[Video] Atlet Polo Air Kongsi Teknik Sebenar Untuk Selamatkan Diri Daripada Lemas

Keselamatan semasa berada di dalam air adalah sesuatu perkara yang perlu dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat. Setiap tahun, banyak kes lemas dilaporkan berlaku melibatkan golongan dewasa dan kanak-kanak.

Pelbagai faktor yang mendorong kepada insiden sebegitu sebagai contoh kecuaian ibu bapa semasa memantau anak, kurang pengetahuan asas, sikap sambil lewa individu dan banyak lagi.

Teknik Penting Orang Ramai Perlu Tahu Untuk Elak Lemas Dalam Kolam Renang

Baru-baru ini, atlet polo air dari Filipina, Aljon Salonga menerusi perkongsian di laman Threads telah berkongsi teknik yang betul bagi menyelamatkan diri daripada lemas.

Antara punca utama mengapa seseorang itu boleh lemas adalah mereka panik sewaktu mula tenggelam di dalam air.

Semasa berada dalam situasi tersebut, kebanyakan individu akan menggelupur, tertelan banyak air dan gagal mengapungkan diri kerana tidak boleh berfikir secara rasional tidak kira di laut, kolam renang mahupun sungai.

Sumber: Pexels

Ia sekaligus akan membuatkan anda sukar mengawal pernafasan.

Menurut Aljon, berikut adalah teknik-teknik yang betul bagi mengelakkan anda lemas di dalam kolam renang. Take note:

Jangan panik, dan kekal tenang. Walaupun ia kendengaran sukar, itu adalah langkah pertama bagi menyelamatkan nyawa anda. Letakkan kedua-dua lengan tangan secara lurus di sisi badan. Dalam posisi menegak ke permukaan dasar, gerakkan kaki secara perlahan (flutter kick). Pastikan anda lakukannya dalam keadaan relaks. Teruskan aksi sama sehingga sampai ke permukaan dasar. Apabila sudah berada di permukaan, segera pegang tepi kolam renang dan tarik badan ke atas dengan perlahan.

Kepentingan Warna Baju Renang Untuk Keselamatan Anda

Selain teknik yang betul, baju renang anda juga memainkan peranan bagi memastikan keselamatan terjamin semasa berada di kawasan air.

Hal ini kerana sesetengah warna mudah menyatu dengan persekitan air sekaligus menyukarkan ia dilihat dengan jelas. Antara baju yang patut dielakkan adalah, semua tona biru, hijau muda dan putih.❌

Manakala warna baju yang disarankan adalah ✅:

Merah terang

Hot pink

Hijau neon

Oren neon

Kuning neon

Pesanan untuk ibu bapa di luar sana, anda dinasihatkan untuk memantau anak kecil sepanjang masa apabila mereka bermandi-manda di kawasan air.

Hal ini kerana, insiden lemas boleh berlaku dalam sekelip mata walaupun paras air tidak begitu dalam.

Kes Lemas Dalam Negara Meningkat Dalam Tempoh 5 Tahun

Untuk info, sebanyak 1,359 kes maut dilaporkan akibat lemas direkodkan dalam tempoh lima tahun iaitu dari tahun 2020 sehingga 2024.

Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Datuk Seri Nor Hisham Mohamad berkata, jumlah kematian melibatkan insiden lemas meningkat dengan angka kematian melebihi 200 mangsa dalam masa setahun.

“Berdasarkan statistik, dua kumpulan umur berisiko tinggi iaitu 20 sehingga 39 tahun dan tujuh sehingga 19 tahun yang mencatatkan bilangan kematian tertinggi masing-masing 36% dan 30% daripada keseluruhan angka kematian”, kata beliau, lapor RTM.

CPR Adalah Kaedah Tepat Bagi Selamatkan Mangsa Lemas

Sebelum ini, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memetik perkongsian Pakar Perubatan Kecemasan dan Trauma, Dr Abdul Rahman ada menjelaskan tentang sikap segelintir individu yang cuba menyelamatkan mangsa lemas dengan cara yang tidak begitu tepat dan praktikal.

Kaedahnya adalah berlari dengan menggantung mangsa terbalik di belakang. Dr Abdul Rahman mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan cara tersebut.

Sebaliknya, kaedah yang betul bagi menyelamatkan mangsa lemas adalah dengan melakukan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR).

Sumber: Freepik

Tambah beliau, mangsa lemas berisiko berdepan dengan kerosakan otak kekal jika menerima bekalan oksigen selama empat (4) minit.

Berikut adalah teknik CPR yang betul dan berkualiti menurut doktor perubatan, Dr Malar Santhi Santherasegapan:

Selaraskan kepala pesakit selari dengan badan. Guna tapak tangan (sebelah tangan, sebelah lagi tangan letak di atas tangan kedua dan genggam). Letakkan tangan di tengah-tengah dada pesakit dan pastikan siku penyelamat berada dalam keadaan lurus. Tekan dada pesakit dengan gerakkan bahu ke atas dan ke bawah selari dengan tangan sebanyak 30 kali selama 5 kali ulang (reps) sebelum memeriksa nadinya. Beri bantuan pernafasan selepas 30 kali tekan (namun kaedah ini tidak disarankan selepas berlakunya Pandemik Covid-19). Minta individu lain untuk lakukan CPR sekiranya letih.

