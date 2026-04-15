Alif Satar & The Locos Hidupkan Suasana Rumah Terbuka ‘Raya Sama Sama’ MR D.I.Y.

Apakah makna meraikan ‘Raya Sama Sama’? Bagi MR D.I.Y. [Malaysia] Berhad? Ia bermaksud menyatukan orang ramai untuk berkongsi kegembiraan di musim perayaan.

Semangat ini dizahirkan di Rumah Terbuka Hari Raya 2026 MR D.I.Y. ‘Raya Sama Sama’ semalam (14 April).

Memang sangat meriah! Seramai 300 tetamu telah berkumpul di Glasshouse at Seputeh, Kuala Lumpur untuk menikmati satu malam penuh budaya, kemesraan dan komuniti.

Acara ini turut meraikan para pemenang ‘Raya Sama Sama Dance Challenge’, yang menyertai sambutan tersebut bersama tetamu istimewa Alif Satar dan kumpulan muziknya, The Locos.

Difahamkan, para peserta harus memuat naik video cabaran itu di platform media sosial. Bagi mereka yang menghasilkan video paling menarik, peserta itulah yang berpeluang untuk memenanginya.

Filem ‘Raya Sama Sama’ MR D.I.Y Raih Lebih 50,000 Tontonan

Dikenali ramai menerusi wataknya sebagai Izzat dalam filem web Raya MR D.I.Y. ‘Raya Sama Sama’, kehadiran Alif menghidupkan jalan cerita kempen tersebut, sekaligus menggembirakan para peminat dan tetamu.

Filem web ini telah meraih 51,000,000 tontonan, mencerminkan tahap penglibatan yang tinggi dengan para penonton di seluruh negara.

Selaras dengan semangat ‘Raya Sama Sama’, tetamu turut disajikan dengan pelbagai aktiviti perayaan termasuk bengkel interaktif, hidangan juadah Raya yang popular, serta persembahan tradisional yang menyerikan lagi suasana majlis.

Malam tersebut mencapai kemuncaknya dengan suasana meriah apabila para tetamu, pemenang pertandingan dan para penghibur berkumpul di lantai tarian untuk menari mengikut lagu ‘Raya Sama Sama’, sekaligus menggambarkan semangat kebersamaan yang menjadi teras sambutan Hari Raya.

Malah Alif juga sempat memenangi hati peminatnya dengan dendangan beberapa lagu raya dan juga antara lagu popularnya ‘Sesungguhnya Aku’. 😍

Kempen ‘Raya Sama Sama’ Cerminkan Komitmen MR D.I.Y. Untuk Raikan Momen Istimewa Bersama Rakyat Malaysia

Kempen ‘Raya Sama Sama’ mencerminkan komitmen MR D.I.Y. dalam meraikan detik perayaan bersama rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat, di samping terus menambah nilai kepada sambutan harian.

“Di MR D.I.Y., kami percaya bahawa Hari Raya paling bermakna apabila diraikan bersama. Menerusi ‘Raya Sama Sama’, kami mendekatkan orang ramai melalui pengalaman yang dikongsi, tradisi yang menggembirakan serta detik-detik yang sederhana namun bermakna. Kami sungguh gembira melihat semua yang hadir dan meraikannya bersama-sama,” kata Naib Presiden Pemasaran, Kumpulan MR D.I.Y., Alex Goh.

