Cinta Allah, Tak Ikut Trend, Politik & Banyak Lagi Tips Didik Anak Yang Dipraktik Oleh Ibu Ini

Menjadi ibu ayah sememangnya datang dengan tanggungjawab yang amat besar untuk mendidik anak-anak agar menjadi insan berjaya di dunia dan akhirat.

Namun dengan pendedahan teknologi dalam dunia moden ini, ramai ibu ayah mula merasa tekanan dalam menjauhkan anak mereka daripada sebarang anasir yang tidak diingini.

Khususnya dengan penggunaan internet yang seolah-olah sudah menjadi suatu kewajipan, ibu ayah memainkan peranan penting untuk mendidik anak agar membezakan antara yang betul dan salah.

Wanita Kongsi Kaedah Besarkan Anak-Anak Agar Utamakan Agama

Menerusi hantaran di Threads (@aemeyraaa), seorang ibu telah berkongsi kaedah yang dipraktikkan oleh keluarganya dalam membesarkan anak-anak dengan sebaik mungkin,

Aemeyraa yang merupakan seorang pempengaruh gemar berkongsi tentang pendidikan agama dilihat amat menerapkan nilai-nilai Islam dalam mendidik anak-anaknya.

#1. Politik

Mungkin ramai ibu ayah yang merasakan anak mereka masih terlalu kecil untuk memahami apa yang berlaku di dunia, lebih-lebih lagi dari segi politik antarabangsa.

Namun Aemeyraa mengambil keputusan untuk mendedahkan anak-anaknya kepada politik sejak kecil.

Dia menjelaskan kepada anak-anak bahawa setiap perkara yang dimiliki oleh mereka malah sebarang kekurangan yang dihadapi juga berkait dengan politik.

#2. Cinta Kepada Maha Esa

Normal untuk ibu ayah mahukan anak-anak menyayangi mereka lebih daripada segalanya.

Akan tetapi buat yang beragama Islam, ibu ayah juga diingatkan agar menanamkan rasa cinta kepada Allah SWT dalam diri anak anda sejak kecil lagi.

“Cinta manusia boleh gagal dan sebagai ibu ayah, kita pun mungkin akan kecewakan mereka. Tetapi cinta Allah SWT lebih besar berbanding kasih sayang kita buat mereka,” katanya.

#3. Kejayaan Sebenar Dalam Islam

Rata-rata manusia pasti meraikan setiap kejayaan yang dicapai yang sedikit sebanyak boleh menimbulkan rasa bangga.

Kata Aemeyraa, keluarganya kerap mengingatkan antara satu sama lain bahawa kejayaan sebenar adalah untuk mencapai kefahaman dan cinta buat amalan Islam (deen).

Mereka juga meletakkan pemahaman terhadap al-Quran sebagai kejayaan yang lebih penting.

Tambah wanita itu lagi, dia turut mengingatkan anak-anak bahawa setiap apa yang dilakukan adalah demi Allah SWT dan bukanlah mengutamakan apa yang difikirkan oleh orang lain atau masyarakat sekeliling apabila melakukan sesuatu perkara.

#4. Membaca Untuk Mengembangkan Minda

Seperti ayat pertama yang diturunkan, Iqra’, Aemeyraa mengutamakan kemahiran membaca dan komprehensif dalam kalangan anak-anaknya.

“Membaca akan membentuk pemikiran, melatih otak untuk memberi tumpuan dan mewujudkan imaginasi. Seterusnya membantu untuk muhasabah diri,” katanya.

#5. Hanya Hubungan Dengan Allah SWT Yang Kekal

Menurut Aemeyraa, sains telah membuktikan bahawa ibu ayah yang bertanggungjawab dalam menghasilkan hubungan yang berkekalan dengan anak-anak agar menjadi individu yang sihat.

Namun buatnya, ibu ayah juga mempunyai kekurangan tersendiri. Sebaliknya ibu ayah perlu membantu anak agar mencipta hubungan dengan Maha Esa.

“Ajar mereka dengan lebih awal bahawa segala-galanya dalam hidup ini boleh lenyap melainkan Allah SWT,” ujarnya.

#6. Tidak Mengikut Trend Semata-Mata

Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak pada masa kini sudah pun terdedah kepada trend dan sub budaya tertutamanya menerusi internet sejak kecil lagi.

Ibu ayah bagaimanapun diingatkan agar tidak mengalah dengan setiap permintaan anak lebih-lebih lagi yang tidak membawa sebarang kebaikan.

“Saya sebagai ibu merasakan lebih elok untuk mempersoalkan apakah nilai yang dapat diterima daripada pelbagai trend ini,” katanya.

#7. Kesopanan (Haya’)

Dalam dunia yang serba moden dan zaman teknologi di hujung jari, anak-anak mungkin terdedah kepada kandungan tidak bersesuaian.

Oleh itu, ibu ayah perlulah menanamkan kesopanan atau rasa haya’ dalam kalangan anak-anak sejak kecil lagi.

Insha-Allah dengan didikan sedemikian, mereka akan menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perkara yang tidak senonoh.

Dalam mendidik dari aspek ini juga, ibu ayah perlu menjelaskan bahagian badan yang perlu dilindungi daripada sentuhan mahupun pandangan.

#8. Terokai Seni

Boleh dikatakan seni seolah-olah diketepikan oleh sebilangan ibu ayah yang merasakan ia sebagai sesuatu yang membuang masa.

Namun menurut Aemeyraa, seni mempunyai kebaikannya yang tersendiri termasuklah sebagai salah satu bentuk mengemukakan idea dan bagi aktivisme.

“Saya mahukan anak-anak mengaktifkan kedua-dua bahagian otak kanan dan kiri,” jelasnya lagi.

#9. Mengemukakan Pendapat

Rata-rata orang mungkin dibesarkan dalam keluarga yang melarang anak-anak daripada menjawab dengan ibu ayah.

Aemeyraa bagaimanapun menggalakkan anak-anaknya untuk bercakap dan mengemukakan pendapat.

Dia menegaskan bahawa tidak mustahil buat kanak-kanak menegur kesalahan orang dewasa, dan sebaliknya individu dewasa pula perlu memohon maaf kepada mereka.

Di samping itu, kanak-kanak juga oleh bertanya sebarang soalan yang mereka mahukan, dan sebagai dewasa, ibu ayah perlu bijak mengakui jika mereka juga tidak mengetahui sesuatu.

