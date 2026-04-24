[Video] Laptop VS iPad, Mana Satu Lebih Praktikal Untuk Pelajar Universiti?

Selain kelengkapan dokumen rasmi, buku, yuran, pakaian, keperluan asas kolej atau asrama, antara perkara penting yang pelajar universiti perlu masukkan dalam checklist adalah komputer riba.

Memang betul, ia bukanlah sesuatu yang wajib, namun dengan perkembangan teknologi kini, kebanyakan universiti di Malaysia menggunakan pembelajaran secara digital.

Malah banyak juga sesi kuliah yang menggunakan pembelajaran secara online. Oleh disebabkan itu, ramai memilih untuk mendapatkan komputer riba.

Namun dilema yang dilalui sesetengah pelajar sekarang adalah peranti mana yang lebih praktikal? Komputer riba atau tablet seperti iPad.

Kalau memasuki kawasan Institut Pendidikan Tinggi (IPT), anda akan perasan ramai pelajar tidak kira lelaki atau wanita akan memegang dan membawa tablet ke mana-mana.

Tetapi betul ke penggunaan iPad lebih sesuai berbanding komputer riba? Sama seperti gajet lain, kedua-dua peranti itu juga mempunyai pros dan cons tersendiri.

Jika Jurusan Banyak Teori, iPad Mungkin Pilihan Lebih Baik

Aspek pertama yang perlu diambil kira adalah jurusan yang diceburi di peringkat pengajian tinggi. Memiliki tablet atau iPad adalah mencukupi sekiranya bidang anda itu banyak melibatkan teori dan fakta.

Sebagai contoh jurusan seperti Perniagaan, Sains Matematik & Statistik, Undang-undang, Psikologi, Pendidikan, & Komunikasi banyak melibatkan teori dan memerlukan pelajar untuk mencatat nota secara pantas semasa kelas berlangsung.

Tugasan juga selalunya berbentuk esei panjang atau pengiraan.

Bonus point di sini adalah iPad lebih ringan berbanding komputer riba. Jadi tiada masalah untuk membawanya setiap hari sebagai pengganti semasa masuk ke dewan kuliah.

Bukan itu sahaja, iPad adalah lebih praktikal jika anda mahu melukis sebarang rajah sewaktu pensyarah sedang membentangkan slides.

iPad Sesuai Dijadikan Peranti Untuk Lukisan & Ilustrasi

Dengan iPad, pelajar dalam jurusan kreatif atau seni seperti Multimedia boleh menggunakan Apple Pencil untuk melukis atau melakar dengan perincian yang hebat.

Malah juga bagus untuk lukisan doodle kerana memiliki ciri-ciri palm rejection.

Untuk Tugasan Report Panjang, Mana Lebih Sesuai?

Beralih pula kepada aspek tugasan (assignment) yang melibatkan laporan panjang. Bayangkan anda perlu menyelesaikan laporan melebihi 3,000 patah perkataan dengan hanya tap-tap pada skrin iPad?

Ia akan mengambil masa yang lama dan jari anda juga berkemungkinan akan lenguh melainkan pelajar mempunyai papan kekunci (keyboard) tambahan.

Seorang lelaki menerusi laman YouTube moqMOQ Tube berpendapat bahawa komputer riba adalah ‘pemenang’ jika dibandingkan dari sudut ini kerana ia memiliki keyboard fizikal.

“Skrin pula besar. Kalau buka Microsoft Words, atau PDF secara serentak, (pelajar) boleh split skrin. Malah membantu untuk multitasking (buat beberapa tugasan dalam masa serentak),” katanya.

Komputer Riba Pilihan Terbaik Untuk Software Berat

Software juga adalah aspek yang paling penting untuk dititikberatkan bagi mengelakkan para pelajar menyesal. Perlu diingatkan bahawa setiap jurusan mempunyai kriteria masing-masing dalam proses pembelajaran.

Sebagai contoh jurusan seperti Kejuruteraan, Seni Bina, Komputer Sains, Reka Bentuk Industri dan lain-lain perlu menggunakan software berat seperti AutoCAD.

Untuk kerja multimedia seperti melukis memang tidak dinafikan tablet adalah lebih lancar tetapi pelajar perlu menggunakan komputer riba bagi kerja-kerja profesional seperti Adobe, Photoshop, Illustrator dan banyak lagi.

Dari aspek ini, tablet hanya berfungsi sebagai alat sokongan. Sudut baterinya pula, iPad tahan lebih lama berbanding komputer riba.

Secara kesimpulannya pemilihan iPad atau komputer riba semuanya bergantung kepada fungsi dan jurusan pelajar. Buat pilihan yang bijak okay?

✅ iPad:

Teori

Buat catatan nota

Mudah dibawa ke mana-mana

Sesuai untuk melukis

✅ Komputer riba:

Jika guna software berat

Bateri tahan lebih lama

Sesuai untuk buat banyak tugasan dalam satu masa

Sesuai untuk laporan panjang

