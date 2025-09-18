Ada Pelihara Kucing? Pastikan Ikut Jadual Pembersihan Ini Agar Keselesaan Si Bulus Terjamin
Antara pembersihan yang paling penting dilakukan adalah membuang najis kucing dari dalam kotak pasirnya setiap hari.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Seseorang yang memelihara kucing bukan hanya demi kecomelan si bulus semata-mata, tetapi turut menggalas tanggungjawab yang berat.
Bukan setakat memberi makan dan minum, tetapi mereka juga perlu memastikan agar kesihatan dan keselesaan si bulus sentiasa terjamin.
Salah satunya adalah menjaga kebersihan untuk mengelakkan kucing daripada dijangkiti penyakit atau mengalami masalah kulit.
Baca Artikel Berkaitan: [Video] Rupa-Rupanya Kucing Juga Boleh Kena Diabetes, Sampai Kena Potong Kaki
Baca Artikel Berkaitan: Ini Lima Tingkah Laku Kucing Yang Sebenarnya Tidak Normal, Boleh Jadi Simptom Masalah Kesihatan Serius
Klinik Haiwan Kongsi Jadual Pembersihan Bagi Mereka Yang Memelihara Kucing
Menerusi hantaran di TikTok (@pawsmdfb1vj), satu klinik haiwan telah berkongsi jadual pembersihan yang perlu diterapkan oleh mereka yang memelihara kucing.
Jadual pembersihan bagi kucing boleh dibahagikan mengikut tempoh iaitu sama ada perlu dibuat secara harian, mingguan, bulanan mahupun setiap setengah tahun.
#1. Pembersihan Harian
Membuang najis
Najis kucing perlu dibuang sekurang-kurangnya satu ke dua kali dalam sehari. Ini kerana mereka merupakan haiwan pembersih dan akan geli dengan tempat yang kotor.
Sesetengah kucing juga mungkin akan ‘memberontak’ dan membuang air di luar kotak termasuklah di atas karpet!
Membersihkan mangkuk makanan & minuman
Walaupun mungkin yang merasakan tidak mengapa, sebenarnya bekas makanan dan minuman kucing perlu dibersihkan setiap hari.
Ini bagi mengelakkan pembiakan bakteria yang seterusnya boleh menyebabkan diarea atau masalah kulit iaitu kehitaman pada bahagian dagu si bulus.
Menukar makanan & minuman
Jika makanan dan minuman yang diletakkan tidak habis, jangan diberi kepada kucing lagi dan gantikan dengan yang baharu.
Ini kerana ia mungkin telah dicemari dengan bakteria dan haiwan perosak seperti tikus, cicak atau serangga.
Membersihkan punggung kucing
Bagi mereka yang memelihara kucing berbulu panjang, pastikan punggung kucing dibersihkan setiap hari.
Ini juga terpakai pada kucing yang menghasilkan najis lembut dan mudah melekat pada bulu.
#2. Pembersihan Mingguan
Memberus gigi kucing
Mungkin ramai yang tidak tahu, tetapi gigi kucing perlu diberus setiap minggu bagi membersihkan kotoran dan mengelak penyakit oral.
Gunakan berus dan ubat gigi khas untuk haiwan. Jika diajar sejak kecil, si bulus pasti tidak akan menggelupur ketika gigi diberus.
Membersihkan telinga kucing
Di samping itu, telinga kucing juga perlu dibersihkan secara mingguan bagi mengelakkan bau yang kurang enak dan ketidakselesaan.
Hanya letakkan cecair pembersih telinga, urut bahagian bawah telinga dengan lembut dan biarkan si bulus menggoyangkan kepalanya.
Mengelap mata kucing
Selain itu, bersihkan kotoran pada mata kucing dengan cara mengelapnya menggunakan kain lembap atau larutan garam (saline).
Kotoran yang dibiarkan boleh menyebabkan mata berair yang berisiko menjadi jangkitan kuman dan keradangan.
Membersihkan dagu kucing
Kadangkala mungkin anda perasan dagu kucing kelihatan kehitam-hitaman. Sebenarnya itu merupakan pembentukan minyak berserta ‘dark spot’.
Jika kucing mempunyai diet yang berlemak atau isu hormon, semak dagu kucing dan bersihkannya setiap minggu.
#3. Pembersihan Setiap 15 Hari
Membersihkan bekas najis
Walaupun najis si bulus dibuang setiap hari, namun keseluruhan bekas tersebut perlu dibersihkan dan semua pasir dibuang kira-kira dua minggu sekali.
Pasir yang dibiarkan terlalu lama akan hilang keupayaan untuk menyingkirkan bau busuk dan menjadi berhabuk.
Memotong hujung kuku kucing
Jangan lupa untuk potong hujung kuku kucing agar lebih bersih dan kuku baru dapat tumbuh.
Namun pastikan jangan terpotong sehingga ke bahagian isinya yang digelar sebagai ‘quick’.
Merapikan bulu di tapak kaki
Buat kucing yang berbulu tebal, bulu yang meliputi bahagian tapak kaki perlu dirapikan bagi memastikan pergerakan stabil dan mengelakkan masalah kulit.
Bulu panjang di tapak kaki si bulus bukan sahaja menyebabkan licin, tetapi dapat menjadi tempat persembunyian bakteria.
Membersihkan tapak kaki kucing
Selepas bulu dirapikan, bersihkan juga tapak kaki kucing dengan mengelapnya.
Jangan lupa untuk semak bahagian tersebut dan segera dapatkan rawatan jika terdapat luka walaupun kecil.
#4. Pembersihan Bulanan
Meletakkan ubat parasit luaran
Bagi kucing yang keluar masuk rumah, ubat pencegahan parasit seperti kutu dan hama perlu diletakkan secara bulanan.
Kucing yang hanya duduk di dalam rumah pula perlu diletakkan ubat parasit setiap dua ke tiga bulan sekali.
Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kucing Boleh Kena Sawan Jika Pakai Ubat Kutu Botol Hijau – Klinik Veterinar
Membersihkan tempat tidur kucing
Tempat tidur kucing pasti menjadi tempat pengumpulan habuk dan bulu-bulunya!
Oleh itu, bersihkannya setiap bulan agar bakteria dapat disingkirkan, seterusnya menyediakan persekitaran tidur yang lebih sihat buat si bulus.
Membersihkan rumah
Bukan hanya di tempat tidur kucing, malah seluruh pelusuk rumah mungkin turut dipenuhi bulu-bulunya yang gugur, terutamanya di bawah katil dan sofa.
Membersihkan rumah secara bulanan juga penting untuk keselesaan setiap penghuni.
#5. Pembersihan Setiap 3 Bulan
Memberi ubat cacing
Selain ubat kutu, pemberian ubat cacing pula perlu dilakukan setiap tiga bulan sekali bagi mengelakkan parasit dalaman.
Bagi kucing di rumah, pemberian ubat cacing setiap lima ke enam bulan sekali sudah mencukupi.
Baca Artikel Berkaitan: [Video] Veterinar Kongsi 4 Tanda Kucing Anda Ada Cacing, Take Note!
Membasmi kuman di persekitaran
Selain membersihkan rumah, kawasan persekitaran juga perlu disembur dengan pembasmi kuman.
Pastikan anda menggunakan pembasmi kuman yang mesra haiwan dan peliharaan, contohnya dengan kandungan 75% alkohol.
Ingat juga, sesetengah pembasmi kuman seperti Dettol bersifat toksik terhadap si bulus.
Membersihkan ‘cat tree’
Jika anda menggunakan ‘cat tree’ di rumah, bersihkannya setiap tiga bulan dengan membuang bulu dan mengelapnya.
Gunakan juga pembasmi kuman agar kawasan itu kekal bersih sekaligus mengelakkan si bulus daripada mengalami masalah kulit.
#6. Pembersihan Setiap 6 Bulan
Memandikan kucing
Jika kucing kerap pergi ke tempat yang kotor dan berhabuk, boleh mandikannya setiap enam bulan.
Gunakan syampu khas untuk kucing dan jangan sesekali gunakan produk mandian manusia.
Membasuh karpet dan langsir
Seperti yang dinyatakan tadi, bulu kucing akan gugur di merata-rata tempat di dalam rumah.
Oleh yang demikian, basuh karpet dan langsir dua kali dalam masa setahun bagi menghilangkan bulu yang melekat padanya.
Menggantikan mainan
Jika mainan si bulus sudah rosak, buangkan terus. Selain menjadi tempat pembiakan bakteria, kucing juga tidak berminat dengan mainan yang rosak.
Berikan si bulus mainan yang baharu, pasti mereka akan lebih gembira!
Menukar makanan kucing
Pasti ramai pemilik kucing memberi makanan yang sama sahaja sepanjang masa. Namun si bulus boleh menjadi bosan dan ‘picky’ pada masa akan datang.
Sebaliknya tukar jenama makanan kucing setiap setengah tahun bagi memastikan nutrisi seimbang.
Baca Artikel Berkaitan: [Video] Apa Perlu Buat Jika Kucing Terkena Serangan Sawan?
Baca Artikel Berkaitan: Kucing Bawa Balik ‘Hadiah’? Mungkin Sebagai Ucapan Tanda Terima Kasih
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.