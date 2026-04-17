61% Rakyat Malaysia Simpan Data Sensitif — Risiko Siber Turut Meningkat

Kaspersky mendedahkan bahawa majoriti rakyat Malaysia kini menyimpan data peribadi penting secara digital, namun tahap perlindungan masih tidak sekata.

Kajian ini turut menunjukkan perbezaan generasi: golongan muda seperti Gen Z dan milenial cenderung menyimpan hampir semua maklumat secara elektronik, manakala sebahagian generasi lebih berusia masih memilih kaedah fizikal.

Bagaimana Rakyat Malaysia Simpan Data Hari Ini?

Secara global, sebanyak 84% responden menyatakan mereka menyimpan data sensitif seperti maklumat kewangan, kesihatan, dokumen pengenalan dan foto dalam format digital.

Bagi golongan berusia 18 hingga 34 tahun, angka ini meningkat kepada 90%, menunjukkan tahap digitalisasi yang tinggi dalam kalangan pengguna muda.

Di Malaysia:

61% menyimpan data sensitif dalam komputer atau hard drive

menyimpan data sensitif dalam komputer atau hard drive 37% menggunakan cloud storage

menggunakan cloud storage 23% bergantung pada perkhidmatan digital kerajaan

bergantung pada perkhidmatan digital kerajaan 16% masih menggunakan salinan fizikal sepenuhnya

Ini menunjukkan walaupun penggunaan digital meningkat, masih ada pengguna yang lebih mempercayai kaedah tradisional.

Semakin Digital, Semakin Terdedah

Kebergantungan kepada peranti seperti laptop dan telefon pintar kini menjadikan ia titik risiko utama terhadap ancaman siber. Data daripada Kaspersky menunjukkan:

Lebih 24 juta ancaman siber dikesan di Malaysia pada tahun 2025

dikesan di Malaysia pada tahun 2025 1 daripada 4 pengguna terjejas

Selain itu, lebih 18.8 juta ancaman berasaskan web berjaya disekat bersamaan lebih 51,000 insiden setiap hari.

Aktiviti harian seperti melayari internet, memuat turun fail, dan menggunakan perkhidmatan cloud menjadi antara pintu masuk utama kepada serangan siber.

Trend ini turut disokong oleh laporan Malaysia Computer Emergency Response Team yang menunjukkan peningkatan kes melibatkan kod berniat jahat dan akses tanpa kebenaran pada suku ketiga 2025.

Tahap Perlindungan Masih Tidak Konsisten

Walaupun ramai pengguna mengambil langkah keselamatan:

73% menggunakan pengesahan biometrik

menggunakan pengesahan biometrik 57% mengaktifkan pengesahan dua faktor (2FA)

Namun, sekitar 44% masih bergantung kepada kata laluan yang lemah meningkatkan risiko serangan dan akses tanpa kebenaran.

Setiap kaedah simpanan mempunyai kelebihan dan risiko tersendiri:

Salinan fizikal boleh hilang atau rosak

Hard drive tidak praktikal untuk mobiliti

Cloud mudah diakses tetapi berisiko jika tidak dilindungi

Bagi memastikan keselamatan data, pakar Kaspersky mencadangkan beberapa langkah:

Guna Strategi Backup

Amalkan kaedah 3-2-1:

3 salinan data

2 jenis storan berbeza

1 salinan di lokasi berasingan (cloud atau external)

Untuk data sensitif seperti password dan dokumen penting, gunakan pengurus kata laluan yang mempunyai fungsi “secure vault”.

Elakkan bergantung kepada password semata-mata. Gunakan 2FA atau teknologi passkey untuk keselamatan lebih tinggi.

Aktifkan fungsi backup automatik pada peranti seperti:

iCloud

Google Drive

OneDrive

Dan uji backup secara berkala bagi memastikan ia berfungsi.

“Ramai tahu backup itu penting, tetapi sering tangguh kerana rasa terlalu rumit. Cara lebih bijak ialah susun data mengikut keutamaan dan automasikan proses backup,” kata Marina Titova dari Kaspersky.

Bagi membantu pengguna meningkatkan keselamatan digital, Kaspersky menawarkan diskaun sehingga 19% untuk pelan Kaspersky Premium sepanjang April 2026. Setiap pembelian sebelum 30 April juga akan menerima TNG Reload PIN bernilai RM30.

Kesimpulan

Realitinya, rakyat Malaysia semakin selesa menyimpan data secara digital tetapi tanpa perlindungan yang betul, kemudahan ini boleh bertukar menjadi risiko.

Dalam dunia yang semakin digital, bukan sekadar bagaimana kita menyimpan data yang penting, tetapi bagaimana kita melindunginya.

