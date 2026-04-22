Cepat Moody Sebab Tak Cukup Rehat? Ini Tips Anda Boleh Cuba Untuk Tidur Awal Setiap Hari

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Masalah tidur tepat pada waktunya bukanlah sesuatu yang ganjil malah normal dalam masyarakat sekarang. Namun jangan dipandang remeh! Selain makan dan minum, tidur yang mencukupi juga penting bagi meningkatkan tenaga seseorang.

Tanpa rehat secukupnya, badan boleh menjadi lesu, kurang fokus, bahkan menjejaskan produktiviti harian. Lebih buruk lagi apabila ia mampu mengundang masalah kesihatan.

Tetapi masih ramai yang tidak menitikberatkan isu ini, dan sanggup menggadaikan tidur kerana hal dunia. Sebagai contoh sebab mahu main game sampai tengah malam dengan rakan-rakan.

via GIPHY

Risiko Sakit Jantung Jika Jam Tidur Tidak Menentu

Tanpa anda sedar tabiat itu sebenarnya melatih diri untuk berjaga lama sehingga menyebabkan anda sukar untuk tidur pada waktunya. Kadangkala dah cuba lelapkan mata, tetapi masih susah untuk tidur.

Sebelum ini, seorang pelatih kecergasan dikenali sebagai Izack Aizat berkata kekurangan tidur boleh menyebabkan gangguan hormon.

Selain itu menurutnya, satu kajian mendapati individu bekerja syif yang akan berjaga pada waktu malam dan tidur pada siang hari lebih berisiko tinggi untuk menghidap penyakit kronik seperti sakit jantung.

Sumber: Pexels

Tips Tidur Awal Waktu & Secukupnya

Buat mereka yang sedang berdepan dengan masalah susah untuk tidur, di sini kami kongsikan langkah penyelesaian yang boleh anda cuba:

#1. Ubah Waktu Tidur Secara Perlahan-lahan

Sekiranya anda sudah terbiasa tidur jam 3AM setiap hari, anda dinasihatkan untuk mengubah waktu tersebut secara perlahan-lahan. Sebagai contoh awalkan kepada 1AM. Selepas itu, awalkan lagi kepada masa yang lebih sesuai seperti jam 11PM atau 10PM.

Memang betul, mata tidak akan automatik lelap sekiranya anda melakukan perubahan terbabit, tetapi yang penting jangan putus asa. Otak anda memerlukan masa untuk menghadam perubahan jam tidur yang baru itu.

Lakukan perkara ini setiap hari sehingga anda boleh tidur pada waktu yang diingini.

Sumber: Pexels

#2. Cipta Rutin Tidur

Sebelum naik ke atas katil, pastikan anda mempunyai rutin tidur yang tersendiri. Dengan cara itu, badan akan tahu sudah tiba masanya untuk tidur.

Sebagai contoh, membaca buku atau minum seteguk susu suam sebelum tidur. Jangan pula sibuk bermain dengan telefon sebelum lelap. Ramai yang bermain telefon dengan alasan mereka bosan menunggu mata lelap.

Tetapi sebenarnya telefon memancarkan cahaya yang dikenali sebagai blue light. Pendedahan terhadap cahaya itu akan mengurangkan penghasilan hormon melatonin yang bertanggungjawab untuk memastikan anda tidur lena.

Sumber: Pexels

#3. Bangun Awal Pagi

Bangun tidur awal pagi adalah antara cara terbaik untuk memastikan anda lelap awal pada waktu malam. Termasuklah pada waktu cuti!

Sekiranya anda qada tidur dengan lama pada hujung minggu, ia akan menyebabkan rutin tidur terganggu semula dan menyukarkan badan menyesuaikan diri dengan jam biologi.

Jam biologi atau dipanggil sebagai circadian rythm ialah jam yang mengawal hormon seseorang dalam tempoh seharian.

Sumber: Pexels

#4. Henti Tabiat Tidur Siang

Power nap atau tidur sekejap selama 10-20 minit tidak menjadi masalah. Namun akan mengundang masalah tidur sekiranya anda bertindak lelapkan mata sehingga tiga ke empat jam pada waktu siang.

Antara tabiat yang kerap dilakukan adalah tidur selepas waktu Asar. Alasannya? Sebab panas dan letih. Meskipun ngantuk pada waktu itu, anda harus cuba untuk menahan diri agar tidur malam tidak terganggu.

Tips yang boleh anda lakukan bagi mengelakkan tidur pada waktu siang adalah keluar bersenam atau cuci muka agar lebih segar.

Sumber: Pexels

#5. Jaga Pemakanan Sebelum Tidur

Pemakanan juga boleh menjadi punca anda sukar tidur awal. Sebagai contoh, minuman dan makanan berkafein seperti kopi, tiramisu dan coklat mampu meningkatkan risiko waktu tidur terganggu.

Anda dinasihatkan untuk berhenti makan dua ke tiga jam sebelum tidur untuk membolehkan perut mencerna makanan sepenuhnya, mengelakkan pedih ulu hati, dan tidur lebih nyenyak.

Antara makanan yang dapat membantu untuk tidur dengan lena adalah teh kamomil, atau kekacang seperti walnut dan badam.

Sumber: Pexels

Ingat, langkah-langkah mengatasi gangguan tidur ini harus dilakukan secara kerap sehinggalah nampak hasilnya. Jangan cepat putus asa kalau tips ini tidak menjadi selepas pertama kali mencubanya.

Setiap individu mempunyai rutin dan keadaan badan yang berbeza, jadi kesannya mungkin mengambil sedikit masa. Selamat mencuba! 🛌🏻💤

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.