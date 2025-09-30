Tular Hotel Di Putrajaya Ada Pepijat, Ini Cara Hapuskannya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pepijat adalah salah satu parasit yang amat digeruni, lebih-lebih lagi jika ditemui pada katil di bilik!

Parasit ini bukan sahaja menghisap darah manusia, tetapi juga boleh menyebabkan alergi dan kegatalan yang teruk.

Lebih teruk lagi, infestasi pepijat ini senang merebak apabila parasit itu melekat pada barangan peribadi dan bergerak bersama-sama manusia ke tempat baharu.

Baca Artikel Berkaitan: Larangan Pemakaian Abaya Di Perancis Dikaitkan Dengan Serangan Wabak Pepijat (Bedbugs)

Baca Artikel Berkaitan: Jangkitan Cacing Boleh Berlaku Akibat Makanan Tercemar. Ini Kaedah Rawatan Perlu Diambil!

Wanita Dedah Hotel Di Putrajaya Mempunyai Bed Bugs

Menerusi hantaran di TikTok (@ceklatkek) baru-baru ini, seorang wanita mendedahkan dia berdepan dengan pepijat ketika bermalam di sebuah hotel di Putrajaya.

Dia pada mulanya ternampak serangga hitam yang berjalan di atas bantal, apabila disuluhkan lampu barulah tersedar ia merupakan pepijat.

“Ku sangka seekor. Dua ekor ye bed bugs. Siap ada telurnya sekali,” katanya.

Menyedari kehadiran parasit itu, dia telah menghubungi pihak house keeping sebelum dipindahkan ke bilik lain.

Namun dia mendakwa apabila mengadukan masalah itu ketika check-out, mereka tidak menerima sebarang ganti rugi mahupun ucapan maaf.

“Check out tadi, my husband complainlah dekat receptionist hotel ni. Tau tak apa reaksi perempuan receptionist ni? “Ohh yeke” Sambil senyum kambing.

“Macam tu perkhidmatan pelanggan kau? Kau tau tak pepijat ni tak boleh buat main? Macam tu je kau terima feedback pelanggan? Dengan cakap sorry apa pun tak?” soalnya.

Jangkitan Pepijat Yang Tidak Serius Boleh Cuba Dirawat Sendiri

Pepijat sebenarnya agak sukar dikenal pasti memandangkan saiznya kecil dan seringkali keluar hanya di waktu malam.

Masalah pepijat yang tidak dirawat dengan awal boleh menyebabkan infestasi secara besar-besaran. Malah, pepijat juga boleh hidup sehingga satu tahun tanpa sumber makanan!

Menurut Healthline, pepijat boleh disingkirkan dengan sendiri namun akan mengambil banyak masa dan tenaga anda. Berikut merupakan cara-caranya:

#1. Kenal pasti kawasan yang dijangkiti

Pepijat boleh masuk ke kawasan-kawasan sempit seperti di pelipat tilam dan lipatan langsir, memandangkan saiznya yang kecil.

Kehadiran pepijat biasanya boleh dikenal pasti berdasarkan tanda-tanda yang ditinggalkan iaitu:

Pepijat hidup yang berwarna merah dengan panjang sekitar 1/4 inci.

Tahi pepijat iaitu bintik gelap.

Bekas berwarna merah pada tilam yang disebabkan oleh pepijat terlenyek.

Telur pepijat kecil berwarna kucing cair, kantung telur dan kulit luar yang ditinggalkan oleh pepijat muda.

Gunakan lampu picit dan kanta pembesar untuk mencari pepijat di tempat-tempat tersembunyi.

#2. Mengawal infestasi pepijat

Gunakan mesin vakum untuk memerangkap pepijat termasuklah yang ada pada tilam, karpet, perabot dan barang-barangan lain. Pastikan bahan yang divakum terus dibuang dan vakum dibersihkan.

Selain itu, boleh juga gunakan pembersih wap dengan suhu tinggi bagi celah-celahan yang sempit.

Pakaian dan kain yang terjangkit juga perlu segera dibasuh dan dikeringkan di dalam mesin menggunakan suhu yang paling tinggi.

Jangan lupa untuk vakum sofa juga.

#3. Lakukan persediaan untuk rawatan pepijat

Pastikan barang-barang yang berselerak (clutters) seperti kain dan surat khabar dibuang. Jangan alihkan barang dari kawasan yang mempunyai pepijat ke tempat lain.

Tutup kawasan yang mungkin boleh dimasuki pepijat seperti kertas dinding (wallpaper) yang telah tercabut dan rekahan pada perabot.

#4. Bunuh pepijat

Menurut Healthline, pepijat senang dibunuh menggunakan suhu tinggi sekitar 46°C atau sejuk pada 0°C.

Antara kaedah yang boleh dilakukan untuk membunuh pepijat termasuk:

Membasuh kain tilam dan pakaian dalam air panas selama 30 minit, sebelum mengeringkan di dalam mesin kering pada suhu tertinggi juga 30 minit.

Gunakan pembersih wap pada tilam, sofa dan kawasan yang mungkin menjadi tempat persembunyian pepijat.

Masukkan barang yang dijangkiti di dalam beg hitam dan jemur di bawah matahari terik (suhu 49°C) atau letakkan di dalam kereta selama 90 minit. Dalam suhu rendah, pepijat hanya akan mati sekitar dua ke lima bulan.

Letakkan beg yang dijangkiti pepijat di dalam peti sejuk beku pada suhu -19°C selama empat hari.

Baca Artikel Berkaitan: Ini Cara Mudah Hapuskan Pepijat Atas Tilam Tanpa Perlu Pest Control

Ambil Langkah Berjaga-Jaga Untuk Elak Jangkitan Pepijat

Pepijat bagaimanapun mengambil masa yang lama untuk disingkirkan sepenuhnya. Oleh itu, periksa kawasan jangkitan setiap tujuh hari.

Jika kaedah ini tidak berjaya menghilangkan pepijat di rumah anda, dapatkan perkhidmatan kawalan perosak profesional.

Ambil juga langkah-langkah agar jangkitan pepijat tidak berlaku lagi pada masa hadapan seperti:

Jangan biarkan barangan berselerak di atas lantai seperti surat khabar dan kain.

Kerap memvakum dan membersihkan tilam, karpet serta perabot.

Periksa pepijat di hotel untuk mengelakkan barangan peribadi dijangkiti.

Apabila pulang ke rumah, masukkan baju ke dalam dryer pada suhu tinggi selama 30 minit dan bersihkan bagasi.

Barangan yang tidak boleh dibasuh juga boleh ‘dipanaskan’ di dalam mesin dryer.

Baca Artikel Berkaitan: Jangkitan Toxoplasmosis Boleh Sebabkan Buta, Ini Fakta Penting Anda Perlu Tahu

Baca Artikel Berkaitan: Ada Pelihara Kucing? Pastikan Ikut Jadual Pembersihan Ini Agar Keselesaan Si Bulus Terjamin

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.