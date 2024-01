Kenali 7 Jenis Rempah Ini & Cara Untuk Guna Dalam Masakan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pernah tak korang pergi ke pasar raya dan melalui satu ruangan yang mempunyai pelbagai jenis rempah yang dijual dalam botol bertutup?

Kebiasaanya rempah-rempah tersebut dari jenama McCormicks, HEXA serta MasterFoods amat sesuai digunakan untuk masakan Barat seperti pasta, perapan ayam dan sebagainya.

Ada macam-macam warna yang korang akan nampak. Warna hijau, merah kuning, coklat, semua ada. Tapi apa kegunaan kesemua jenis rempah ini dan macam mana nak gunakannya dalam masakan?

Menerusi bebenang dimuat naik di laman X (Twitter @joeboyking93), lelaki ini yang pernah bekerja dalam bidang makanan dan minuman telah berkongsi panduan kepada orang ramai untuk menggunakan serbuk rempah dengan betul dalam masakan.

Antaranya:

Serbuk Mixed Herbs ini berwarna hijau dan mempunyai campuran bahan-bahan seperti basil, oregano, rosemary, thyme, sage dan marjoram.

Kegunaan: Boleh digunakan dalam masakan sup, pasta, baked potato serta sos bolognese untuk menaikkan bau dan rasa herba dalam hidangan yang dimasak.

Cinnamon Ground atau dalam bahasa Melayu iaitu serbuk kulit kayu manis ini berwarna coklat cerah dan mempunyai rasa manis, tetapi tidaklah semanis gula.

Kegunaan: Serbuk ini boleh digunakan untuk memberi rasa manis dan savoury dalam hidangan pencuci mulut seperti pai, penkek, mufin atau apa sahaja jenis pastri.

Eh, Italian Herbs dengan Mixed Herbs tak sama ke? Ya, walaupun nampak bentuk dan warna macam sama tetapi kedua-duanya mempunyai fungsi berbeza.

Kegunaan: Serbuk ini lebih tertumpu untuk menu dari Itali seperti pasta atau piza.

Paprika adalah sejenis rempah yang diperbuat daripada cili merah yang dikisar sehingga halus dan memberikan warna merah dalam masakan. Walaupun warnanya merah, tetapi ia tidak memberikan rasa pedas dalam makanan.

Kegunaan: Boleh dimasukkan dalam campuran tepung untuk menggoreng ayam bagi menyerlahkan warna kemerahan ala-ala ayam goreng di kedai mamak.

Dalam bahasa mudahnya, Cumin Seed Ground ini adalah serbuk jintan putih yang mempunyai warna lebih cerah dan bersaiz kecil berbanding jintan manis (fennel).

Kegunaan: Serbuk jintan putih ini kebiasaannya dimasukkan dalam masakan berbentuk stew, kari dan ramuan panggang terutamanya masakan kambing serta ayam.

Nutmeg ground atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai serbuk buah pala dan ia mempunyai fungsi yang sama seperti serbuk kulit kayu manis iaitu itu untuk memberikan rasa manis serta savoury.

Serbuk ini dibuat dengan cara mengisar halus daun oregano.

Kegunaan: Boleh dimasukkan ke dalam hidangan sos carbonara. Tetapi elakkan dari meletakkannya dalam kuantiti yang banyak kerana boleh menyebabkan hidangan berasa pahit.

Memasak ini tak susah pun sebenarnya. Yang penting kena selalu praktis dan rajin bertanya jika kurang pengetahuan.

Kepada korang yang mempunyai azam tahun ini untuk belajar memasak, semoga perkongsian ini dapat menaikkan semangat korang untuk lebih rajin memasak.

Baca Artikel Berkaitan: Resepi Chili Butter Clams Ini Raih Shares Hampir 8K Di Facebook. Nampak Sedap!

Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Ini Kongsi Resepi Ayam Peri-Peri Jakarta. Sihat Betul Cara Penyediaannya!

Baca Artikel Berkaitan: Lebih 7K Shares, Resepi Rendang Ayam Sedap & Tahan Lama Ini Dapat Sambutan Di FB. Mudah Je!

As a terpaling ex staff F & B, aku nak kongsikan panduan kegunaan herb2 semua ni dalam masakan..



Aku share apa function setiap herb2 ni supaya korang tak payah pening2 dah lepas ni.. Tak perlu terkial2 dan ragu2 bila time nak memasak nanti.. Thanks resepi dapur opah..



📌Thread pic.twitter.com/W6YzxEnCQW