Syahirah Perkenal 6 Wangian Baharu Bagi Koleksi Eau De Parfum

Syahirah memperkenalkan koleksi terbaharu Eau De Parfum bersama Watsons Malaysia di MyTOWN KL, menandakan satu langkah baharu dalam dunia wangian di mana haruman, gaya dan tenaga bersatu dalam satu pengalaman pelancaran yang cukup istimewa.

Direka khas untuk wanita moden yang penuh ekspresi, koleksi ini mengajak pengguna meneroka identiti diri melalui haruman dan tampil dengan keyakinan dalam setiap detik.

Terdapat enam wangian baharu telah diperkenalkan pada majlis pelancaran ini, merangkumi dua arah gaya, World Wanderlust dan Soft Rebellion. Ia menggambarkan pelbagai personaliti, mood dan gaya harian.

Enam wangian tersebut adalah:

Paris Pop

Istanbul Glow

Seoul Spring

Pink Venom

Be Iconic

Rebel Rose

Foto: Enam wangian baharu Syahirah

Wangian Syahirah Tonjolkan Mood Seharian Anda

Setiap wangian diformulasikan dengan ketahanan sehingga 24 jam, memberikan keyakinan yang berpanjangan sepanjang hari.

SYAHIRAH Aura On bukan sekadar slogan, tetapi satu cara hidup untuk generasi hari ini. Ia tentang menjadi diri sendiri, berani menonjolkan emosi, dan mengekspresikan siapa sahaja tanpa batasan.

Apa jua mood termasuk lembut, berani, ceria atau yakin, Aura On adalah saat untuk bersinar di mana kehadiran dirasai, tenaga lebih menyerlah, dan haruman menjadi sebahagian daripada identiti.

Semangat ini diperkukuhkan lagi dengan pelancaran jingle baharu “Syahirah Aura On”, yang mencerminkan keyakinan, gaya dan ekspresi diri generasi kini.

Wangian Syahirah dihasilkan dengan penekanan terhadap kualiti, menggunakan bahan yang diluluskan IFRA serta mendapat pensijilan halal JAKIM yang diyakini.

Berteraskan konsep Scents Without Borders, Syahirah mengajak pengguna meneroka dunia wangian tanpa batas, bebas memilih dan mengekspresikan gaya diri melalui haruman yang benar-benar mencerminkan personaliti.

“Dengan pelancaran koleksi Eau De Parfum ini, kami ingin mencipta sesuatu yang lebih daripada sekadar wangian, tetapi satu pergerakan yang dekat dengan jiwa generasi masa kini.

“‘SYAHIRAH Aura On’ memberi inspirasi kepada individu untuk tampil yakin dan mengekspresikan diri mereka yang sebenar. Setiap wangian direka untuk mencerminkan pelbagai mood dan personaliti, dengan ketahanan sehingga 24 jam.

“Melalui Scents Without Borders, kami mengajak semua untuk meneroka dunia wangian dengan bebas, dengan jaminan kualiti halal yang diyakini,” kata Jay Aquino.

Acara ini turut menampilkan kemunculan khas Aufahanie, wajah baharu Syahirah yang melambangkan keyakinan, ekspresi diri dan gaya yang moden.

Koleksi baharu Syahirah Eau De Parfum kini boleh didapati di semua cawangan Watsons di seluruh negara serta secara dalam talian. Pengguna dijemput untuk meneroka dunia wangian dan hidupkan Aura bersama Syahirah.

