Boleh Dapat Diskaun Kaw-kaw, Ini Tips Guna E-Wallet Dengan Bijak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bergerak seiring dengan kemudahan teknologi, semakin ramai masyarakat dilihat selesa menggunakan dompet digital (e-wallet) untuk urusan seharian.

Menurut laporan Oppotus (2024), sebanyak 63% rakyat Malaysia menggunakan e-dompet untuk transaksi harian. Menurut tinjauan Mastercard pula, 99% pengguna berkemungkinan menggunakan kaedah pembayaran digital baharu pada tahun ini (2026).

Setakat Mei tahun lalu (2025), nilai transaksi menggunakan wang elektronik melonjak lebih 70% sekaligus menunjukkan perubahan drastik ke arah gaya hidup digital di negara ini.

Ini 4 Tips Guna E-Dompet Dengan Bijak

Walaupun sudah terbukti bahawa penggunaan e-Wallet ini melancarkan dan memudahkan transaksi, namun ramai tidak tahu bahawa ada cara lebih bijak serta praktikal bagi menggunakan e-dompet ini.

Sebagai contoh, banyak pembayaran digital menerusi e-dompet menawarkan manfaat seperti mata ganjaran, pulangan tunai (cashback), dan diskaun.

Inisiatif sebegini sebenarnya bagi menarik ramai lagi pengguna menggunakan perkhidmatan e-dompet.

Sumber: Pexels

Jika anda mahu menggunakan e-dompet dengan lebih efektif, berikut adalah empat tips yang boleh dipraktikkan:

#1. Gunakan Kad Kredit Untuk Tambah Nilai E-Dompet

Yang pertama adalah dengan menggunakan kad kredit untuk menambah nilai (top up) e-dompet. Hal ini kerana banyak kad kredit yang menawarkan ganjaran sendiri, contohnya cashback atau ganjaran bagi setiap transaksi perbelanjaan pengguna.

Jika menggunakan kad kredit untuk top up e-dompet, kemudian menggunakan e-dompet untuk melakukan pembayaran digital, pengguna akan mendapat ganjaran berganda.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Freepik

#2. Dahulukan Bayaran Untuk Keluarga Atau Rakan

Mesti ramai antara kita pernah berdepan situasi yang mana ahli keluarga atau rakan-rakan meminta untuk membayar dahulu ketika makan di sesebuah restoran.

Kalau ya, terus rebut peluang untuk dahulukan pembayaran lalu minta mereka bayar semula nanti sama ada menggunakan wang tunai atau transaksi atas talian (online).

Kenapa? Hal ini kerana, kebiasaannya nilai ganjaran yang diterima melalui e-wallet adalah berdasarkan jumlah perbelanjaan. Lagi banyak berbelanja, lagi banyak ganjaran anda akan dapat.

Foto: Janaan AI

#3. Gunakan Pelbagai E-Wallet

Secara umumnya, terdapat banyak jenis e-dompet yang diperkenalkan di Malaysia. Apa yang anda perlu tahu adalah setiap e-dompet memberi ganjaran dan manfaat berbeza.

Sebagai contoh, ciri-ciri utama bagi Touch ‘n Go eWallet adalah untuk pembayaran tol, parkir, bil dan pembelian online iaitu integrasi bersama DuitNow.

Sumber: Touch ‘n Go

Untuk membuat perbandingan, GrabPay pula memfokuskan kepada pembayaran untuk perkhidmatan Grab (e-hailing), pemindahan wang, dan pembayaran QR di kedai.

Oleh disebabkan itu, anda disarankan untuk menggunakan pelbagai jenis e-dompet yang boleh memudahkan urusan harian.

Antara pilihan e-dompet terbaik di Malaysia adalah seperti berikut:

Touch ‘n Go eWallet

GrabPay

MAE

Wise

Boost

Lazada Wallet

ShopeePay

BigPay

GoPayz

AliPay

Setel

WeChat Pay

AEON Wallet

Foto: GrabPay/Touch ‘n Go eWallet

#4. Semak Diskaun Yang Ditawarkan Setiap E-Dompet

Sebelum membuat sebarang transaksi, semak dulu e-dompet anda. Kadangkala tanpa disedari, terdapat diskaun atau potongan harga bagi barang atau produk yang mahu didapatkan.

Sebagai contoh, anda sedang mengidam Boba Tea. Tetapi bila periksa semula e-dompet, ada promosi bagi minuman tersebut pada ketika itu seperti 20% diskaun daripada kedai tertentu.

Inilah waktu paling tepat untuk menggunakan ganjaran yang ada. Perut gembira, duit pun jimat. Yang penting, perbelanjaan jadi lebih terkawal.

Sumber: Pexels

Sebagai contoh, Lazada Wallet menawarkan e-baucar RM15 untuk sebarang perbelanjaan di Oldtown White Coffee. Kupon tersebut akan dihantar ke Lazada Wallet anda selepas pembayaran dibuat.

Ada juga kempen mingguan atau bulanan yang memberikan bonus tambahan jika anda mencapai jumlah perbelanjaan tertentu.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.