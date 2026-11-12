11 Pencipta Kandungan Malaysia Terpilih Wakil Negara Di TikTok Awards Southeast Asia 2026

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TikTok hari ini mengumumkan 11 pencipta kandungan tempatan yang terpilih mewakili Malaysia di edisi sulung TikTok Awards Southeast Asia 2026.

Pemilihan itu dilakukan susulan tamatnya fasa undian awam seluruh negara yang berjaya meraih lebih 5.3 juta undian.

Seterusnya, kontinjen negara ini dijadualkan berlepas ke Bali sebagai wakil rasmi Malaysia bagi merebut penghormatan tertinggi serantau pada malam kemuncak tersebut.

Panel Juri Berprestij Bakal Nilai Finalis Dari Seluruh Asia Tenggara

Fasa undian telah diadakan bagi memilih pencipta kandungan tersohor dan bakat baharu tanah air.

Di pentas akhir nanti, karya dan pencapaian para finalis dari seluruh Asia Tenggara akan dinilai oleh barisan panel juri berprestij.

Antara ahli panel yang terdiri daripada pakar industri serantau termasuklah wakil Sekretariat ASEAN, WPP dan TikTok.

11 Pencipta Kandungan Bakal Mewakili Malaysia

11 pencipta kandungan wakil dari Malaysia. (Foto: TikTok)

Berikut ialah 11 wakil dari Malaysia yang bakal bertanding di TikTok Awards Southeast Asia 2026:

Creator of the Year: @iamadamshamil

@iamadamshamil Rising Creator of the Year: @nabilnazrol

@nabilnazrol Education Creator of the Year: @sir_asai

@sir_asai Sports Creator of the Year: @amaranas_

@amaranas_ Lifestyle Creator of the Year: @deadpudds

@deadpudds Food Creator of the Year: @chesayang_kitchen

@chesayang_kitchen Entertainment Creator of the Year: @leonsmeonss

@leonsmeonss Beauty & Fashion Creator of the Year: @gigicheoh

@gigicheoh Popular Video of the Year: @moseswck

@moseswck TikTok LIVE Creator of the Year: @ikhmaln0ur

@ikhmaln0ur TikTok Shop Creator of the Year: @sallywhoo

Pengurus Besar Operasi Kandungan Asia Tenggara TikTok, Angga Anugrah Putra mengucapkan tahniah kepada semua 11 yang mewakili negara Malaysia.

“Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada kesemua 11 pencipta kandungan tempatan yang terpilih menerusi undian sebagai wakil Malaysia.

“Mendukung tema ‘The Ones Who Spark It’, mereka bukan sekadar berkarya, malah mencerminkan nadi sebenar komuniti setempat dengan menterjemahkan minat kreatif kepada pertumbuhan ekonomi yang ketara serta impak sosial positif.

“Merangkumi lebih 460 juta komuniti kami di Asia Tenggara, cetusan inspirasi daripada seorang pencipta kandungan sahaja sudah mampu merentas sempadan dan menyatukan kepelbagaian budaya. Melalui penghimpunan bakat-bakat terbaik dari enam negara ini, kami komited membuka ruang lebih luas untuk mereka memupuk komuniti inklusif, membina perniagaan stabil dan terus menyuntik inspirasi kepada khalayak ramai pada skala besar,” katanya.

Pencapaian Yang Wajar Dibanggakan

Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Content Forum), Mediha Mahmood turut berkongsi pandangannya.

Beliau antara yang turut hadir pada malam gala karpet merah tempatan berkata, “Kandungan digital yang dicipta secara bertanggungjawab dan bermatlamat memiliki potensi besar untuk memacu kemajuan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan merancakkan ekonimi.

“Para pencipta kandungan kini bukan sahaja menjadi nadi kepada ekonomi kreatif. Malah, bertindak sebagai suri teladan yang memberi inspirasi kepada generasi baharu inovator dan usahawan tempatan.

“Kami amat berbangga melihat bakat luar biasa anak Malaysia diraikan di persada serantau.”

Adam Shamil, wakil kategori Creator of the Year. (Foto: TikTok)

Wakil kategori Creator of the Year, Adam Shamil meluahkan rasa syukur atas pemilihannya sebagai wakil negara.

“Saya amat berbesar hati dapat mewakili Malaysia di pentas berprestij ini. Pengiktirafan ini sangat bermakna buat saya, seluruh pasukan, dan komuniti peminat yang setia menyokong perjalanan ini sejak awal.

“Sebagai seorang pencipta kandungan dan pemilik perniagaan, saya melihat sendiri bagaimana kandungan digital melangkaui sekadar penceritaan. Ia menjadi jambatan penghubung masyarakat, pemangkin pertumbuhan perniagaan, dan pembuka peluang rezeki kepada orang lain.

“Sebagai anak jati Borneo, saya bangga dapat membawa cerita dan daya kreativiti tanah air kita ke khalayak serantau yang lebih luas. Semoga kejayaan ini memberi inspirasi kepada lebih ramai orang untuk terus mengejar minat dan menterjemahkan idea mereka menjadi sesuatu yang bermakna,” ujarnya.

Keputusan Penuh Bakal Diumumkan Pada 27 November Di Bali

Nikhil Rolla, Malaysia General Manager of Global Business Solutions di TikTok. (Foto: TikTok)

Pemilihan wakil Malaysia dimuktamadkan selepas tamatnya fasa undian awam bagi Calon Negara.

Fasa undian tersebut telah pun berlangsung dari 12 hingga 26 Oktober 2026.

Keputusan penuh pemenang TikTok Awards Southeast Asia 2026 bakal diumumkan pada 27 November 20226 di Bali, Indonesia.

Pencapaian diperoleh oleh 11 pencipta kandungan ini membuktikan bakat tempatan mampu bersaing di peringkat serantau.

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