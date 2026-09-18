Game ‘Jalan KL’ Kenalkan Lokasi Di Ibu Negara Secara Digital Buat Pelancong

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Kuala Lumpur, itulah ibu negara Malaysia yang tidak pernah tidur dan sering sibuk dengan orang ramai tanpa kira masa.

Manakan tidak, Kuala Lumpur sering menjadi salah satu destinasi pilihan dengan pelbagai mercu tanda dan bangunan bersejarah yang menarik.

Namun, untuk meneroka bandaraya yang padat itu sepenuhnya bukanlah sesuatu yang mudah. Memang banyak masa yang perlu diluangkan!

Satu inisiatif yang diwujudkan oleh pembangun permainan video Danial Alias, Jalan KL, boleh mengubah semua itu.

Pemain Jalan KL Boleh Singgah Ke 26 Tempat Menarik

Jalan KL merupakan sebuah permainan dalam talian dengan rekaan 3D yang memberi peluang kepada pemain untuk meneroka Kuala Lumpur secara digital.

Dengan rekaan yang ringkas dan comel, pemain boleh berkunjung ke 26 tempat-tempat menarik dan mercu tanda di sekitar Kuala Lumpur termasuk Menara Berkembar KLCC, Menara Merdeka 118, Istana Negara, Masjid Jamek dan Jambatan Saloma.

Bukan sekadar sebagai hiburan, Jalan KL juga berfungsi dalam mendidik orang ramai mengenai tempat dikunjungi.

Setiap mercu tanda mempunyai poskadnya yang tersendiri, menampilkan info ringkas serta sejarah mengenai lokasi tersebut.

Malah pemain boleh menyemak cara untuk berkunjung ke lokasi berkenaan menerusi pautan laman web rasmi dan Google Maps yang disertakan.

Istana Negara dan Tugu Negara.

Lokasi Dalam Jalan KL Tak Ikut Peta Sebenar Kuala Lumpur

Di dalam Jalan KL, pemain boleh memilih untuk berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan yang disediakan dalam bentuk van, bas, motosikal dan kereta kebangsaan negara.

Diingatkan bahawa Jalan KL tidak mengikut geografi mahupun peta sebenar Kuala Lumpur. Sebaliknya ia menghimpunkan beberapa lokasi terpilih berdasarkan kepada enam kawasan iaitu:

City Centre

Heritage Quarter

Lake Gardens

Brickfields & Temples

Arts & Lakes

Kampung & Skyline

Walaupun Jalan KL tidaklah berfungsi sebagai peta buat Kuala Lumpur, namun pemain boleh mengakses pautan peta untuk melihat lokasi sebenar yang dikunjungi.

Merupakan satu surat cinta buat ibu kota yang disayangi, Danial menghasilkan permainan itu bagi membantu warganegara mahupun pelancong untuk lebih mengenali Kuala Lumpur.

Bangunan Sultan Abdul Samad dan Masjid Negara.

Pemain Boleh Lakukan ‘Misi Sampingan’ Dalam Jalan KL

Selain berkunjung ke tempat menarik, terdapat juga permainan mini yang disertakan di dalam Jalan KL, termasuk The Kopi Run dan Mini Golf.

Malah, pemain juga boleh berinteraksi dengan beberapa watak NPC secara ringkas.

Apa yang menarik lagi, terdapat mamak dan gerai makan di tepi jalan yang dipaparkan dalam permainan, memang betul-betul Malaysia!

Jalan KL turut menampilkan karya seni oleh beberapa artis tempatan dalam bentuk setem yang boleh dilihat di bangunan-bangunan terpilih.

Kalau penat ‘berjalan’, pemain juga boleh memilih sahaja mana-mana kawasan dengan menekan pada gambar peta di sebelah kiri atas untuk dibawa secara automatik ke kawasan pilihan mereka.

Salah satu karya seni dalam Jalan KL oleh Faiq Fwan.

Permainan Jalan KL boleh diakses secara percuma [DI SINI], menerusi desktop atau telefon pintar.

Sama ada untuk orang dewasa mahupun kanak-kanak, permainan Jalan KL ini memang sesuai untuk seisi keluarga untuk lebih mengenali ibu negara kita sendiri.

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