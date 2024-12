Tak Tahu Nak Beli Kereta Apa? Ini 3 Formula Untuk Bantu Pilih Kereta Sesuai Ikut Gaji

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Bagi sesetengah individu, kereta merupakan satu keperluan bagi mereka untuk memudahkan pergerakan mereka ke destinasi pilihan.

Setiap kenderaan dijual dengan harga yang berbeza mengikut jenama dan jenis kenderaan. Tapi sebelum memilih kereta mana yang mahu dibeli, kena fikir juga sama ada komitmen baharu itu sesuai dengan tangga gaji.

Bukan apa, takut nanti ia menjadi beban dan akan menyukarkan pengurusan kewangan setiap bulan.

Menerusi bebenang dimuat naik di laman X (@ammarFRS), individu ini berpendapat membeli kereta bukan hanya sekadar perlu membayarnya setiap bulan.

Ini kerana terdapat beberapa kos tersembunyi yang perlu diambil berat juga seperti:

Jadi sebelum membeli kereta, penting untuk anda membuat kira-kira terlebih dahulu bagi mengetahui jenis kereta yang sesuai dengan kategori gaji masing-masing.

Bagi membantu anda yang bercadang untuk membeli kereta, berikut adalah tiga formula yang boleh membantu iaitu:

Formula ini memerlukan anda mengira jumlah gaji tahunan untuk mengetahui harga maksimum kereta yang boleh sesuai untuk dibeli.

Harga maksimum kereta = Gaji tahunan atau kurang.

Sebagai contoh, gaji bulanan anda adalah RM3,000 sebulan. Kemudian jumlah ini didarabkan dengan 12 bulan dan anda akan mendapat jumlah RM36,000 untuk gaji setahun.

Jadi ‘target’ kereta anda perlulah berada dalam lingkungan RM36,000 atau kurang.

Formula ini pula menekankan bahawa maksimum bayaran bulanan kereta adalah 15% daripada gaji bulanan.

Sebagai contoh, gaji RM3,000 setiap bulan didarab dengan 15% dan anda akan mendapat jumlah RM450 sebagai bayaran bulanan bagi komitmen kereta.

Bagi jumlah ini, antara pilihan kereta yang boleh dibuat adalah:

Jumlah minimum untuk bayaran muka (down payment) adalah 20% daripada jumlah kereta. Tetapi kalau boleh, lebih baik bayar wang muka sebanyak 30% jika berkemampuan.

Sebagai contoh, harga kereta berjumlah RM50,000 akan memerlukan anda membuat bayaran RM10,000 sebagai bayaran muka dengan peratusan 20%.

