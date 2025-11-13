Bukan Cuma Diet & Bersenam, Rupa-Rupanya Suhu Sejuk Waktu Tidur Pun Boleh Bantu Bakar Lemak!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap orang mesti mendambakan tubuh badan yang sihat kan? Ini juga termasuk untuk mendapatkan berat badan ideal.

Namun kadangkala gaya hidup sedentari ditambah pula dengan pemakanan yang tidak dijaga akan menyebabkan lemak terkumpul, lebih-lebih lagi di bahagian perut.

Untuk hilangkan lemak di dalam badan, pelbagai perkara boleh dilakukan antaranya dengan cara diet dan bersenam. Tetapi ada satu lagi kaedah ini yang pasti tak disangka ramai.

Ini Perbezaan Antara Lemak Putih & Lemak Perang Dalam Badan

Dalam satu hantaran di Threads (@dilla.nur_), jurulatih kesihatan yang dikenali sebagai Dilla, menjelaskan bahawa suhu persekitaran ketika tidur juga boleh membantu dalam proses pembakaran lemak badan.

Sebelum itu, penting untuk ketahui bahawa terdapat dua jenis lemak berdasarkan kepada selnya iaitu lemak putih (white fat) dan lemak perang (brown fat).

Kebanyakan lemak di dalam badan merupakan lemak putih yang menyimpan tenaga berlebihan, manakala lemak perang akan membakar tenaga untuk mengawal suhu badan, sekali gus mengurangkan kalori.

Berdasarkan Cleveland Clinic, lemak perang menghasilkan haba dengan memecahkan gula dalam darah dan molekul lemak menerusi proses thermogenesis.

Proses ini juga dapat membantu mengawal kadar gula dalam darah dan tahap insulin, seterusnya mengurangkan risiko diabetes.

Lemak Putih Boleh Diubah Menjadi Lemak Beige

Sekadar info, individu yang lebih kurus termasuk atlet mempunyai lebih banyak kadar lemak perang berbanding orang lain.

Selain lemak putih dan lemak perang, terdapat juga lemak beige yang merupakan gabungan kedua-duanya.

Walaupun lemak putih lebih banyak dalam tubuh badan, namun ia boleh ‘diubah’ menjadi lemak perang yang digelar sebagai lemak beige.

Kajian mendapati bahawa senaman akan mengaktifkan hormon darah irisin yang membuatkan lemak putih dibakar seperti lemak perang.

Gambar sekadar hiasan.

Suhu 21°C Ketika Tidur Ideal Untuk Proses Pembakaran Lemak

Jadi, apa kena buat agar proses pembakaran lemak perang terjadi?

Menurut Dilla, lemak perang perlu diaktifkan terlebih dahulu sebelum proses pembakaran berlaku, iaitu apabila badan terasa sejuk.

Katanya, suhu yang panas pula akan membuatkan lemak perang dorman dan kadar metabolisme perlahan.

Dia menjelaskan bahawa suhu yang ideal ketika tidur untuk mengaktifkan lemak perang adalah antara 18°C ke 21°C.

Namun jika tiada pendingin hawa di bilik, jangan risau. Boleh juga buka kipas, gelapkan bilik dan menggunakan selimut nipis sahaja.

Ingat ya, sejuk lembut sahaja dan bukan sehingga menggigil.

Tidur Dalam Bilik Yang Gelap Agar Kadar Kortisol Tidak Meningkat

Di samping itu, coach wellness tersebut turut mengulas kepentingan keadaan bilik yang gelap ketika tidur pada waktu malam.

Katanya cahaya yang ada seolah-olah memberi signal pada tubuh badan bahawa hari masih siang, seterusnya meningkatkan kadar kortisol.

Kortisol tinggi boleh menghalang seseorang daripada mendapatkan tidur nyenyak atau ‘deep sleep’, membuatkan tubuh badan tidak dapat membakar lemak.

Gambar sekadar hiasan.

Teknik Pernafasan Ini Bantu Turunkan Kadar Kortisol

Dalam masa sama, dia juga berkongsi kaedah lain yang boleh dipraktikkan sebelum tidur agar proses pembakaran lemak lebih berkesan.

Lakukan teknik pernafasan perlahan selama dua ke lima minit seperti berikut:

Tarik nafas empat saat.

Hembus nafas enam saat.

Ulang enam ke 10 kali.

Katanya, kaedah pernafasan ini akan menurunkan kadar kortisol dan memberi signal jelas kepada tubuh badan untuk memulakan proses pembaikan.

Malah kortisol rendah juga dapat membantu tubuh badan agar lebih aktif membakar lemak visceral pada bahagian perut.

Dilla berkata bahawa melakukan ketiga-tiga kaedah di atas secara konsisten akan membawa kesan positif pada tubuh badan, termasuk:

Rasa segar ketika bangun pagi.

Perut kurang buncit.

Craving berkurang.

Mood lebih stabil.

Senang tidur.

Metabolisme badan meningkat.

Gambar sekadar hiasan.

Kebaikan Lain Tidur Malam Dalam Suhu Sejuk

Selain dapat membantu proses pembakaran lemak agar jadi lebih berkesan, tidur malam dalam keadaan sejuk juga mempunyai faedah lain.

Berdasarkan laman web Verywell Health, antara kebaikan lain yang dapat dinikmati adalah:

Kualiti tidur meningkat.

Dapat tidur dengan lebih cepat.

Boleh membantu mengawal masalah berpeluh pada waktu malam (night sweat) dan ‘hot flash’.

Risiko diabetes dapat dikurangkan.

Menyokong usaha anti-penuaan tubuh badan.

