunyai masa untuk memasak selepas pulang ke rumah. Ia bukan sahaja menjimatkan duit malah tenaga.



#5. Elak Masuk Semua Lorong Di Pasar Raya

Selalu jika anda pergi ke sesebuah pasar raya, pasti anda akan perasan papan tanda jenis barangan di setiap lorong (grocery aisle).

Apa yang anda perlu lakukan bagi mengelakkan diri membeli barang tidak sepatutnya adalah dengan terus mencari dan pergi ke lorong khas untuk barang masakan serta bahan basah yang dicari.

Jangan membazir masa di lorong yang tidak berkaitan. Bukan sahaja membuang masa malah, duit pun berkemungkinan akan habis tanpa sedar akibat godaan promosi dan barangan yang menarik perhatian.



#6. Jangan Membeli Semasa Lapar

Lumrah sebagai seorang manusia, kita akan mudah terpengaruh dengan nafsu makan. Kalau tiba sahaja waktu lapar, semua benda di depan mata nampak sedap. Inikan pula melihat makanan lazat yang tersusun banyak di rak pasar raya.

Oleh disebabkan itu, elak membeli barangan dapur sewaktu anda sedang lapar. Sebaiknya, kenyangkan dahulu perut sebelum keluar rumah.



#7. Guna Kad Diskaun & Membership

Setiap pasar raya pasti ada menawarkan diskaun bagi sesetengah produk lebih-lebih lagi menjelang musim perayaan. Oleh disebabkan itu, jangan lepaskan peluang tersebut bagi mendapatkan promosi kaw-kaw.

Selain itu, buat pelanggan setia yang sudah mendaftar keahlian (membership) bagi sesebuah pasar raya, selalunya anda akan diberikan beberapa ganjaran sebagai contoh mata ganjaran, diskaun eksklusif, baucar tunai atau tawaran khas untuk ahli sahaja.



