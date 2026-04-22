Tak Pernah Dapat Mesej Di LinkedIn? Mungkin Anda Lakukan 4 Kesalahan Ini

LinkedIn merupakan salah satu platform yang menjadi pilihan buat mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan baharu.

Selain digunakan untuk memaparkan pengalaman bekerja, LinkedIn juga boleh menghubungkan pencari kerja dengan bakal majikan menerusi bahagian mesej, sekali gus memperluaskan network seseorang.

Namun kadangkala, apa yang ditulis pada profil LinkedIn mungkin tidak bersesuaian dan gagal menarik perhatian pengurus pengambilan pekerja atau Hiring Manager.

4 Perkara Yang Buatkan Profil LinkedIn Tak Menarik

Perkara itu dikongsikan oleh seorang lelaki menerusi hantaran di Threads (@nidalresumes) baru-baru ini.

Dia yang sering berkongsi info tentang penggunaan LinkedIn berkata, seorang Hiring Manager telah menunjukkan mengapa dia serta-merta menutup 19 daripada 23 profil yang dilawati.

“Saya tanya dia kenapa selepas dia berbuat demikian. Jawapannya adalah empat sebab yang sama setiap kali,” katanya.

Dalam pada itu, Nidal berkongsi empat perkara yang boleh menyebabkan profil LinkedIn seseorang ‘mati’ dan tidak dilihat secara teliti.

#1. ‘Headline’ Tidak Jelas

Pada bahagian atas profil LinkedIn, setiap pengguna boleh meletakkan ‘Headline’ yang bertujuan untuk meringkaskan apakah pekerjaan yang dilakukan serta minat mereka.

Namun secara tidak langsung, bahagian ini sebenarnya boleh menentukan sama ada keseluruhan profil LinkedIn anda diteliti oleh Hiring Manager.

Dalam contoh yang diberi, dia telah segera menutup satu profil LinkedIn yang tertera ‘Profesional Kewangan’ dan ‘Minat dengan nombor’ pada Headline.

“Saya tak dapat faham apa yang dia lakukan (kerja), untuk siapa dia berkerja atau kenapa saya perlu tahu,” katanya.

Headline yang tidak jelas sebegini akan menyebabkan seseorang disingkirkan dengan lebih pantas.

#2. Perkataan ‘Passionate’ Di Bahagian Perihal

Tidak dapat dinafikan, ramai yang gemar menggunakan perkataan ‘minat’ atau ‘passionate‘ di dalam resume atau profil LinkedIn apabila membincangkan sesuatu berkaitan pekerjaan mereka.

Sebagai contoh, “Saya mempunyai minat dan dedikasi yang tinggi sebagai seorang profesional kewangan.”

Namun menurut Nidal, perkatan ‘passionate‘ pada bahagian Perihal di LinkedIn tidak akan menarik perhatian seorang Hiring Manager.

Sebaliknya, apa yang penting adalah hasil yang dibawa oleh seseorang menerusi pekerjaannya. Lebih bagus lagi jika hasil ini ditunjukkan dalam bentuk nilai.

Contoh ayat yang bersesuaian ialah, “Menguruskan bajet bernilai RM30 juta yang merangkumi empat syarikat FTSE 100.”

#3. Senarai Tugas Yang Dilakukan Pada Pengalaman Pekerjaan

Di bahagian pengalaman, setiap individu pasti akan menyenaraikan pekerjaan yang pernah dilakukan olehnya.

Selalunya, setiap pengalaman pekerjaan akan diperincikan dengan tugasan-tugasan yang dibertanggungjawabkan ke atasnya, antaranya:

Bertanggungjawab dalam menyediakan laporan kewangan

Membantu dalam penguruan bajet

Memberi sokongan kepada bahagian kewangan

Namun bagi seorang Hiring Manager, kesemua senarai tugasan ini tidak menunjukkan impak yang dilakukan oleh seseorang.

Seperti pada bahagian Perihal di atas, apa yang penting adalah dapatan dalam bentuk nilai.

Contohnya, “Mengurangkan kitaran penutupan akaun kewangan sebanyak tiga hari, sekali gus menjimatkan 40 jam setiap bulan.”

#4. Profil ‘Hantu’

Platform LinkedIn mempunyai pelbagai aktiviti lain termasuk untuk memuat naik hantaran dan menerima cadangan (recommendation) dari pengguna lain mengenai kemahirannya.

Namun jika tiada sebarang aktiviti yang berlaku, ia boleh menjadi isyarat kepada Hiring Manager bahawa individu tersebut tidak lagi aktif dalam mencari pekerjaan baharu.

Nidal berkata seseorang tidak perlu memuat naik hantaran setiap hari, namun cukup jika terdapat satu aktiviti yang dilakukan dalam tempoh seminggu.

“Tiada aktiviti menunjukkan bahawa profil tersebut tiada penglibatan,” katanya.

Selain itu, cadangan oleh senior dalam bidang sama juga dapat memperkukuhkan lagi profil LinkedIn seseorang.

Contoh Profil LinkedIn Yang Menarik Perhatian Hiring Manager

Dalam masa sama, Nidal turut memberi contoh profil LinkedIn yang menarik minat Hiring Manager tersebut iaitu:

Headline: Pengurus FP&A| SAP & Hyperion | Bajet RM50 juta | FTSE 100

Perihal: Memimpin dengan pencapaian sebanyak RM40 juta. (Kurang 80 patah perkataan)

Pengalaman: Menyenaraikan impak berserta nilai.

Aktiviti terakhir dimuat naik tiga hari lepas.

Kesemua perkara inilah yang sebenarnya mahu dilihat oleh Hiring Manager tersebut yang terus menghubungi calon berkenaan.

“Industri sama. Tahap pengalaman sama dengan 19 profil LinkedIn lain yang ditutup. Cuma dibentangkan dengan berlainan,” kata Nidal.

