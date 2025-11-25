Ini Panduan Makanan Selamat Ketika Musim Banjir, Take Note!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menjelang sahaja hujung tahun, pasti anda akan dengar banyak bencana banjir di beberapa negeri seluruh Malaysia ekoran musim tengkujuh yang melanda termasuklah yang berlaku baru-baru ini.

Memetik Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), setakat jam 12 tengahari 25 November, seramai 20,357 mangsa banjir ditempatkan di 125 pusat pemindahan sementara (PPS) di sepuluh negeri.

Antara negeri terlibat ialah Kelantan, Selangor, Terengganu, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Pahang yang menjadi negeri terbaharu dilanda banjir pagi ini.

Susulan itu, adalah penting bagi setiap mangsa mengikuti langkah keselamatan yang dikongsikan pihak berkuasa bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.

Sumber: NADMA

10 Petua Keselamatan Makanan Ketika Banjir Orang Ramai Perlu Ambil Tahu

Sebelum ini, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan menerusi hantaran di laman Facebook ada berkongsi sebanyak 10 tips keselamatan makanan yang perlu dipraktikkan sepanjang musim banjir.

Buat mangsa yang kini terkesan, berikut adalah antaranya:

Sentiasa minum air yang telah dimasak atau air terawat dalam botol. Penggunaan air mineral adalah digalakkan. Makan makanan yang sudah dimasak sahaja. Buang makanan yang telah terendam dengan air banjir atau rosak. Elakkan makanan mentah seperti ulam-ulaman, atau sayur-sayuran yang belum dimasak. Tutup makanan agar tidak dicemari serangga atau haiwan perosak sebagai contoh lipas, lalat, dan tikus. Boleh juga letakkan pemberat atas tudung saji! Pastikan penyediaan susu yang selamat untuk bayi anda (menggunakan air bersih sahaja). Percayakan deria anda dan amalkan ‘lihat, hidu dan rasa’. Jika anda yakin makanan sudah rosak atau tercemar, segera membuangnya. Jangan makan makanan yang dihidang lebih empat jam bagi mengelakkan jangkitan bakteria. Basuh tangan sebelum makan atau selepas keluar daripada tandas. Jaga kebersihan kawasan sekitar terutamanya di ruang penyimpanan makanan.

Masih Ada Yang Gemar Mandi Dalam Air Banjir Yang Kotor

Antara fenomena yang kita boleh lihat setiap kali musim banjir berlaku adalah sikap segelintir mangsa yang terlalu husnuzon dan mempercayai air banjir tersebut sehingga boleh bermandi-manda di dalamnya.

Ada yang berkata, kejadian sebegitu bukan sesuatu yang kerap berlaku, dan mereka hanya mahu menikmati momen berkenaan.

Namun, perlu diingatkan bahawa air banjir boleh menjadi sangat berbahaya kerana berisiko mengandungi pelbagai serangga dan haiwan berbisa tersembunyi dalam air yang keruh.

Serangga Perosak Naik Ke Permukaan Tinggi Untuk Elak Air Banjir

Sebelum ini, tular di media sosial apabila seorang lelaki menunjukkan serangga yang banyak seperti lipan berkumpul di bahagian tembok rumah bagi mengelakkan kedalaman air banjir.

“Menakutkan tengok tiang-tiang pagar rumah. Rumah dinaiki air, pagar dinaiki makhluk-makhluk berbisa ni. Hati-hati sahabat yang duduk dekat kawasan terkena banjir. Jangan excited main air,” kata pengguna Threads dikenali sebagai Amirul.

Dalam satu hantaran lain, seorang individu menunjukkan sekumpulan lipas yang sedang berkumpul dalam tandas ekoran musim banjir. Macam PPS lipas pun ada.🪳😵

Sediakan BOB Sebagai Langkah Keselamatan Hadapi Banjir

Dalam masa sama, individu yang tinggal di kawasan yang berkemungkinan terjejas dengan banjir juga dinasihati menyediakan beg kecemasan yang dikenali sebagai ‘Bug Out Bag’ (BOB).

Antara barangan yang perlu diletakkan dalam beg tersebut termasuklah:

Baju

Jaket keselamatan

Selimut

Kasut

Wisel

Lampu suluh

Dokumen penting (kad pengenalan, sijil lahir, sijil nikah, pasport, dokumen kewangan)

Botol air mengandungi air bersih

Susu tepung dan botol jika ada bayi

Telefon bimbit

Hati-hati semua!

