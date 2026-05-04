Anmum Perkenal Formulasi Baharu Dengan Lutein Untuk Sokong Mata & Minda Kanak-Kanak

Anmum Essential Gold dan Anmum Essential kini hadir dengan formulasi dipertingkatkan, direka khas untuk menyokong tumbesaran serta perkembangan kanak-kanak dalam dunia digital yang semakin menjadi norma hari ini.

Kedua-dua formulasi ini membekalkan gabungan nutrien penting yang seimbang bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang sedang membesar.

Antara penambahbaikan utama ialah kandungan Lutein, nutrien yang membantu melindungi mata serta menapis cahaya biru, satu keperluan yang semakin relevan apabila penggunaan skrin menjadi sebahagian daripada pembelajaran dan aktiviti harian kanak-kanak.

Diperkaya dengan nutrien utama serta bahan yang menyokong kesihatan usus, formulasi ini memberi fokus kepada perkembangan menyeluruh daripada cara kanak-kanak berfikir, melihat, hingga membesar dalam persekitaran moden yang mencabar.

Kajian menunjukkan bahawa 4 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia terdedah kepada masa skrin yang berlebihan setiap hari, mencerminkan bagaimana teknologi kini memainkan peranan besar dalam rutin mereka. Justeru, ibu bapa semakin mencari sokongan nutrisi yang selari dengan keperluan gaya hidup masa kini.

Menurut Lim Siew Poh, Pengarah Pemasaran Lactalis-Mainland Dairy Malaysia, syarikat kekal komited dalam menyediakan nutrisi berasaskan sains untuk menyokong perkembangan kanak-kanak secara optimum.

“Kanak-kanak hari ini belajar dan meneroka dalam cara yang lebih moden. Oleh itu, ibu bapa memerlukan sokongan nutrisi yang relevan dengan perubahan ini.

“Dengan formulasi baharu ini, kami menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menyokong perkembangan kanak-kanak, sambil melengkapi peranan ibu bapa dalam penjagaan dan rangsangan harian,” katanya.

Apa Yang Ditawarkan?

Anmum Essential Gold

Tahap DHA lebih tinggi, bersama Gangliosida & MFGM

Lutein untuk perlindungan mata & penapisan cahaya biru

Probiotik & Prebiotik untuk menyokong kesihatan usus

Anmum Essential

DHA, Gangliosida & MFGM

Lutein untuk perlindungan mata

Prebiotik untuk menyokong persekitaran usus sihat

Kajian turut menunjukkan bahawa gabungan DHA, MFGM dan Gangliosida boleh membantu menyokong perkembangan IQ serta memori, manakala prebiotik menyokong pertumbuhan bakteria baik dalam usus.

