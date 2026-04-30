UNIQLO Hulur Bantuan Kepada Mangsa Kebakaran Sandakan

UNIQLO Malaysia menyalurkan bantuan kewangan dan pakaian berjumlah lebih RM42,000 bagi membantu mangsa kebakaran di Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, tragedi yang memusnahkan kira-kira 1,000 rumah dan menyebabkan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal.

Sumbangan tersebut disalurkan melalui rakan jangka panjangnya, Malaysian Relief Agency (MRA), yang kini membantu komuniti terjejas di Pusat Pemindahan Sementara (PPS).

Bantuan merangkumi pakaian baharu AIRism serta pakaian terpakai bagi memenuhi keperluan asas mangsa yang terjejas.

Kebakaran yang berlaku pada 19 April itu merebak dengan pantas di kawasan perkampungan air yang padat, memaksa ramai penduduk berpindah tanpa sempat membawa barangan peribadi.

Dalam situasi ini, akses kepada pakaian bersih dan keperluan asas menjadi antara perkara paling mendesak.

Keperluan Asas Jadi Keutamaan

Menurut Pengarah Kelestarian dan Perhubungan Awam Korporat UNIQLO Malaysia, Dawn Chow, bantuan ini diharap dapat meringankan beban mangsa.

“Fikiran kami bersama keluarga yang terjejas. Apabila seseorang terpaksa berpindah secara mengejut, keperluan harian seperti pakaian menjadi sangat penting. Kami berharap sumbangan ini dapat memberi sedikit kelegaan sambil menyokong usaha bantuan yang sedang dijalankan.”

Sumbangan pakaian termasuk item AIRism baharu yang dipilih untuk kegunaan praktikal, selain pakaian terpakai yang telah dikumpulkan dan diagihkan oleh MRA kepada mangsa di PPS.

Presiden MRA, Khairil Annuar Khalid, turut menekankan kepentingan bantuan segera dalam situasi bencana.

“Dalam tempoh awal selepas bencana, akses kepada barangan keperluan asas amat kritikal. Ramai mangsa kehilangan rumah dan barangan peribadi, termasuk pakaian. Sumbangan seperti ini membolehkan kami bertindak dengan cepat sambil memastikan bantuan disalurkan dengan penuh hormat dan teratur.”

Komitmen Berterusan

MRA kini terus bekerjasama dengan pelbagai pihak di lapangan bagi menilai keperluan semasa komuniti terjejas.

Sumbangan ini mencerminkan komitmen UNIQLO untuk terus bersama masyarakat ketika waktu sukar, selari dengan misinya untuk menyumbang kepada masyarakat melalui produk dan inisiatif korporat.

