Ini Senarai Tips Persiapan Sebelum & Semasa Majlis Nikah: Pengantin Lelaki Edition!

Sebut sahaja tentang persiapan perkahwinan, pasti ramai pasangan suami isteri yang bersetuju bahawa ia bukan satu tugasan mudah.

Banyak perkara perlu diselesaikan termasuklah memilih lokasi majlis, menetapkan tema, menyusun bajet diperuntukkan, mencari jurugambar, menempah pakaian dan sebagainya.

Dalam kesibukan merealisasikan majlis itu, penting juga buat bakal pengantin menitiberatkan persediaan diri.

Petua Buat Pengantin Lelaki Yang Akan Bernikah Tidak Lama Lagi

Baru-baru ini, seorang individu telah bertanya kepada orang ramai tentang petua yang boleh diberikan kepada kaum lelaki yang akan bergelar raja sehari tidak lama lagi.

Kalau anda perasan, kebiasaaanya tips persediaan untuk pengantin perempuan yang mendapat perhatian dan tular di media sosial. Pun begitu, pengantin lelaki juga memerlukan petua agar mereka lebih bersedia semasa hari istimewa itu.

Hantaran ini telah mendapat tumpuan ramai yang mana rata-rata individu berpengalaman berkongsi tips berguna buat bakal pengantin lelaki di luar sana. Kalau anda bakal melangkah ke alam perkahwinan tidak lama lagi, take note!

#1. Buat Rawatan Spa

Siapa kata kecantikan ini tertumpu buat kaum Hawa sahaja? Definisi kecantikan ni subjektif dan sudah tentu semua individu mahu kelihatan kemas dan segak semasa hari pernikahan berlangsung.

Ramai menyarankan bakal pengantin lelaki untuk pergi ke spa bagi mendapatkan rawatan muka dan kuku. Selain itu, dapatkan juga rawatan gigi iaitu scalling.

Perlu diingatkan juga, semasa hari perkahwinan nanti, banyak kamera akan tertumpu kepada anda dan pasangan. Oleh itu, pastikan jambang, misai dan rambut sentiasa kemas.

Segelintir individu turut memberi cadangan untuk trim atau potong rambut sekurang-kurangnya dalam tempoh tiga hari sebelum menikah. Selain itu, jangan lupa untuk memotong kuku!

#2. Gunakan Minyak Wangi Tahan Lama

Sewaktu majlis persandingan, hampir sepanjang hari anda perlu melayan dan beramah mesra dengan para tetamu yang hadir. Kalau jumlah jemputan mencecah 1,000, lebih banyak masa yang perlu diluangkan bersama mereka.

Selepas selesai bersanding di dalam dewan atau khemah kanopi pula, anda perlu lakukan sesi fotografi luar (outdoor shoot) pula. Dengan cuaca Malaysia yang kerap panas ini, anda dinasihatkan untuk memakai minyak wangi jenis tahan lama.

Cari aroma wangian yang sesuai dengan persoanaliti anda. Jika anda seseorang yang cepat pening kepala, elak menggunakan wangian yang terlampau kuat dan menyengat.

#3. Cari Warna Stoking Yang Sesuai

Segelintir pengantin begitu memfokuskan busana dan kasut sehingga terlupa tentang stoking. Sekiranya pelamin adalah indoor sebagai contoh di dalam rumah, anda perlu membuka kasut sekaligus menampakkan stoking anda.

Tidak manis pula kalau dari songkok ke bawah elok kemas tetapi stoking berlubang atau warnanya lari jauh daripada tema. Menurut beberapa netizen, stoking hitam lebih sesuai jika baju nikah anda berwarna putih.

#4. Tempah MUA Jika Ada Bajet Lebih

Memang perkhidmatan MUA (jurumekap) lebih sinonim diupah oleh wanita. Namun ramai juga pengantin lelaki yang memakai makeup semasa bernikah dan memerlukan bantuan jurusolek ini.

Kebiasaannya solekan lelaki adalah natural sahaja dan tidak tebal (heavy) seperti pengantin perempuan.

Dengan bantuan MUA, masalah kulit kusam, parut jerawat, eyebag atau wajah berkilat akibat peluh dapat diminimumkan.

#5. Ambil Khidmat Groom Stylist

Fungsi groom stylist ini adalah untuk menjaga penampilan pengantin termasuklah menentukan sut, baju Melayu atau tuxedo yang sesuai, memastikan saiz serta potongan busana, memilih padanan aksesori dan banyak lagi.

Alang-alang mahu ‘all-out’ pada hari bahagia itu, tidak salah untuk anda melaburkan sedikit simpanan bagi mendapatkan perkhidmatan groom stylist.

Apabila pengantin lelaki nampak kemas dan bergaya, dia akan lebih yakin sepanjang hari majlis dan sesi fotografi.

#6. Sediakan Beg Kecil Untuk Letak Barang Peribadi

Semasa berlangsungnya hari pernikahan atau persandingan, anda tidak mempunyai banyak masa untuk bergerak ke tempat lain.

Oleh disebabkan itu, beg kecil sangat memainkan peranan yang mana anda boleh meletakkan barangan keperluan sepertu dompet, ubat, minyak wangi dan sebagainya.

Beg kecil itu pula boleh disimpan oleh pengapit atau ahli keluarga yang menemani anda sepanjang hari tersebut.

#7. Pilih Warna Inner Baju Yang Sesuai

Sebenarnya ramai juga yang akan memakai inner (baju dalam) berwarna putih untuk dipadankan bersama Baju Melayu yang juga serba putih. Namun menurut warganet, inner putih adalah tidak sesuai kerana ia akan kelihatan dari luar baju nikah.

Warna yang sebaiknya adalah inner mengikut warna kulit atau kelabu.

#8. Pengantin Perlu Berlatih Senyum

Sebenarnya bukan semua individu yang suka bergambar tetapi semasa hari pernikahan berlangsung, anda memang tidak boleh lari daripada kamera. Melainkan anda melakukan majlis tertutup dengan jemputan majlis yang begitu terhad.

Justeru, buat mereka yang jarang bergambar atau selfie, berlatihlah senyum di hadapan cermin sebelum hari perkahwinan anda itu untuk mengelakkan reaksi muka yang kekok dan kaku.

Kalau boleh nak kahwin sekali sahaja seumur hidup, gambar album mestilah kena cantik!

