Ada Pelihara Kucing? Pastikan Ikut Jadual Pembersihan Ini Agar Keselesaan Si Bulus Terjamin

Seseorang yang memelihara kucing bukan hanya demi kecomelan si bulus semata-mata, tetapi turut menggalas tanggungjawab yang berat.

Bukan setakat memberi makan dan minum, tetapi mereka juga perlu memastikan agar kesihatan dan keselesaan si bulus sentiasa terjamin.

Salah satunya adalah menjaga kebersihan untuk mengelakkan kucing daripada dijangkiti penyakit atau mengalami masalah kulit.

Klinik Haiwan Kongsi Jadual Pembersihan Bagi Mereka Yang Memelihara Kucing

Menerusi hantaran di TikTok (@pawsmdfb1vj), satu klinik haiwan telah berkongsi jadual pembersihan yang perlu diterapkan oleh mereka yang memelihara kucing.

Jadual pembersihan bagi kucing boleh dibahagikan mengikut tempoh iaitu sama ada perlu dibuat secara harian, mingguan, bulanan mahupun setiap setengah tahun.

#1. Pembersihan Harian

Membuang najis

Najis kucing perlu dibuang sekurang-kurangnya satu ke dua kali dalam sehari. Ini kerana mereka merupakan haiwan pembersih dan akan geli dengan tempat yang kotor.

Sesetengah kucing juga mungkin akan ‘memberontak’ dan membuang air di luar kotak termasuklah di atas karpet!

Membersihkan mangkuk makanan & minuman

Walaupun mungkin yang merasakan tidak mengapa, sebenarnya bekas makanan dan minuman kucing perlu dibersihkan setiap hari.

Ini bagi mengelakkan pembiakan bakteria yang seterusnya boleh menyebabkan diarea atau masalah kulit iaitu kehitaman pada bahagian dagu si bulus.

Menukar makanan & minuman

Jika makanan dan minuman yang diletakkan tidak habis, jangan diberi kepada kucing lagi dan gantikan dengan yang baharu.

Ini kerana ia mungkin telah dicemari dengan bakteria dan haiwan perosak seperti tikus, cicak atau serangga.

Membersihkan punggung kucing

Bagi mereka yang memelihara kucing berbulu panjang, pastikan punggung kucing dibersihkan setiap hari.

Ini juga terpakai pada kucing yang menghasilkan najis lembut dan mudah melekat pada bulu.

Sumber gambar: Canva

#2. Pembersihan Mingguan

Memberus gigi kucing

Mungkin ramai yang tidak tahu, tetapi gigi kucing perlu diberus setiap minggu bagi membersihkan kotoran dan mengelak penyakit oral.

Gunakan berus dan ubat gigi khas untuk haiwan. Jika diajar sejak kecil, si bulus pasti tidak akan menggelupur ketika gigi diberus.

Membersihkan telinga kucing

Di samping itu, telinga kucing juga perlu dibersihkan secara mingguan bagi mengelakkan bau yang kurang enak dan ketidakselesaan.

Hanya letakkan cecair pembersih telinga, urut bahagian bawah telinga dengan lembut dan biarkan si bulus menggoyangkan kepalanya.

Mengelap mata kucing

Selain itu, bersihkan kotoran pada mata kucing dengan cara mengelapnya menggunakan kain lembap atau larutan garam (saline).

Kotoran yang dibiarkan boleh menyebabkan mata berair yang berisiko menjadi jangkitan kuman dan keradangan.

Membersihkan dagu kucing

Kadangkala mungkin anda perasan dagu kucing kelihatan kehitam-hitaman. Sebenarnya itu merupakan pembentukan minyak berserta ‘dark spot’.

Jika kucing mempunyai diet yang berlemak atau isu hormon, semak dagu kucing dan bersihkannya setiap minggu.

Sumber gambar: Canva

#3. Pembersihan Setiap 15 Hari

Membersihkan bekas najis

Walaupun najis si bulus dibuang setiap hari, namun keseluruhan bekas tersebut perlu dibersihkan dan semua pasir dibuang kira-kira dua minggu sekali.

Pasir yang dibiarkan terlalu lama akan hilang keupayaan untuk menyingkirkan bau busuk dan menjadi berhabuk.

Memotong hujung kuku kucing

Jangan lupa untuk potong hujung kuku kucing agar lebih bersih dan kuku baru dapat tumbuh.

Namun pastikan jangan terpotong sehingga ke bahagian isinya yang digelar sebagai ‘quick’.

Merapikan bulu di tapak kaki

Buat kucing yang berbulu tebal, bulu yang meliputi bahagian tapak kaki perlu dirapikan bagi memastikan pergerakan stabil dan mengelakkan masalah kulit.

Bulu panjang di tapak kaki si bulus bukan sahaja menyebabkan licin, tetapi dapat menjadi tempat persembunyian bakteria.

Membersihkan tapak kaki kucing

Selepas bulu dirapikan, bersihkan juga tapak kaki kucing dengan mengelapnya.

Jangan lupa untuk semak bahagian tersebut dan segera dapatkan rawatan jika terdapat luka walaupun kecil.

Sumber gambar: Canva

#4. Pembersihan Bulanan

Meletakkan ubat parasit luaran

Bagi kucing yang keluar masuk rumah, ubat pencegahan parasit seperti kutu dan hama perlu diletakkan secara bulanan.

Kucing yang hanya duduk di dalam rumah pula perlu diletakkan ubat parasit setiap dua ke tiga bulan sekali.

Membersihkan tempat tidur kucing

Tempat tidur kucing pasti menjadi tempat pengumpulan habuk dan bulu-bulunya!

Oleh itu, bersihkannya setiap bulan agar bakteria dapat disingkirkan, seterusnya menyediakan persekitaran tidur yang lebih sihat buat si bulus.

Membersihkan rumah

Bukan hanya di tempat tidur kucing, malah seluruh pelusuk rumah mungkin turut dipenuhi bulu-bulunya yang gugur, terutamanya di bawah katil dan sofa.

Membersihkan rumah secara bulanan juga penting untuk keselesaan setiap penghuni.

Sumber gambar: Canva

#5. Pembersihan Setiap 3 Bulan

Memberi ubat cacing

Selain ubat kutu, pemberian ubat cacing pula perlu dilakukan setiap tiga bulan sekali bagi mengelakkan parasit dalaman.

Bagi kucing di rumah, pemberian ubat cacing setiap lima ke enam bulan sekali sudah mencukupi.

Membasmi kuman di persekitaran

Selain membersihkan rumah, kawasan persekitaran juga perlu disembur dengan pembasmi kuman.

Pastikan anda menggunakan pembasmi kuman yang mesra haiwan dan peliharaan, contohnya dengan kandungan 75% alkohol.

Ingat juga, sesetengah pembasmi kuman seperti Dettol bersifat toksik terhadap si bulus.

Membersihkan ‘cat tree’

Jika anda menggunakan ‘cat tree’ di rumah, bersihkannya setiap tiga bulan dengan membuang bulu dan mengelapnya.

Gunakan juga pembasmi kuman agar kawasan itu kekal bersih sekaligus mengelakkan si bulus daripada mengalami masalah kulit.

Sumber gambar: Canva

#6. Pembersihan Setiap 6 Bulan

Memandikan kucing

Jika kucing kerap pergi ke tempat yang kotor dan berhabuk, boleh mandikannya setiap enam bulan.

Gunakan syampu khas untuk kucing dan jangan sesekali gunakan produk mandian manusia.

Membasuh karpet dan langsir

Seperti yang dinyatakan tadi, bulu kucing akan gugur di merata-rata tempat di dalam rumah.

Oleh yang demikian, basuh karpet dan langsir dua kali dalam masa setahun bagi menghilangkan bulu yang melekat padanya.

Menggantikan mainan

Jika mainan si bulus sudah rosak, buangkan terus. Selain menjadi tempat pembiakan bakteria, kucing juga tidak berminat dengan mainan yang rosak.

Berikan si bulus mainan yang baharu, pasti mereka akan lebih gembira!

Menukar makanan kucing

Pasti ramai pemilik kucing memberi makanan yang sama sahaja sepanjang masa. Namun si bulus boleh menjadi bosan dan ‘picky’ pada masa akan datang.

Sebaliknya tukar jenama makanan kucing setiap setengah tahun bagi memastikan nutrisi seimbang.

Sumber gambar: Pexels

