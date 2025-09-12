Dah Sental Habis-habisan Tapi Masih Bau Kepam. Ini Tips Terbaik Untuk Basmi Bau Degil Di Rumah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat mereka yang keluar bekerja, sudah tentu anda tidak sabar untuk pulang ke rumah selepas seharian melakukan tanggungjawab hakiki itu.

Mana tidaknya, mesti anda akan penat dan mula terbayang katil empuk dan selesa. Bak kata orang ramai, ‘Rumahku Syurgaku’. Namun buat sesetengah individu pulang ke rumah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan disebabkan faktor tertentu.

Antara masalah yang dialami segelintir penghuni adalah kediaman berbau busuk meskipun selalu dicuci dan dibersihkan.

Antara Punca Utama Rumah Bau Busuk

Dalam sesetengah kes, ia boleh berlaku apabila udara tercemar dari luar yang memasuki ke dalam ruangan rumah. Bagaimanapun, antara punca utama kediaman anda berbau adalah faktor dalaman yang dilakukan oleh penghuni tanpa mereka sedari.

Antara sebabnya adalah seperti berikut:

Sisa makanan atau minuman

Pakaian dan fabrik terpakai

Saluran air yang tersumbat

Sampah tidak dibuang dengan betul

Haiwan peliharaan

Sumber: Freepik/Pexels

Dalam masa sama, sikap individu yang hanya membersihkan rumah ‘ala kadar’ juga berkemungkinan puncanya. Oleh disebabkan itu, anda perlu membersihkan setiap kekotoran termasuklah di celah-celah yang tersorok.

Lima Tips Singkirkan Bau Busuk Di Rumah

Penting juga untuk anda mengambil tindakan segera jika masalah rumah berbau berlarutan. Jika tidak, risau bau tidak menyenangkan itu ‘melekat’ dan sukar dihilangkan.

Memetik Hello Doktor, berikut adalah lima petua yang anda boleh cuba bagi menghilangkan bau tersebut:

#1. Urus Sisa Makanan & Minuman Dengan Cermat

Pertama sekali adalah membuang sisa makanan dan minuman dengan cermat. Bau busuk ini kebiasaannya datang daripada singki yang tersumbat atau tidak dicuci dengan baik.

Sisa makanan yang bertaburan atas lantai juga boleh menjadi ‘rumah’ kepada kuman bahaya membiak. Perlu diingatkan juga untuk segera mencuci pinggan mangkuk dalam singki selepas selasai makan.

Jangan tunggu singki menimbun dengan pinggan baru nak cuci!

Sumber: Freepik

#2. Kerap Cuci Pakaian

Petua seterusnya adalah mencuci pakaian dan fabrik di rumah dengan kerap. Jika baju yang tidak terbasuh dilonggok dalam tempoh masa lama, ia akan menghasilkan bau kepam dan juga hapak.

Lebih-lebih lagi yang terkumpul dalam bakul tu, memang akan cepat berbau jika dibiarkan begitu sahaja.

Dalam masa sama, jangan culas untuk lipat baju atau sangkutnya di dalam almari.

Sumber: Freepik

#3. Selenggara Paip Rumah

Langkah ke-3 yang perlu dilakukan di setiap rumah adalah menyelenggara paip tandas atau singki yang menghasilkan bau busuk itu.

Bau busuk boleh terhasil disebabkan air yang terperap lama dalam paip rosak. Sebaiknya adalah selenggara setiap paip di rumah anda sebulan sekali sebelum timbul sebarang masalah yang mendatangkan mudarat.

Sumber: Pexels

#4. Buang Sampah Di Tempat Sepatutnya

Antara tabiat sesetengah individu adalah enggan membuang sampah di tempat sepatutnya. Bukan tong sampah tidak disediakan, tetapi kadangkala malas nak bergerak dari tempat duduk dan kemudian membuangnya di merata tempat.

Perkara tersebut sebenarnya boleh menjadi punca rumah anda sentiasa berbau. Tips terbaik adalah menyediakan beberapa tong sampah yang berbeza saiznya.

Sumber: Freepik

Tong sampah besar boleh diletakkan di kawasan pintu belakang rumah atau dapur manakala tong sampah mini di sudut lain. Selain itu, jangan lupa untuk mengikat dahulu plastik sampah sebelum dibuang di tempat pelupusan.

Anda dinasihatkan untuk membuang semua sampah sekurang-kurangnya sekali sehari agar tiada lagi bau busuk terperangkap.

Sumber: Pexels

#5. Menjaga Kebersihan Haiwan Peliharaan

Haiwan peliharaan di rumah seperti kucing, anjing, arnab dan sebagainya memang buat kita rasa geram dengan kecomelannya.

Namun jangan lupa, anda sebagai pemilik perlu menyandang tanggungjawab besar bagi memastikan kebersihan anak bulus ini terjamin.

Sumber: Pexels

Haiwan peliharaan yang dibela di dalam rumah (indoor) memerlukan penjagaan rapi dari sudut pengurusan dan pembuangan najis kecuali ia telah dilatih ‘membuang’ dengan baik.

Bagi sesetengah kucing, bulunya mudah berbau dan menghasilkan persekitaran rumah yang tidak nyaman. Penting untuk anda menyediakan pengudaraan yang baik agar bau tersebut tidak terperap di dalam kediaman.

Sumber: Pexels

Tips paling penting adalah kena rajin! Penat macam mana pun, cuba untuk meluangkan masa sebentar bagi mengemaskan rumah dan mencuci perkara yang patut.

“Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih.”

