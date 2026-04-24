[Video] Ini Cara Pilih FPS Yang Sesuai Dengan Video, Rakaman Akan Jadi Lebih Berkualiti

Telefon pintar moden masa kini sememangnya didatangkan dengan pelbagai fungsi dan tetapan pada bahagian kamera.

Mungkin tidaklah secantik kamera profesional, namun dengan menggunakan tetapan yang bersesuaian, hasil rakaman daripada telefon pintar boleh kelihatan begitu cantik dan estetik.

Salah satunya adalah tetapan bingkai per saat atau frame per second (fps) yang boleh diubah bagi rakaman video.

Lebih Tinggi fps Tak Semestinya Akan Hasilkan Rakaman Yang Cantik

Sebagai info, fps merujuk kepada berapa banyak gambar pegun atau bingkai (frame) yang dapat ditangkap dalam sesaat video.

Jika dilihat pada tetapan fps rakaman video, anda akan melihat terdapat beberapa angka yang boleh dipilih kebiasaannya 24fps, 30fps, dan 60fps.

Untuk mereka yang tidak tahu tentang fungsi fps, mungkin ramai akan mengambil fps paling tinggi. Ye lah, macam resolusi kan? Makin tinggi mungkin makin cantik video yang dihasilkan

Tapi sebenarnya perkara ini tidak betul dan boleh menyebabkan video yang diambil kelihatan kurang menarik.

Ini 3 Tetapan fps & Kesesuaiannya Dengan Jenis Video

Juruvideo Victor Melchor yang kerap berkongsi ilmu mengenai kaedah penggambaran telah menerangkan mengenai beberapa jenis fps menerusi video di YouTube.

Katanya, pemilihan fps penting mengikut kepada jenis rakaman yang ingin dihasilkan.

Selain itu, tetapan shutter speed yang bersesuaian dengan fps juga penting, dan selalunya ditetap pada kadar dua kali ganda fps. Sebagai contoh, penggunaan 24fps adalah bersesuaian dengan 1/48 shutter speed.

#1. Rakaman Video 24fps

Menurut Victor, 24fps merupakan kadar gambar pegun bagi menghasilkan video yang sinematik serta digunakan bagi kebanyakan filem dan produksi bertaraf tinggi.

Apabila digabungkan dengan 1/48 shutter speed, rakaman akan menghasilkan pergerakan kabur (motion blur) yang membuatkan video kelihatan lebih semula jadi dan menyerupai sudut pandangan terhadap dunia sebenar.

Namun katanya, tetapan 24fps yang digunakan dalam keadaan pencahayaan tinggi boleh menjadikan rakaman kelihatan terlalu cerah (overexposed).

Oleh itu bagi kamera profesional, penting untuk menggunakan lensa khas seperti variable aperture lens bagi mengurangkan pendedahan cahaya. Lensa ini boleh dikatakan macam cermin mata hitam untuk kamera.

Tanpa lensa khas ini, pengguna terpaksa menggunakan tetapan shutter speed lebih tinggi bagi mengurangkan pendedahan cahaya. Namun pergerakan yang dihasilkan akan kelihatan bergetar dan tidak semula jadi.

Sumber: YouTube Victor Melchor

#2. Rakaman Video 30fps

Jika anda gemar membuat video bagi tujuan blogging atau menghasilkan kandungan, Victor berkata tetapan 30fps adalah yang paling sesuai.

Ini kerana reel Instagram dan TikTok mengoptimumkan video dengan tetapan 30fps.

Tambahnya lagi, dia sering menggunakan tetapan automatik untuk pendedahan cahaya dengan 30fps agar rakaman menjadi lebih mudah.

Tetapan video 30fps juga akan menghasilkan rakaman yang lebih lancar tanpa motion blur berbanding 24fps.

Namun ini tidak bermakna tetapan 24fps tidak boleh digunakan bagi menghasilkan kandungan video di platform media sosial.

Sumber: YouTube Victor Melchor

#3. Rakaman Video 60fps

Mungkin ramai yang menggunakan tetapan 60fps bagi video telefon pintar kerana menyangkakan ia akan menghasilkan rakaman yang lebih lancar.

Namun Victor berkata tetapan ini adalah lebih sesuai untuk merakam gerakan perlahan (slow motion) seperti aktiviti sukan atau apa-apa rakaman yang akan diperlahankan kemudian.

Untuk memperlahankan rakaman pula, Victor berkata ia tidak dilakukan menerusi kamera (seperti tetapan slow motion dalam telefon pintar).

Sumber: YouTube Victor Melchor

Sebaliknya gunakan perisian penyuntingan untuk memperlahankan rakaman kepada 50% daripada kelajuan asal, bagi menghasilkan rakaman slow motion yang lancar.

Bagi tetapan 60fps, kadar shutter speed yang paling bersesuaian ialah 1/125.

Kadar shutter speed boleh ditingkatkan lagi untuk mengurangkan atau menghilangkan motion blur dalam rakaman, terutamanya bagi pergerakan yang laju.

