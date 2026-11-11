PRN Melaka: Pengundi Muda Jadi Penentu Persaingan Dua Calon Di Ayer Molek

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Beberapa hari lagi 687,697 pengundi di Melaka akan menterjemahkan sokongan mereka terhadap calon pilihan masing-masing di 28 dewan undangan negeri menjelang pilihanraya negeri ke-16.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebelum ini mengumumkan hari penamaan calon pada 31 Oktober 2026 dan menetapkan hari mengundi pada 14 November 2026.

Ini bermaksud calon-calon bertanding mempunyai hampir 2 minggu untuk berkempen di kerusi DUN yang ditandingini.

Seramai 79 calon menduga nasib kali ini dalam PRN Melaka 2026.

Di N18 Ayer Molek, 24,614 pemilih berdaftar akan menentukan nasib 2 calon yang memfailkan kertas pencalonan di DUN ini.

Ayer Molek menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara calon BN, Datuk Mohd Ridhwan BN-UMNO, dan Muhammad Hakimin Mokhtar PKR-PH.

Kedua-dua calon ini dikategorikan sebagai calon muda; Datuk Mohd Ridhwan berusia 40 tahun dan Hakimin pula 35 tahun.

Kedua mereka mempunyai pendidikan peringkat universiti dan anak jati Melaka. Dalam PRN15 calon UMNO-BN memenangi kerusi DUN Ayer Molek dengan undi majoriti 2,802 undi.

Pengundi Muda Dijangka Jadi Penentu Kemenangan

Dianggarkan kira-kira 52 peratus daripada jumlah pengundi di Ayer Molek adalah pengundi muda jatuh dalam lingkungan 18 hingga 39 tahun.

Satu kategori pengundi yang menjadi sasaran calon bertanding selain sokongan yang diterima daripada pengundi saluran 1,2 dan 3.

Rata-rata pengundi muda yang ditemui mahukan pembaharuan bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi di Melaka memandangkan Ayer Molek adalah kawasan separa bandar.

Berdasarkan maklum balas lapangan daripada sesi turun padang dan dialog calon-calon bertanding sempena Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka, permintaan utama pengundi muda di DUN Ayer Molek memfokuskan kepada peluang pekerjaan, rumah mampu milik, dan penyediaan ruang riadah yang setempat.

Menurut calon BN-UMNO, Datuk Mohd Ridhwan, peluang pekerjaan menjadi asas keperluan untuk anak-anak muda di Ayer Molek.

Kebolehan ADUN untuk membuka laluan untuk mendapatkan pekerjaan semestinya satu kelebihan.

#1. Datuk Mohd Ridhwan Ali

“Jangan fikir mengenai peluang pekerjaan semata-mata. Kita harus lihat bagaimana nak bawa masuk pelabur untuk mendirikan kilang-kilang di sini dan seterusnya ia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang berkekalan.

“Bagi anak muda yang berniaga pula, kita harus merangka strategi yang menyeluruh supaya perniagaan mereka dapat berkembang dan menawarkan peluang pekerjaan juga.”

Tambah beliau, memandangkan Ayer Molek adalah kawasan separa bandar ramai pengundi muda yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak kecil serta mengimpikan untuk memiliki rumah mampu milik.

“Ya, ini satu isu yang sangat dekat dengan hati saya, Ayer Molek ini unik sebab ramai penduduk di sini sangat kuat dengan nilai budaya setempat. Maka mereka juga berharap untuk terus menetap di sini.

“Perbincangan dengan pemaju-pemaju perumahan perlu diterokai supaya rumah mampu milik dapat dimajukan di kawasan ini.”

Apa Yang Calon Bertanding Dapat Tawarkan?

Mendengar suara hati pengundi muda dan kedua-dua calon bertanding jatuh di bawah kategori orang muda, maka Datuk Ridhwan calon nombor 1 mahupun Hakimin Mokhtar calon no 2 mencaturkan manifesto bersesuaian memenuhi kehendak pengundi muda khususnya.

Ini tidak bermaksud rungutan dan masalah rakyat yang jatuh di bawah kategori usia lain tidak didengari.

Walkabout, Santai Anak Muda, Solat Berjemaah, Fun Fest Ayer Molek dan Sarapan Santai Warga menjadi aturan program memastikan undi orang muda dapat dipancing sebaik mungkin.

Dan pengalaman dan kepimpinan di Melaka pastinya menjadi satu kayu pengukur untuk pengundi muda membuat keputusan pada 14 November nanti.

Menurut Datuk Ridhwan, beliau sudah lama berada di lapangan Ayer Molek.

Justeru itu, pengundi muda mempunyai keupayaan masing-masing untuk membuat pilihan terbaik.

Beliau juga tidak pandang mudah terhadap calon lawan, ini kerana strategi yang dicaturkan menjadi wadah mengecapi kemenangan.

Prestasi Calon Di Melaka Jadi Pengukur?

Datuk Ridhwan mempunyai rekod kepimpinan sebagai Presiden Gerakan 4B Malaysia, Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Melaka, Pengetua World Youth Foundation WYF, Ahli Majlis Pengakap Negara dan Tokoh Ma’al Hijrah Negeri Melaka (kategori Belia).

Manakala Hakimin pula berkhidmat sebagai pegawai parlimen Hang Tuah Jaya, Ahli Majlis Perbandaran Jasin, Eksekutif Perhubungan Perniagaan BSN Melaka dan Pengerusi Syarikat Anitar Ceria Enterprise.

Yang jelas, kedua-dua calon nyata mempunyai bakti dan sumbangan masing-masing kepada Melaka dan penduduknya secara langsung dan tidak langsung.

Namun, rata-rata bukan itu sahaja yang dinilai oleh pengundi muda.

Adakah suara mereka benar-benar didengari dan ada keputusan cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah mereka?

Itulah yang menjadi perhitungan pengundi muda di Ayer Molek.

Mereka mahu wakil suara orang muda yang kompeten dan konsisten dan bukan sekadar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.

Pengundi Mahu Pemimpin Yang Mendengar Keluhan Rakyat

Norhidayu Mohamad, 36 tahun, seorang pemilik gerai makanan berkata pemimpin yang menyalurkan bantuan segera mengikut kehendak pengundi muda menjadi pilihan.

“Kita tak nak pemimpin yang cakap kosong, lepas pilihan raya, bila kita minta bantuan, susah nak dapat. Saya dah 16 tahun jadi penjaja, keluhan kami untuk menambah baik perniagaan kami mesti didengari,” katanya.

#1. Norhidayu & Munirah Mohamad/Pengundi Ayer Molek

Foto: Norhidayu, Pengundi Ayer Molek.

Senada dengan Norhidayu ialah Munirah Mohamad, suri rumah sepenuh masa yang membantu di gerai saudaranya. Katanya jika keperluan untuk peniaga kecil ditambah ia semestinya satu kelebihan.

“Kalau calon yang menang nanti bagi meja, payung tambahan dan peralatan berniaga untuk peniaga muda macam kami, satu tindakan yang bernas sebab ia secara tidak langsung akan mengurangkan bebanan kami,” jelasnya.

Foto: Munirah Mohamad, Pengundi Ayer Molek.

#2. Afiq Hamzani/Pengundi Ayer Molek

Bagi Afiq Hamzani, 23 tahun pula, satu kerangka untuk memastikan anak-anak muda di Ayer Molek ini tidak membazirkan masa perlu dirangka segera.

Foto: Afiq Hamzani, Pengundi Ayer Molek

“Saya lihat ramai budak-budak disini macam tak buat apa-apa bazirkan masa. Kalau ada pelan untuk aktiviti bermanfaat bagi mereka memang eloklah.

“Mungkin boleh tawarkan peluang pekerjaan sementara kepada pelajar lepasan SPM disini supaya masa mereka tidak terbuang begitu sahaja.

“Tambahkan tempat riadah supaya anak-anak muda ini dapat aktif dalam aktiviti sukan.”

Kemenangan Datang Dengan Tanggungjawab

Selepas jam 5 petang pada 14 November 2026, kertas undi akan mula dikira di semua pusat mengundi dan kemudian dibawa ke pusat penjumlahan undi.

Pengarah Pilihan Raya DUN Ayer Molek seterusnya akan mengumumkan siapakah calon yang menjadi wakil suara keramat pengundi di situ.

Bagi pengundi muda, ia semestinya satu tindakan untuk membawa perubahan dalam kehidupan harian, khususnya peluang pekerjaan, rumah mampu milik dan pendekatan untuk menampung kos sara hidup.

Bagi calon bertanding, kemampuan sebenar akan diukur selepas kemenangan diumumkan.

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