K Fry Cipta Siri Istimewa Sempena Ramadan & Raya Dengan ‘Raya Yam’

Sempena Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang, K Fry Urban Korean tampil dengan menu terhad terbaharu, “Raya Yam!” menggabungkan keunikan cita rasa Korea dengan sentuhan hidangan perayaan yang mengasyikkan.

Direka khas untuk menceriakan momen berbuka puasa dan mengeratkan silaturahim ketika Raya, siri istimewa ini menjanjikan pengalaman menjamu selera yang lebih bermakna bersama insan tersayang.

Diinspirasikan daripada maskot ceria K Fry, YamYam peha ayam mesra dari dapur Chef K siri ini meraikan kehangatan, optimism dan kegembiraan sederhana berkongsi makanan sedap.

Menjadi tumpuan utama ialah Chilli K’runch Butter Yam, ditawarkan dari RM42.90 untuk Setengah Ekor Ayam dan RM25.70 untuk Soonsal (ayam tanpa tulang).

Bayangkan ayam goreng rangup disalut dengan buttermilk keemasan, diperkayakan dengan minyak cili infusi, bawang putih rangup, kerepek cili, dan daun kari harum.

Gabungan rasa krim, pedas dan wangi ini sesuai untuk mereka yang gemar sedikit kepedasan ketika berbuka.

Bagi penggemar hidangan yang mengenyangkan dan seronok dikongsi di meja makan, Ttokttok Sweet Corn Bulgogi menawarkan setiap suapan dengan penuh keenakan.

Kentang goreng dilapisi dengan ayam atau daging bulgogi, jagung manis, sos bulgogi berperisa, dan sedikit sour cream, mencipta hidangan penuh rasa yang sempurna untuk dikongsi semasa iftar.

Harga Ttokttok Sweet Corn Bulgogi bermula dari RM23.47 untuk lapisan daging dan RM20.88 untuk lapisan ayam.

Tiada jamuan perayaan yang lengkap tanpa pencuci mulut, dan K Fry menyajikan Bora Taro Bingsoo ungu yang bukan sahaja cantik di Instagram tetapi juga sukar ditolak.

Eksklusif untuk pengunjung makan di restoran, harga bermula dari RM24.90, menampilkan ais kisar taro gebu disaluti krim keju, debu taro, ketulan taro yang banyak, serta bola taro mini dan mutiara sagu untuk tekstur tambahan.

Padankan dengan Bora Taro Shake krim, harga bermula RM12.90, dihiasi krim putar dan taburan taro, untuk penutup manis yang menyegarkan dan menenangkan selepas hidangan berat.

Bagi mereka yang merancang majlis berbuka puasa, K Fry turut menyediakan dua set berkongsi bernilai, direka untuk mengubah makan malam santai menjadi jamuan perayaan penuh:

YamYam Feast (2–3 orang) – Bermula dari RM54.50

1 Chilli K’runch Butter Yam Soonsal

1 Ttokttok Sweet Corn Bulgogi (Ayam atau Daging)

2 Nasi Putih

2 Fuze Tea Lemon Tea

K’rispy Bersama (3–4 orang) – Bermula dari RM89.60

1 Chilli K’runch Butter Yam Half Chicks

1 Ttokttok Sweet Corn Bulgogi (Ayam atau Daging)

1 Pajeon Sosej & Ayam Slice

3 Nasi Putih

3 Fuze Tea Lemon Tea

